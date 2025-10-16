Đám cưới ồn như cái chợ của "anh sếp" và nàng thơ gen Z: Rước dâu bằng 40 chiếc Cadillac, chú rể lắm lời chưa từng thấy!
Sẽ không có đám cưới trong showbiz nào nhốn nháo hơn đám cưới của cặp sao hàng đầu này.
Chiều 16/10, cư dân mạng xứ Trung đã "bật chế độ ăn cưới online" hóng cận cảnh mọi diễn biến trong hôn lễ thế kỷ của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương. Đám cưới của chủ tịch và nàng thơ gen Z được tổ chức ở đảo Tam Á (Trung Quốc), với tiệc ngoài trời (14h-17h30, giờ địa phương) và tiệc tối (19:08-19:40, giờ địa phương). Cặp sao hủy bỏ việc thực hiện nghi lễ dâng trà truyền thống cho bố mẹ. Thay vào đó, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương dành toàn bộ thời gian hôn lễ để giao lưu, tiệc tùng với bạn bè và đồng nghiệp thân thiết trong showbiz.
Trong không khí rộn ràng hơn bao giờ hết, cặp sao hàng đầu Trung Quốc khiến khán giả choáng ngợp với kinh tế không phải dạng vừa của mình thông qua lễ rước dâu xịn xò. Hoàng Tử Thao đã rước nàng thơ sinh năm 1997 của mình về dinh bằng dàn 40 chiếc Cadillac, khiến nhiều người đi đường phải ngoái nhìn. Ở phần tiệc ngoài trời vào chiều nay, cô dâu - chú rể đã làm 1 chưa từng có tiền lệ trong showbiz Trung Quốc là livestream hôn lễ trên MXH. Hoàng Tử Thao thậm chí còn trực tiếp cầm điện thoại quay hình và tặng quà từ thực phẩm, đồ uống cho đến Iphone 17 cho các khán giả ăn cưới online. Màn vung tiền không tiếc tay của "anh sếp" gây bão, với 20 triệu người xem livestream săn quà đám cưới của Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương.
Trên MXH Weibo, các khán giả hài hước cho biết chưa bao giờ thấy đám cưới của cặp sao hàng đầu ồn như cái chợ. Chú rể Hoàng Tử Thao thì lắm lời, sơ hở là tự mở livestream hí hửng khoe đám cưới, khoe cô dâu, ôm vai bá cổ bạn bè và còn yêu cầu mọi người nhấn follow trang cá nhân của anh với lý hôn "hôm nay tôi cưới". Trong khi đó, cô dâu Từ Nghệ Dương được khen visual tuyệt đối 100 điểm, vô cùng xinh xắn và ngọt ngào trong mẫu váy cưới khoe vai trần gợi cảm. Tại hôn lễ, người đẹp được Hoàng Tử Thao trao nhẫn "kim cương to tổ chảng 500 carat". Tuy nhiên, đây chỉ là chiếc nhẫn mang ý nghĩa tinh thần là chính.
Dàn xe sang 40 chiếc Cadillac rước dâu trong hôn lễ của Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương
Hình ảnh dàn xe đón dâu trong đám cưới của cặp sao hàng đầu gây choáng cho người đi đường
Cô dâu - chú rể tiến vào lễ đường ngoài trời trong tiếng reo hò chúc phúc của các khách mời
Nguồn: Weibo