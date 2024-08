Thời còn bên Xemesis, Xoài Non và Gil Lê đã có mối quan hệ đặc biệt thế này!

Sáng 7/8, thông tin hẹn hò của Xoài Non và Gil Lê phủ sóng khắp nơi. Cặp đôi được bắt gặp đi chơi pickleball cùng nhau và không ngại trao nụ hôn đắm đuối trên sân tập. Mọi thông tin liên quan, đặc biệt là mối quan hệ của cả hai trong quá khứ cũng nhanh chóng được các “Conan internet” tìm ra.



Xoài Non và Gil Lê đang hẹn hò

Từ đầu năm 2024, Xoài Non và Gil Lê đã có tương tác công khai với nhau. Khi cả 2 cùng đi dự sự kiện ra mắt phim, Xoài Non bẽn lẽn đến xin chụp hình cùng Gil Lê. Về phần mình, Gil Lê cũng rất thoải mái, cùng làm động tác thả tim với Xoài Non.

Đều có ngoại hình nổi bật, sáng bừng dù ở bất kỳ đâu nên vào thời điểm đó, cặp đôi khiến dân tình phải trầm trồ vì khung hình gấp đôi visual. Tuy nhiên mọi mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó vì Xoài Non và Xemesis vẫn đang hạnh phúc.

Xoài Non bẽn lẽn đi đến đứng cạnh Gil Lê

Cả 2 tạo dáng thả tim

Sau đó Xoài Non lại tìm đến chụp ảnh riêng với Gil Lê thêm một lần nữa

Đến đầu tháng 7/2024, Xoài Non lần đầu tiên tự đăng ảnh chụp cùng Gil Lê và tự nhận mình là fangirl từ ngày xưa. “Đu idol bao nhiêu năm…” - hot girl 2k2 hào hứng khoe màn đu idol thành công của mình. Ở phần bình luận, Gil Lê cũng xuất hiện và nói đùa: “Xong cái bị dụ đi live luôn”.

Đặc biệt hơn, trong dịp sinh nhật Gil Lê (ngày 8/7), Xoài Non tiếp tục đăng ảnh chúc mừng sinh nhật và tiết lộ cả 2 đang là hàng xóm của nhau. Bên cạnh đó Xoài Non và Gil Lê cũng đồng hành trong công việc, cụ thể là thường xuyên lên sóng livestream chung.

Xoài Non nhận mình là fan của Gil Lê nhiều năm nay

Cặp đôi ở bên nhau trong dịp sinh nhật Gil Lê

Khoảnh khắc tình tứ công khai trên livestream

Như vậy trước khi là người yêu, Xoài Non và Gil Lê không chỉ là đồng nghiệp trong làng giải trí mà còn có nhiều liên kết khác như fangirl - idol, hàng xóm,... Thân thiết thực sự!

Đến hiện tại, chuyện hẹn hò của Xoài Non và Gil Lê nhận được nhiều sự quan tâm. Phần lớn bình luận dành cho cặp đôi là sự ủng hộ và khen ngợi nức nở vì visual quá đỉnh. Về phần mình, cả Xoài Non và Gil Lê chưa có bất cứ chia sẻ nào trước thông tin hẹn hò này.

Cả Xoài Non và Gil Lê đều là những gương mặt nổi tiếng trên MXH, có hàng triệu người theo dõi. Nếu như Gil Lê là nghệ sĩ đa tài, đảm nhận nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên, MC thì Xoài Non cũng là hot girl xinh đẹp, được nhiều người mến mộ. Cách đây không lâu, Xoài Non mới gây chú ý vì thông báo ly hôn với streamer Xemesis sau 6 năm bên nhau.