Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, những guồng quay hối hả của hiện tại rồi cũng sẽ sớm nhường chỗ cho những dự định mới mẻ của năm 2026. Nếu những năm qua, bạn cảm thấy mình cứ loay hoay mãi mà chưa bứt phá được, tài năng bị che khuất hay những nỗ lực bỏ ra chưa thu về trái ngọt xứng đáng, thì cũng đừng vội nản lòng.

Vũ trụ luôn có sự an bài công bằng, và năm 2026 được dự báo sẽ là một cánh cửa mới, một luồng sinh khí rực rỡ xua tan đi mọi mây mù ảm đạm. Đặc biệt, vòng quay tài lộc và may mắn của năm tới sẽ cực kỳ ưu ái gọi tên 4 con giáp dưới đây. Họ sẽ chính thức bước ra khỏi vùng tối, không còn bị hoàn cảnh hay bất kỳ ai kìm kẹp, cứ thế nhẹ nhàng mà đón nhận cơn mưa cơ hội, tiền bạc vượng phát đều đặn. Hãy cùng xem vũ trụ đang gõ cửa nhà ai nhé!

1. Tuổi Dậu: Quý nhân trải thảm đỏ, tình - tiền đều rực rỡ viên mãn

Bước sang năm 2026, những người tuổi Dậu như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô hình nhờ sự che chở của hai đại cát tinh là "Thiên Tài" và "Thái Âm", mang đến một vận trình rực rỡ chưa từng có. Nổi bật nhất trong năm nay chính là vận quý nhân cực kỳ vượng, đặc biệt là những quý nhân mang năng lượng nữ. Dù bạn là nhân viên văn phòng hay người làm kinh doanh, sự dìu dắt của một người sếp nữ, sự hỗ trợ từ nữ đồng nghiệp hay những đối tác nữ hào sảng sẽ là bệ phóng vững chắc giúp bạn chạm tay đến những nguồn tài nguyên quý giá và cơ hội thăng tiến vượt bậc.

Trộm vía là những chị em tuổi Dậu đang hoạt động trong các lĩnh vực hướng tới phái đẹp như thời trang, mỹ phẩm, làm đẹp sẽ thấy lượng khách hàng và đơn hàng tăng lên chóng mặt. Thu nhập từ công việc chính tỉ lệ thuận với sự thăng hạng trong nấc thang sự nghiệp, trong khi những khoản tiền bất ngờ từ các nguồn phụ cũng thi thoảng gõ cửa làm dày thêm chiếc ví của bạn. Tuy nhiên, giữa lúc hưng phấn nhất, tuổi Dậu vẫn nên giữ một cái đầu lạnh trước những cám dỗ đầu tư rủi ro cao hoặc những rắc rối vay mượn tiền bạc để tránh vướng vào thị phi không đáng có.

Về mặt tình cảm, sao "Hồng Loan" chiếu mệnh mang đến những gợn sóng ngọt ngào; hội độc thân rất dễ tìm được bến đỗ bình yên, trong khi những người đã có gia đình chỉ cần khéo léo vun vén, bớt chút thời gian tiệc tùng bên ngoài để quây quần bên mâm cơm nhà là hạnh phúc sẽ luôn tròn đầy.

2. Tuổi Mùi: Thế trận vững vàng, sự nghiệp thăng hoa nhờ nam nhân tương trợ

Năm 2026 (năm Bính Ngọ) mang đến cho tuổi Mùi một cục diện vô cùng êm đẹp khi bước vào thế Lục Hợp, lại được hai chòm sao sáng là "Thái Dương" và "Tuế Hợp" ưu ái độ trì. Trái ngược với tuổi Dậu, vận may của tuổi Mùi năm tới lại gắn liền với những quý nhân mang năng lượng nam. Sao "Thái Dương" chiếu rọi mở ra thời cơ vàng cho những ai đang làm việc trong các ngành nghề thiên về máy móc, ô tô, hoặc thời trang nam, hứa hẹn một năm doanh thu bùng nổ, làm đâu thắng đó. Chốn công sở của tuổi Mùi bỗng trở nên dễ thở hơn bao giờ hết khi những cống hiến âm thầm của bạn lọt vào mắt xanh của các vị sếp nam, từ đó mở ra con đường thăng chức, tăng lương rộng thênh thang.

