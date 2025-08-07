Điều hòa giảm giá 50%, loại tiết kiệm điện "sập sàn" khi nắng nóng gay gắt kỷ lục và giá điện phát ngốt

Điều hòa giảm giá mạnh khi nắng nóng kỷ lục

Thời tiết nắng nóng gay gắt, đặc biệt là ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, với nhiệt độ cao kỷ lục trong tháng tám, một số nơi đã ghi nhận mức nhiệt trên 40°C.

Khi thời tiết nắng nóng gay gắt, nhu cầu về các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, quạt điều hòa... tăng cao. Điều này là một hiện tượng thường thấy hàng năm, đặc biệt là khi các đợt nắng nóng kéo dài và nhiệt độ lên tới mức kỷ lục.

Nhiều hệ thống điện máy bắt đầu các chương trình khuyến mãi, giảm giá từ rất sớm, ngay khi thời tiết mới bắt đầu chuyển nóng. Mục tiêu là để kích thích người tiêu dùng mua sắm sớm, tránh tình trạng quá tải vào đỉnh điểm nắng nóng.

Mức giảm giá có thể từ 20% đến 50% tùy sản phẩm. Bên cạnh đó, với xu hướng tiêu dùng tiết kiệm điện trong thời điểm chi phí tiền điện tăng cao, các hệ thống bán lẻ cũng tập trung quảng bá và giảm giá các dòng sản phẩm tiết kiệm điện, đặc biệt là điều hòa inverter đến người tiêu dùng.

Nhiều mẫu điều hòa đang được giảm giá sâu, ví dụ như một số mẫu điều hòa Samsung, Carrier, Funiki giảm đến 39%, TCL giảm đến 58%.

Điều hòa giảm giá "rẻ đến ngỡ ngàng" trong đợt nắng nóng kỷ lục.

Có mẫu điều hòa giảm giá gần 50%.

Điều hòa di động Casper 9.000BTU PC-09TL33 (3.99 triệu đồng)

Máy có công suất làm lạnh đạt 8,800 BTU/h khá phù hợp với những không gian phòng có diện tích nhỏ. Máy có kích thước khá nhỏ gọn (Cao 70.8cm x rộng 33,5cm x sâu 32,5cm), kèm bánh xe nên việc di chuyển máy giữa các phòng trong nhà thuận lợi.

Điều hòa Funiki Inverter 1 Hp HIC09TMU (5.79 triệu đồng)

Mẫu điều hòa Funiki 1 chiều này sở hữu công suất làm lạnh là 1HP (tương đương 9.000 BTU). Vậy nên đây chính là sự lựa chọn lý tưởng cho những căn phòng có diện tích dưới 15m². Chẳng hạn, người dùng có thể sử dụng máy cho phòng ngủ, phòng khách nhỏ, phòng làm việc cá nhân,...

Dòng sản phẩm đã được cấp nhãn năng lượng 5 sao (hiệu suất năng lượng 4.77), công nghệ Inverter giúp điều chỉnh tốc độ quay của máy nén linh hoạt theo nhiệt độ phòng, nhờ đó máy duy trì nhiệt độ ổn định mà không tiêu tốn quá nhiều điện năng. Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả tiết kiệm điện hơn nữa, người dùng có thể kích hoạt thêm chế độ Eco.

Điều hòa Carrier Inverter 1 Hp 42XIT009 (6.99 triệu đồng)

Mẫu điều Carrier 1 chiều này có công suất làm lạnh đạt 9000 BTU/h, vậy nên đây sẽ là lựa chọn phù hợp dành cho những không gian phòng có diện tích dưới 15m2.

Máy lạnh Carrier 42XIT009 được trang bị cánh đảo gió thông minh với 3 chế độ thổi dọc và 4 chế độ thổi ngang. Nhờ đó người dùng có thể chủ động điều hướng hơi lạnh đến khu vực mong muốn.

Theo thống kê của hãng thì mức tiêu thụ điện của chiếc máy lạnh Carrier Inverter này chỉ rơi vào khoảng 0.95Kw.

Điều hòa LG Inverter 1.5 Hp IEC12M1 (11,2 triệu đồng)

Mẫu điều hòa LG 1 chiều này sở hữu công suất lạnh là 1.5HP, phù hợp dành cho những không gian phòng rộng từ 15 - 20m² như phòng ngủ, phòng làm việc,...

Ngoài mức giá đang được giảm 20% cho model mới 2025, thì khả năng tiết kiệm điện của sản phẩm này cũng là 1 điểm cộng. Máy được cấp nhãn năng lượng 5 sao với hiệu suất năng lượng đạt 5.22.

