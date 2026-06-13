Thời điểm Bộ GD&ĐT công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT 2026

Theo GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đáp án chính thức các môn thi sẽ được công bố sau khoảng 5-7 ngày kể từ khi kỳ thi kết thúc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chờ 34 tỉnh, thành phố hoàn thành việc quét bài thi trắc nghiệm lên hệ thống chấm thi trước khi công bố đáp án. Việc này nhằm bảo đảm an toàn, chính xác của dữ liệu và phục vụ công tác chấm thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh tham dự. Công tác chấm thi được triển khai từ ngày 13 đến 30/6.

Bộ GD&ĐT dự kiến công bố đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT 2026 sau khoảng 5-7 ngày kể từ khi kỳ thi kết thúc. (Ảnh: Minh Đức)

Năm 2025, Bộ GD&ĐT cũng công bố đáp án sau khi kỳ thi kết thúc khoảng 10 ngày. Việc rút ngắn thời gian công bố đáp án năm nay giúp thí sinh sớm có cơ sở đối chiếu, dự đoán kết quả thi của mình.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được công bố vào lúc 8h ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước.

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT ghi nhận hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng 61.642 thí sinh so với năm 2025. Cả nước bố trí 2.487 điểm thi với tổng số 54.409 phòng thi.

Trong các môn thi, Ngữ văn và Toán có số lượng thí sinh đăng ký cao nhất, đều vượt mốc 1,2 triệu thí sinh. Ở nhóm môn tự chọn, Lịch sử dẫn đầu với hơn 570.800 thí sinh đăng ký, tăng đáng kể so với năm trước.