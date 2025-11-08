Trưa 7-11, gia đình ông Đỗ Thành An - thôn Quảng Vân, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai - tất bật thu dọn, sửa chữa lại căn nhà do bão số 13 tàn phá.

Căn nhà cấp 4 của ông An nằm ở cuối bờ đê Đông, phía sau là đầm Thị Nại, phía trước là cánh đồng ruộng. Căn nhà được xây khoảng chục năm trước, là nơi sinh sống của gia đình 4 người. Những ngày qua, nghe tin bão số 13 đổ bộ, tâm bão tại Gia Lai nên ông An và các con đã dành 3 ngày gia cố lại căn nhà cho chắc chắn.

Chiều 6-11, lo lắng trước sức mạnh của siêu bão, ông An đã bảo vợ là bà Quảng đến nhà người em ở nơi an toàn trú tránh. Ông An cùng 2 con trai ở lại canh giữ căn nhà.

Ông Đỗ Thành An kể lại thời khắc sinh tử khi bão số 13 đổ bộ

Đến khoảng 18 giờ, bão bắt đầu đổ bộ, quần thảo với thời gian dài tại khu vực đầm Thị Nại. Lúc này, ông An ngồi nghe mưa lớn, gió rít thì hốt hoảng, nhất là khi thấy mái tôn bị giật tung, căn nhà trống hoác.

Đúng lúc này, triều cường lên khiến nước từ đầm Thị Nại tràn vào nhà từ phía sau, phía trước là nước lũ do mưa lớn đổ về. Bị bao vây tứ phía, căn nhà ông An nhanh chóng ngập sâu hơn 1 m. Mọi tài sản trong nhà như tủ lạnh, máy giặt nổi lềnh bềnh trong làn nước, đàn gà bay táo tác...



Vốn mắc bệnh huyết áp, thấy nhà bị phá tan, tài sản trôi dạt nên ông An lên cơn đau, ngất xỉu.

Bị bão giật mất mái nhà, 3 cha con ông An núp dưới bàn thờ gia tiên

Bà Lê Thị Quảng (vợ ông An) kể lại khi nghe chồng điện báo "bão cuốn bay hết rồi thì bà "mất hết hồn vía". Bà cố gắng động viên chồng "còn người, còn của". Sau đó, ông An ngất xỉu, thuốc cũng bị cuốn bay, các con phải qua hàng xóm xin thuốc huyết áp về cho cha uống.

Ông An kể rằng khi bão cuốn bay hết tài sản, bản thân đang ngất xỉu, con ông gọi điện cầu cứu lực lượng chức năng xã Tuy Phước. Họ đề nghị gia đình bình tĩnh, tìm chỗ an toàn lánh nạn, chờ người đến hỗ trợ.

"Lúc này chúng tôi chỉ lo giữ mạng sống, 2 đứa con liền tìm chỗ núp dưới bàn thờ" - ông An kể lại.

Ông Đỗ Thành An cho hay khi bão vào chỉ biết núp dưới bàn thờ chứ "không còn đường nào thoát"

Căn nhà ông An tan hoang sau bão số 13

Đường vào thôn Quảng Vân vẫn còn ngập sâu sau bão số 13

"Tôi cố gắng giữ chắc bàn thờ để lỡ tường sập mà chết thì vợ đi tránh bão về cũng dễ thấy. Lúc đó hết đường rồi, không còn cách nào khác" - ông An nhớ lại. Trước đây, ông An đã chứng kiến nhiều cơn bão nhưng với ông, bão lần này là "khủng khiếp nhất".

Ngày 7-11, xung quanh nhà ông An, rất nhiều người vẫn thất thần vì sau nhiều năm tích góp, tài sản trong nhà họ đã bị bão số 13 làm hư hại.