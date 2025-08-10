Thói quen nhỏ giúp bạn tiết kiệm tiền triệu khi sạc pin

Rút điện thoại ra và để nguyên củ sạc ở ổ cắm - đây là một thói quen phổ biến của hầu hết chúng ta vì sự tiện lợi. Tuy nhiên, hành động tưởng chừng vô hại này lại đang âm thầm biến những củ sạc thành "kẻ hút trộm" tiền điện và là một "quả bom nổ chậm" có thể đe dọa sự an toàn của cả gia đình bạn.

Các chuyên gia cảnh báo, ngay cả khi không kết nối với bất kỳ thiết bị nào, một củ sạc vẫn liên tục tiêu thụ điện. Hiện tượng này được gọi là "năng lượng ma" (vampire energy) vì nó âm thầm "hút" điện 24/7.

Cục sạc đang cắm dù không sạc vẫn đang "ngốn điện"

Mỗi củ sạc "cắm không" như vậy tiêu thụ khoảng 0,1 đến 0,5 watt mỗi giờ. Con số này nghe có vẻ không đáng kể, nhưng hãy làm một phép tính đơn giản: một gia đình có 3-4 củ sạc cắm liên tục trong hàng trăm giờ mỗi tháng, và kéo dài suốt cả năm. Theo nguyên tắc "tích tiểu thành đại", khoản lãng phí này sẽ khiến hóa đơn tiền điện của bạn tăng lên một cách vô ích.

Một thống kê tại Mỹ ước tính, "năng lượng ma" khiến mỗi hộ gia đình tốn thêm trung bình hơn 150 USD (khoảng 3,9 triệu đồng) mỗi năm. Việc lãng phí năng lượng không cần thiết này còn góp phần làm tăng khí thải nhà kính, gây hại cho môi trường.

Nguy cơ tài chính chỉ là một phần của vấn đề. Mối nguy lớn hơn chính là nguy cơ cháy nổ. Mọi thiết bị điện đều có rủi ro, và củ sạc điện thoại cũng không ngoại lệ, đặc biệt là với các loại sạc giả, sạc nhái, không rõ nguồn gốc.

Chúng thường được làm từ linh kiện rẻ tiền, không có các mạch bảo vệ an toàn, do đó rất dễ bị quá nhiệt và bốc cháy khi phải cắm điện liên tục. Ngay cả với các bộ sạc chính hãng, việc cắm điện cả ngày cũng khiến chúng phải chịu các đợt đột biến điện áp từ lưới điện, có thể làm hỏng hóc linh kiện bên trong và giảm tuổi thọ theo thời gian.

Chỉ với hành động đơn giản là rút sạc ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng, bạn sẽ nhận lại lợi ích kép: vừa bảo vệ ngôi nhà khỏi nguy cơ cháy nổ, vừa tiết kiệm một khoản tiền không nhỏ về lâu dài.

Để đảm bảo an toàn và tiết kiệm, hãy thực hiện các nguyên tắc sau:

Tạo thói quen "Rút sạc khi không dùng": Đây là quy tắc quan trọng và hiệu quả nhất.

Nói "không" với sạc giả, sạc nhái: Đừng vì ham rẻ mà đánh cược sự an toàn của gia đình bạn.

Ưu tiên sạc chính hãng: Luôn sử dụng sạc đi kèm theo máy hoặc từ các thương hiệu uy tín, đã được kiểm chứng và có chứng nhận an toàn như Anker, Belkin, Ugreen...