Ý nghĩa phong thủy của cây lan Ý và cách đặt trong nhà

Trong thế giới cây cảnh phong thủy, lan Ý là một trong những loài thực vật được ưa chuộng nhất bởi vẻ đẹp thanh tao, dễ chăm sóc và cả ý nghĩa phong thủy của nó.

Ý nghĩa phong thủy của cây lan Ý

Lan Ý (tên khoa học Spathiphyllum), còn được gọi là bạch môn hay huệ hòa bình, có nguồn gốc từ khu vực nhiệt đới châu Mỹ. Cây có lá màu xanh đậm, bóng mượt, mọc thành bụi rậm rạp, rất đẹp mắt. Đặc biệt, hoa lan Ý có hình dáng độc đáo – là chiếc mo trắng tinh khôi bao quanh phần hoa thực màu vàng nhạt ở giữa, giống như ngọn nến đang cháy. Hình ảnh này gợi nên cảm giác nhẹ nhàng, tinh khiết, đầy tính biểu tượng.

Lan Ý thường được trồng trong chậu để đặt trong phòng khách, bàn làm việc, góc cầu thang hay những nơi cần điểm xuyết sự tươi mát, mềm mại.

Ý nghĩa phong thủy của cây lan Ý thu hút nhiều người đặt chúng trong không gian sống. (Ảnh: Benaranurseries)

Trong phong thủy, lan Ý là biểu tượng của sự bình yên và hòa hợp trong gia đình. Hoa lan Ý với màu trắng nhẹ nhàng đại diện cho sự thanh khiết, chân thành và yên tĩnh. Việc đặt cây lan Ý trong nhà được cho là giúp điều hòa không khí, giảm bớt căng thẳng, xua tan những năng lượng tiêu cực, từ đó mang lại cảm giác thư thái cho các thành viên trong gia đình.

Đối với những ngôi nhà thường xuyên có xung đột, cãi vã giữa vợ chồng hoặc giữa các thế hệ, cây lan Ý được cho là sẽ góp phần xoa dịu bầu không khí, giúp tạo nên sự êm ấm và gắn kết.

Cây lan Ý còn là đại diện cho tài lộc và vượng khí. Hình dáng của hoa lan Ý giống như chiếc thìa bạc, được coi là biểu tượng thu hút tiền tài. Nhiều người quan niệm rằng trồng lan Ý trong nhà sẽ giúp "hút" cơ hội tốt, chiêu tài tiến lộc, đặc biệt là khi đặt cây ở cung tài lộc (hướng Đông Nam theo phong thủy Bát trạch).

Cây được giới văn phòng, người làm kinh doanh hay người thường xuyên phải ra quyết định ưa thích, vì sự hiện diện của lan Ý được cho là giúp đầu óc tỉnh táo, tăng khả năng tập trung và thu hút những nguồn năng lượng tích cực.

Khả năng lọc khí độc

Từ góc độ khoa học, lan Ý đã được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đưa vào danh sách những loài cây có khả năng làm sạch không khí , hấp thụ các chất độc hại như formaldehyde, benzene, xylene… thường tồn tại trong môi trường sống đô thị, văn phòng làm việc, hoặc nhà mới xây.

Chính vì thế, trong phong thủy hiện đại, lan Ý không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn thực sự giúp cải thiện chất lượng không khí, từ đó tăng cường sinh khí cho không gian sống, góp phần giúp gia chủ khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn hơn.

Lan ý hợp mệnh gì, tuổi nào, nên đặt ở đâu?

Theo thuyết Ngũ hành, cây lan Ý có hoa màu trắng và lá xanh – thuộc hành Kim và Mộc. Do đó, cây rất hợp với người mệnh Kim và mệnh Thủy (do Kim sinh Thủy), đồng thời cũng không xung khắc với mệnh Mộc.

(Ảnh: Gary Hennen)

Giới phong thủy cho rằng những người mệnh Kim khi trồng lan Ý sẽ dễ gặp thuận lợi trong công việc, giảm thị phi và có cuộc sống an yên hơn. Ngoài ra, lan Ý cũng rất phù hợp với những người tuổi Tỵ, Dậu, Thân – những tuổi có tính cách mạnh mẽ, bộc trực, vì cây giúp tiết chế năng lượng quá nóng, mang lại sự cân bằng.

Một số gợi ý về vị trí đặt cây lan Ý:

- Phòng khách: Mang lại sự hài hòa, thanh lọc năng lượng âm, tạo bầu không khí thoải mái cho các cuộc trò chuyện, tiếp khách.

- Bàn làm việc: Giúp tăng sự tỉnh táo, tập trung.

- Gần cửa sổ hoặc ban công hướng Đông Nam: Theo phong thủy, vị trí này được cho là giúp kích hoạt cung tài lộc.

Lan Ý là loài cây dễ sống, thích ánh sáng gián tiếp và môi trường ẩm. Tuy nhiên, không nên để cây bị ngập úng hoặc thiếu nước quá lâu. Nên tưới 2–3 lần/tuần, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào vì có thể làm cháy lá. Thường xuyên lau bụi trên lá để tăng khả năng quang hợp và giữ cho cây luôn tươi tắn.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo.