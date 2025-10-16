Đám cưới ồn như cái chợ của "anh sếp" và nàng thơ gen Z: Rước dâu bằng 40 chiếc Cadillac, chú rể lắm lời chưa từng thấy!

Chiều 16/10, cư dân mạng xứ Trung đã "bật chế độ ăn cưới online" hóng cận cảnh mọi diễn biến trong hôn lễ thế kỷ của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương. Đám cưới của chủ tịch và nàng thơ gen Z được tổ chức ở đảo Tam Á (Trung Quốc), với tiệc ngoài trời (14h-17h30, giờ địa phương) và tiệc tối (19:08-19:40, giờ địa phương). Cặp sao hủy bỏ việc thực hiện nghi lễ dâng trà truyền thống cho bố mẹ. Thay vào đó, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương dành toàn bộ thời gian hôn lễ để giao lưu, tiệc tùng với bạn bè và đồng nghiệp thân thiết trong showbiz.

Trong không khí rộn ràng hơn bao giờ hết, cặp sao hàng đầu Trung Quốc khiến khán giả choáng ngợp với kinh tế không phải dạng vừa của mình thông qua lễ rước dâu xịn xò. Hoàng Tử Thao đã rước nàng thơ sinh năm 1997 của mình về dinh bằng dàn 40 chiếc Cadillac, khiến nhiều người đi đường phải ngoái nhìn. Ở phần tiệc ngoài trời vào chiều nay, cô dâu - chú rể đã làm 1 chưa từng có tiền lệ trong showbiz Trung Quốc là livestream hôn lễ trên MXH. Hoàng Tử Thao thậm chí còn trực tiếp cầm điện thoại quay hình và tặng quà từ thực phẩm, đồ uống cho đến Iphone 17 cho các khán giả ăn cưới online. Màn vung tiền không tiếc tay của "anh sếp" gây bão, với 20 triệu người xem livestream săn quà đám cưới của Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương.

Trên MXH Weibo, các khán giả hài hước cho biết chưa bao giờ thấy đám cưới của cặp sao hàng đầu ồn như cái chợ. Chú rể Hoàng Tử Thao thì lắm lời, sơ hở là tự mở livestream hí hửng khoe đám cưới, khoe cô dâu, ôm vai bá cổ bạn bè và còn yêu cầu mọi người nhấn follow trang cá nhân của anh với lý hôn "hôm nay tôi cưới". Trong khi đó, cô dâu Từ Nghệ Dương được khen visual tuyệt đối 100 điểm, vô cùng xinh xắn và ngọt ngào trong mẫu váy cưới khoe vai trần gợi cảm. Tại hôn lễ, người đẹp được Hoàng Tử Thao trao nhẫn "kim cương to tổ chảng 500 carat". Tuy nhiên, đây chỉ là chiếc nhẫn mang ý nghĩa tinh thần là chính.

Dàn xe sang 40 chiếc Cadillac rước dâu trong hôn lễ của Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương

Hình ảnh dàn xe đón dâu trong đám cưới của cặp sao hàng đầu gây choáng cho người đi đường

Cô dâu - chú rể tiến vào lễ đường ngoài trời trong tiếng reo hò chúc phúc của các khách mời

Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương không giấu được niềm hạnh phúc trong ngày trọng đại. Nhan sắc xinh đẹp của cô dâu gen Z nhận được cơn mưa lời khen của cư dân mạng

Hoàng Tử Thao trao nhẫn "kim cương 500 carat" cho Hoàng Tử Thao. Lần đầu tiên trong lịch sử hôn lễ Cbiz, công chúng và khách mời được thấy quả nhẫn đính ước to tướng đến vậy

Cặp sao hot nhất hôm nay kính rượu các khách mời đến chúc phúc cho họ trong ngày trọng đại

Không phải cô dâu, chú rể Hoàng Tử Thao mới là người thực hiện nghi thức ném hoa cưới. Nam ca sĩ ném súp lơ xanh với ý nghĩa cầu mong sự may mắn, hạnh phúc lâu bền, cùng nhau phát tài, con đàn cháu đống cho người bắt được. Và tài tử Khương Triều đã bắt được đóa súp lơ của Hoàng Tử Thao

Chủ tịch showbiz và nàng thơ gen Z hôn môi nhau tình cảm

Lần đầu tiên mới thấy 1 đám cưới mà cả chú rể...

... và cô dâu đều thi nhau livestream trên MXH. Cặp sao cũng không tiếc tay vung tiền tặng quà nào thực phẩm, đồ uống và cả Iphone 17 cho khán giả xem trực tiếp đám cưới của mình

Nguồn: Weibo