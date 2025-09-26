Thoại Nghi trở lại với MV Đầu Hàng Đi, làm 100% bằng điện thoại và AI thế hệ mới

Sau thành công vang dội của bản hit Dắt Anh Về Nhà, ca sĩ trẻ Thoại Nghi vừa chính thức tung MV mới mang tên Đầu Hàng Đi – sản phẩm đánh dấu sự trưởng thành trong cả hình ảnh lẫn âm nhạc.

MV được thực hiện bởi đạo diễn Phạm Vĩnh Khương – người được mệnh danh là “đạo diễn AI đầu tiên trên thế giới”, từng xuất hiện trên HBO và nổi tiếng với khả năng làm phim hoàn toàn bằng điện thoại. Với sự hỗ trợ của công nghệ AI thế hệ mới, MV Đầu Hàng Đi mang đến những khung hình siêu thực, giàu tính điện ảnh, đồng thời khai thác khía cạnh quyến rũ, kiêu hãnh của một cô gái trẻ dám yêu và dám sống hết mình.

Trong MV, Thoại Nghi hóa thân thành một nhà thiết kế thời trang cá tính, nổi bật giữa thế giới đầy màu sắc nhưng lạnh lẽo. Câu chuyện tình giữa cô và “chàng trai ma-nơ-canh” được đạo diễn khai thác như một phép ẩn dụ cho tình yêu, đam mê và cả hành trình tìm lại niềm tin vào bản thân.

Không chỉ ra mắt MV, Thoại Nghi còn tổ chức Listening Party cùng người hâm mộ, trình diễn lần đầu ca khúc mới cũng như loạt hit quen thuộc như Dắt Anh Về Nhà, Tình Yêu Say Nắng. Đêm nhạc có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ: Vương Bình, Xuân Định K.Y và Khiem – chủ nhân ca khúc Yên Bình Có Quá Đắt Không, mang đến bầu không khí sôi động.

Sinh năm 2005, Thoại Nghi là gương mặt Gen Z đa tài: từng gây “sốt” mạng xã hội với nhan sắc trong ảnh thẻ, lọt Top 16 Miss Teen Universe 2022, tham gia nhiều dự án quảng cáo, lồng tiếng, và ra mắt E.P Thích Nghi năm 2024. Đầu năm 2025, cô bứt phá với bản hit Dắt Anh Về Nhà, viral khắp nền tảng số.

Đầu Hàng Đi là sáng tác của nhạc sĩ trẻ Minchu, được Drum7 sản xuất – người đứng sau nhiều ca khúc đình đám như Bên Trên Tầng Lầu, Bật Tình Yêu Lên, Nâng Chén Tiêu Sầu... Giai điệu bắt tai, điệp khúc lặp lại dễ nhớ biến ca khúc thành “tuyên ngôn tình yêu” đầy chủ động nhưng vẫn đáng yêu, tinh nghịch.

Chia sẻ về áp lực sau một bản hit, Thoại Nghi thẳng thắn: “Tôi chọn biến áp lực thành động lực để cứ chân thật và hết mình trong từng ca khúc. Âm nhạc sẽ lớn lên cùng tôi, và tôi hy vọng khán giả cũng sẽ cùng đồng hành để trưởng thành qua từng trang ‘nhật ký âm nhạc’.”