Điều hòa TCL Inverter 2.5 Hp TEP-24CSD/F1I (11,9 - 12.9 triệu đồng)

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc máy lạnh vừa hiệu quả, được giảm giá tốt, lại bền bỉ thì máy lạnh TCL Inverter 2.5 Hp TEP-24CSD/F1I là gợi ý có thể cân nhắc.

Công suất 2.5 HP giúp thiết bị mát hiệu quả không gian rộng 30 - 40m².

Các dòng điều hòa giảm giá mạnh chủ yếu là loại 1 chiều.

Lưu ý gì khi mua điều hòa?

Khi mua điều hòa, bạn cần lưu ý một số điểm quan trọng sau để đảm bảo chọn được sản phẩm phù hợp và hiệu quả nhất cho nhu cầu của mình.

Chọn công suất phù hợp với diện tích phòng : Đây là yếu tố quan trọng nhất. Nếu chọn máy có công suất quá nhỏ, máy sẽ phải hoạt động liên tục, gây tốn điện và không làm mát đủ. Ngược lại, máy quá lớn sẽ gây lãng phí điện năng và chi phí ban đầu.

1 HP (9.000 BTU): Cho phòng có diện tích dưới 15 m2.

1.5 HP (12.000 BTU): Cho phòng từ 15 m2 đến 20 m2.

2 HP (18.000 BTU): Cho phòng từ 20 m2 đến 30 m2.

2.5 HP (24.000 BTU): Cho phòng từ 30 m2 đến 40 m2.

Lưu ý rằng các yếu tố như hướng phòng (hướng tây bị nắng nóng), vật liệu xây dựng, và số lượng người trong phòng cũng ảnh hưởng đến công suất cần thiết.

Loại điều hòa

Điều hòa một chiều: Chỉ có chức năng làm lạnh. Phù hợp với những vùng khí hậu nóng quanh năm.

Điều hòa hai chiều: Có cả chức năng làm lạnh và sưởi ấm. Rất tiện lợi cho những vùng có cả mùa hè nóng và mùa đông lạnh (như miền Bắc Việt Nam).

Điều hòa Inverter: Có khả năng tiết kiệm điện vượt trội nhờ công nghệ biến tần. Mặc dù giá ban đầu có thể cao hơn, nhưng về lâu dài sẽ tiết kiệm được đáng kể chi phí tiền điện, đặc biệt khi sử dụng thường xuyên.

Điều hòa thường (non-Inverter): Chi phí ban đầu thấp hơn, nhưng tiêu tốn điện năng hơn và thường tạo ra tiếng ồn lớn hơn khi khởi động.

Lựa chọn thương hiệu, công suất, tính năng và dịch vụ lắp đặt cẩn thận khi mua điều hòa.

Các tính năng đi kèm

Bên cạnh yếu tố giá, công suất làm mát hay thương hiệu, khi mua điều hòa cần chú ý nhiều tính năng khác của sản phẩm. Một số có thể bao gồm như:

Bộ lọc không khí: Giúp lọc bụi bẩn, vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng, bảo vệ sức khỏe cho gia đình.

Chế độ ngủ đêm (Sleep mode): Tự động điều chỉnh nhiệt độ để phù hợp với cơ thể khi ngủ, tránh bị quá lạnh.

Chế độ hẹn giờ: Cho phép bạn cài đặt thời gian bật/tắt máy, rất tiện lợi khi đi ra ngoài hoặc khi đi ngủ.

Chức năng tự làm sạch (Self-cleaning): Giúp loại bỏ bụi bẩn và nấm mốc bên trong dàn lạnh, giữ cho máy luôn sạch sẽ.

Kết nối Wi-Fi: Một số dòng máy cao cấp cho phép bạn điều khiển điều hòa từ xa qua điện thoại thông minh.

Lắp đặt và bảo dưỡng : Đảm bảo mua điều hòa ở những nơi có dịch vụ lắp đặt chuyên nghiệp và có thể hỗ trợ bảo trì định kỳ. Việc lắp đặt đúng kỹ thuật rất quan trọng để máy hoạt động hiệu quả và bền bỉ.

Ngoài giá máy, bạn cần tính đến chi phí lắp đặt, bao gồm tiền công, ống đồng, dây điện, giá đỡ... Một số nơi có thể tặng kèm vật tư và miễn phí công lắp, nhưng bạn vẫn nên hỏi rõ để tránh phát sinh chi phí không mong muốn.

Bằng cách xem xét các yếu tố trên, bạn sẽ có thể đưa ra quyết định thông minh và chọn được chiếc điều hòa phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách của mình.