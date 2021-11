Thịt nướng muốn mềm ngon thì không thể bỏ qua 2 mẹo này, nướng xong vệ sinh vỉ cực nhanh!

Ngoài công đoạn ướp thịt thì quá trình nướng cũng là điều quan trọng để cho thịt nướng luôn được mềm ngon, không bị cháy.

Một trong những bí quyết để món thịt nướng than hoa được mềm ngon là bạn hãy để một cốc nước vào giữa lò nướng than hoa sao cho than hoa không tràn vào cốc nước. Khi nướng than nóng sẽ làm nước trong cốc sôi và bốc hơi.

Nướng thịt bằng cách làm này sẽ không làm cho than hoa bắt lửa ngọn gây cháy miếng thịt. Hơn nữa, trong quá trình nướng thì hơi nước trong cốc bốc hơi lên cũng sẽ làm cho miếng thịt được mềm ngon hơn.