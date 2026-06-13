Bữa cơm bán trú 1 trường học ở Hà Nội khiến phụ huynh cũng mê tít: Cho người lớn đăng ký ăn cùng được không?

Mới đây, cộng đồng mạng đồng loạt truyền tay nhau những hình ảnh ghi lại cận cảnh các khay cơm bán trú tại một ngôi trường ở Hà Nội. Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã nhanh chóng nhận về loạt bình luận trầm trồ. Nhiều bậc phụ huynh sau khi xem xong không khỏi thốt lên: "Nhìn ngon mắt quá, người lớn xem còn thấy thèm thì bảo sao các con không mê!", thậm chí có người còn hài hước bày tỏ mong muốn được đăng ký một suất để đến ăn trưa cùng các em học sinh.

Các món ăn được chế biến đa dạng từ món Á đến món Âu, bài trí vô cùng tươm tất và đầy đặn.

Nhìn vào những bức ảnh được chia sẻ, khó ai có thể nghĩ đây là một bữa ăn tiêu chuẩn tại trường học nếu không thấy những chiếc khay inox quen thuộc. Các món ăn được chế biến đa dạng từ món Á đến món Âu, bài trí vô cùng tươm tất và đầy đặn.

Thay vì những món ăn lặp đi lặp lại dễ gây nhàm chán, thực đơn bán trú tại đây được thiết kế phong phú với sự xuất hiện của nhiều món mặn cho đến các món canh thanh mát đổi vị theo ngày. Đặc biệt, yếu tố cân bằng dinh dưỡng được nhà trường đặt lên hàng đầu khi mỗi phần ăn đều ngập tràn các loại rau củ tươi ngon.

Dưới phần bình luận, một phụ huynh có con đang theo học tại đây chia sẻ: "Con nhà mình mê cơm trường lắm, hôm nào đi học về cũng tíu tít kể hôm nay được ăn món gì. Có những hôm thứ Sáu được nghỉ buổi chiều, con còn nằng nặc đòi ăn trưa xong ở trường rồi mới chịu cho mẹ đón về vì đồ ăn quá hợp khẩu vị".

Tiền nào của nấy và quy trình kiểm soát nghiêm ngặt

Theo tìm hiểu, những khay cơm "gây bão" mạng xã hội này thuộc về một hệ thống trường tư thục nổi tiếng bậc nhất tại Hà Nội. Với mức chi phí cho mỗi suất ăn dao động khoảng 70.000 đồng, chất lượng bữa ăn nhận được sự đánh giá hoàn toàn xứng đáng từ số đông dư luận. Nhiều cư dân mạng đồng tình cho rằng, việc bỏ ra một mức giá tương đương với một bữa ăn phân khúc trung lưu bên ngoài để đổi lại sự yên tâm tuyệt đối về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho con em mình là hoàn toàn hợp lý.

Không chỉ ghi điểm ở hình thức bên ngoài, quy trình hậu cần phía sau bếp ăn của hệ thống trường này cũng khiến các bậc phụ huynh vô cùng an tâm. Theo tiết lộ, nguồn nguyên liệu đầu vào hằng ngày đều được kiểm tra, giám sát chất lượng vô cùng nghiêm ngặt ngay từ sáng sớm. Để đảm bảo vệ sinh dịch tễ và tính khách quan, các đầu bếp tại đây tuyệt đối không nếm thức ăn trực tiếp từ nồi múc chung mà luôn có quy định múc riêng ra một chiếc bát nhỏ để thử vị trước khi chia suất cho học sinh. Chính sự kỹ lưỡng, rõ ràng và minh bạch này đã tạo nên niềm tin vững chắc đối với phụ huynh trong bối cảnh vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm học đường luôn là đề tài nóng.

Tất nhiên, khẩu vị là câu chuyện cá nhân và không thể vừa lòng 100% tất cả các em học sinh. Thế nhưng, phần lớn ý kiến đều khẳng định rằng nhìn vào sự đầu tư chỉn chu từ khay cơm cho thấy nhà trường thực sự quan tâm đến trải nghiệm thể chất của học sinh.

Bữa ăn bán trú không chỉ đơn thuần là việc nạp năng lượng sau những giờ học căng thẳng, mà nó còn là nơi nuôi dưỡng niềm vui đến trường của con trẻ. Nhìn những khay cơm đầy ắp, nóng hổi và ngon miệng như thế này, các bậc cha mẹ chắc chắn sẽ vơi bớt đi phần nào nỗi lo toan, yên tâm gửi gắm con em mình cho nhà trường chăm sóc suốt cả ngày dài.