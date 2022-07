4 ca sĩ trẻ ra mắt phim âm nhạc đã bị so sánh với show có Rosé (BLACKPINK), tổng đạo diễn Aiden nói gì?

Chiều 3/7, họp báo ra mắt phim âm nhạc mang tên Hương Mùa Hè đã diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của nhiều ngôi sao trẻ. Hương Mùa Hè là dự án đặc biệt có sự góp mặt của 4 ca sĩ nổi bật hiện nay gồm Hoàng Dũng, Suni Hạ Linh, Orange và Grey D, mang đến không khí mùa hè qua từng thước phim cùng phần âm nhạc thông điệp chữa lành.

4 ngôi sao của phim âm nhạc Hương Mùa Hè: Grey D - Orange - Suni Hạ Linh - Hoàng Dũng

Hương Mùa Hè tràn ngập không khí biển cả và âm nhạc với những bản phối mới của các hit quen thuộc của nhiều thế hệ khán giả, được thể hiện bởi 4 giọng ca nổi tiếng với giới trẻ. Lấy bối cảnh chính là nắng vàng, cát trắng, biển xanh cùng những khoảnh khắc đàn hát ngẫu nhiên của dàn cast, Hương Mùa Hè dễ gây liên tưởng đến các show âm nhạc cùng chủ đề, đặc biệt là show thực tế Hàn Quốc gây sốt năm 2021 Sea Of Hope.

Dàn cast nổi tiếng của show Sea Of Hope

Rosé trong Sea Of Hope

Sea Of Hope với sự tham gia của các idol Rosé (BLACKPINK), Suhyun (AKMU), Onew (SHINEE) và các diễn viên như Lee Jiah, Kim Go Eun, Lee Dong Wook... đã tạo nên cơn sốt MXH vào năm ngoái. Sea Of Hope đặc biệt nổi tiếng với những màn ca hát của Rosé, Suhyun. Cùng lấy cảm hứng biển cả và mùa hè, Hương Mùa Hè và Sea Of Hope có nhiều bối cảnh tương đồng.

Có thể thấy bối cảnh và tinh thần của Hương Mùa Hè có nhiều điểm giống với Sea Of Hope

Trả lời về vấn đề này tại buổi họp báo ra mắt Hương Mùa Hè, Aiden - tổng đạo diễn đã vui vẻ chia sẻ anh chàng và ekip đã tham khảo nhiều phim và chương trình có bối cảnh biển mùa hè để lấy cảm hứng cho dự án này, Sea Of Hope cũng không ngoại lệ. Dù có sự học hỏi và lấy cảm hứng, nhưng anh cũng cho biết thêm, Hương Mùa Hè là tổ hợp mới lạ khi kết hợp phim ảnh với âm nhạc, còn Sea Of Hope lại là một show thực tế.

"Trong quá trình thực hiện Hương Mùa Hè, không chỉ Sea Of Hope mà tôi còn xem rất nhiều bộ phim khác về mùa hè. Trước khi thực hiện dự án nào, mình cũng sẽ xem để học hỏi và có cảm hứng. Tuy nhiên, khi khán giả thưởng thức Hương Mùa Hè thì sẽ có cảm giác rất đặc biệt vì Sea Of Hope là một show thực tế, còn Hương Mùa Hè vừa có yếu tố phim vừa có yếu tố hát live và có cảm hứng thanh xuân. Tôi mong rằng Hương Mùa Hè sẽ tạo ra ấn tượng gì đấy đặc biệt cho khán giả."

Aiden chia sẻ về Hương Mùa Hè bị so sánh giống với Sea Of Hope

Trong tập 1 của Hương Mùa Hè, cô nàng Orange đã có phần cover lại hit Tóc Ngắn - ca khúc gắn liền với tên tuổi của diva Mỹ Linh. Hát lại một bài hát kinh điển, Orange cho biết ban đầu đã không dám hát, nhưng sau đó cô lại nghĩ cứ hát thôi, cũng là một cách thể hiện tình yêu với ca khúc. Cụ thể, cô nàng chia sẻ:

"Thật ra lúc đầu em không dám hát bài đó, vì bài hát đó được thể hiện bởi một diva, cô Mỹ Linh, là một ca khúc đã là thương hiệu của cô ấy rồi. Nhưng sau khi được động viên tinh thần, em nghĩ là cứ hát thôi vì đó cũng là cách thể hiện tình yêu với bài hát đó. Em tưởng tượng mình là cô Mỹ Linh mấy chục năm trước, và cuối cùng là em đã hát được..."

Orange trải lòng về việc hát lại ca khúc hit của Mỹ Linh

Là show mang đến rất nhiều ca khúc cover nổi tiếng, Aiden cũng đã chân thành nói về vấn đề "nhức nhối": bản quyền bài hát. Đối với anh và ekip, Aiden rất thấu hiểu nỗi lòng của các tác giả và tôn trọng bản quyền một cách tuyệt đối. Trước khi thực hiện Hương Mùa Hè, ekip đã gọi điện và xin phép tác giả của các ca khúc được thể hiện trong phim.

Aiden và TDK - đạo diễn âm nhạc của Hương Mùa Hè

Aiden nói về vấn đề bản quyền cover

Một số hình ảnh tại họp báo ra mắt Hương Mùa Hè:

Ekip thực hiện phim âm nhạc Hương Mùa Hè

Erik

AMEE và Hoàng Dũng

Trúc Anh

Nicky (MONSTAR)

Hai nữ chính Suni Hạ Linh và Orange

tlinh và Quỳnh Anh Shyn

https://kenh14.vn/4-ca-si-tre-ra-mat-phim-am-nhac-da-bi-so-sanh-voi-show-co-rose-blackpink-tong-dao-dien-aiden-noi-gi-20220703182806898.chn

https://kenh14.vn/4-ca-si-tre-ra-mat-phim-am-nhac-da-bi-so-sanh-voi-show-co-rose-blackpink-tong-dao-dien-aiden-noi-gi-20220703182806898.chn