Không chỉ vậy, sao "Tuế Hợp" còn khéo léo dệt nên những mối duyên lành trong công việc, giúp bạn đi đến đâu cũng được người thương kẻ mến, mạng lưới quan hệ cứ thế mở rộng, mang về những bản hợp đồng béo bở hay những khoản hoa hồng rủng rỉnh. Chỉ cần bạn giữ được sự khiêm tốn, biết nhún nhường đúng lúc để tránh xa những lời đàm tiếu vô thưởng vô phạt thì cả năm sẽ êm đềm hái quả ngọt. Về chuyện tình cảm, đây là khoảng thời gian chín muồi để những cặp đôi đang yêu tính đến chuyện trăm năm, còn các gia đình nhỏ nếu đón thêm thành viên mới thì quả thực là niềm vui nhân đôi, mang lại vượng khí ngút ngàn cho cả ngôi nhà.

3. Tuổi Dần: Tích tiểu thành đại, nửa cuối năm bứt phá ngoạn mục

Đường đua năm 2026 của tuổi Dần mang một sắc thái rất riêng, không ồn ào vồ vập ngay từ những ngày đầu mà vận hành theo kiểu "chậm mà chắc", tích lũy năng lượng để chờ ngày bùng nổ. Dù không có cát tinh chiếu thẳng mệnh, nhưng năng lượng mạnh mẽ từ các chòm sao đối cung vẫn âm thầm trợ lực, giúp đồ thị vận mệnh của tuổi Dần đi lên theo một đường chéo vững chãi. Những tháng đầu năm là lúc bạn nên lùi lại một bước để làm giàu thêm vốn liếng kiến thức, rèn giũa kỹ năng và làm ấm lại các mối quan hệ xã giao. Để rồi khi bước sang nửa cuối năm, đặc biệt là từ mùa hè trở đi, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp bằng những bước nhảy vọt khó tin từ việc thăng chức, tăng lương đến những thành công rực rỡ trong kinh doanh hay cả việc tìm được ý trung nhân đều có thể diễn ra trong chớp mắt.

Đặc biệt, sự trợ lực của sao "Văn Xương" sẽ là đôi cánh hoàn hảo cho những tuổi Dần làm việc trong mảng nội dung, sáng tạo, truyền thông hay giáo dục; ý tưởng của bạn tuôn trào như suối và dễ dàng thuyết phục được cả những cấp trên khó tính nhất. Tiền bạc sẽ đến từ những công việc chân chính và sự chăm chỉ mài giũa mỗi ngày, vì vậy hãy tránh xa tư duy làm giàu xổi hay những phi vụ đầu tư mạo hiểm. Hãy chú ý lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn, dành thời gian nghỉ ngơi, tập luyện thể thao để xua tan những áp lực tinh thần, giữ cho tâm trí luôn sáng suốt để đón nhận những món quà lớn ở nửa cuối đường đua.

4. Tuổi Tỵ: Lội ngược dòng xuất sắc, tài lộc khởi sắc không ngừng

Vừa bước ra khỏi những chông gai, thử thách của năm tuổi (2025), tuổi Tỵ tiến vào năm 2026 với một tâm thế hoàn toàn khác: mạnh mẽ, điềm tĩnh và sẵn sàng bứt phá nhờ sự nâng đỡ tuyệt vời của sao "Hóa Lộc". Đây đích thực là một năm lội ngược dòng ngoạn mục, nơi mọi công sức bạn bỏ ra đều được quy đổi thành những thành quả xứng đáng. Tại chốn công sở, tuổi Tỵ tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực, xử lý công việc nhạy bén khiến sếp lớn phải gật gù tán thưởng. Càng về cuối năm, bạn càng được tin tưởng giao phó những dự án xương sống của công ty; dĩ nhiên áp lực sẽ đi kèm, nhưng bù lại, phần thưởng tài chính và cơ hội thăng tiến lại vô cùng hậu hĩnh.

Những người đang tự chèo lái con thuyền kinh doanh riêng sẽ chứng minh được tầm nhìn sắc sảo của mình khi chớp đúng thời cơ thị trường, khách hàng tấp nập, lợi nhuận tăng trưởng đều đặn. Thu nhập từ công việc chính rất vững vàng, nhưng bạn cũng cần tỉnh táo thắt chặt chi tiêu, vạch ra những kế hoạch quản lý tài chính thông minh để tránh cảnh "tiền vào cửa trước, trôi tuột cửa sau" do những khoản chi tiêu lặt vặt liên quan đến sức khỏe. Chuyện tình cảm năm nay có chút thú vị khi những người độc thân có cơ hội nối lại tình xưa nếu trái tim vẫn còn vương vấn, hoặc sẽ tìm được những nhịp đập đồng điệu nếu chịu khó chủ động mở lòng mình. Đừng quên chăm sóc bản thân, bớt thức khuya và duy trì những bữa ăn lành mạnh để luôn giữ được thần thái rạng rỡ nhất, sẵn sàng đón nhận một năm rực rỡ và trọn vẹn.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)