Một trào lưu ở Trung Quốc khiến nhiều người bức xúc: Chỉ vì vài lượt xem, cha mẹ khiến con hoang mang, hoảng sợ!

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc rộ lên trào lưu giả làm người lạ ăn trộm đồ của trẻ nhỏ. Trong một đoạn clip gây bão, người đàn ông lạ mặt (do bạn của người bố đóng giả), đeo khẩu trang và đội mũ kín mít, bất ngờ ngồi cạnh một bé gái rồi thản nhiên bốc khoai tây chiên trên đĩa của em. Thấy vậy, cô bé ngơ ngác quay sang cầu cứu bố: "Chú ấy lấy đồ của con".

Thay vì can thiệp, người cha chỉ thản nhiên bảo: "Tự con nói với chú ấy là không được ăn, muốn ăn thì tự mua". Trước người lạ to lớn, đứa trẻ sợ hãi không dám lên tiếng. Kẻ lạ mặt càng lấn tới, tiếp tục ăn hết phần khoai rồi giật luôn que kem dâu yêu thích của cô bé.

Đến lúc này, đứa trẻ bắt đầu hoảng loạn, rơm rớm nước mắt và ngước nhìn bố lần thứ ba để tìm kiếm sự bảo vệ. Thế nhưng, đáp lại sự bơ vơ, bất lực của con chỉ là tiếng cười khoái chí của các bậc phụ huynh đứng bên. Màn kịch chỉ khép lại khi người lạ cởi bỏ lớp ngụy trang, đúng vào khoảnh khắc cô bé bật khóc nức nở vì ấm ức.

Đoạn video lập tức thổi bùng làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ trích: "Cảm giác bất lực và suy nghĩ "bố không bảo vệ mình" đã vô tình cắm rễ vào tâm trí đứa trẻ"; "Niềm vui của người lớn là niềm vui, còn sự tổn thương của con trẻ thì không đáng được tôn trọng sao?"; "Lớn lên, có thể bé sẽ quên người chú kia, nhưng cảm giác hoảng sợ khi cần cha mẹ nhất lại không được chở che sẽ là vết thương đi theo bé suốt đời";...

Đứa trẻ ngỡ ngàng khi thấy người lạ lấy đồ ăn của mình (Ảnh: Sohu)

Khi trò đùa biến tướng thành bẫy tương tác bất chấp

Đáng lo ngại, đây không còn là những tương tác vui đùa cá biệt mà đã biến tướng thành trào lưu câu tương tác không giới hạn. Nhằm mục đích khiến trẻ bật khóc để thu hút người xem, nhiều phụ huynh liên tục dàn dựng đủ chiêu trò: từ việc nhờ người thân giả làm kẻ lạ cướp đồ ăn vặt, mẹ cố tình giật chiếc đùi gà trên tay con, trêu chọc thèm ăn rồi từ chối phũ phàng, cho đến việc gạt phăng con ra khỏi khung hình chỉ vì sợ "lên ảnh trông mình bị già đi".

Nhiều người tặc lưỡi cho rằng đây chỉ là trò đùa vô hại, trẻ con mau quên. Nhưng thực tế, thế giới của trẻ vốn rất nhạy cảm và non nớt. Trẻ có thể quên chi tiết món đồ bị giật mất, nhưng cảm giác cay đắng khi bị chính người thân yêu nhất quay lưng ngay lúc cần được che chở sẽ mãi là vết hằn sâu sắc.

Hiểm họa từ "hiệu ứng vết sẹo" trong tâm lý trẻ thơ

Tâm lý học gọi hiện tượng này là "Hiệu ứng vết sẹo" (Scar Effect): Những tổn thương tinh thần gây ra cho một người, dù sau đó có được bù đắp, thì dấu vết để lại cũng vĩnh viễn không biến mất, tựa như những chiếc đinh đã nhổ đi nhưng lỗ thủng trên hàng rào thì vẫn còn nguyên.

Vết sẹo tâm lý này cắm rễ vào tiềm thức và để lại nhiều hệ lụy lâu dài:

- Trẻ dần hình thành nhận thức tiêu cực rằng: "Cảm xúc của mình không quan trọng", "Cha mẹ không bận tâm đến nỗi đau của mình".

- Sức chịu đựng tâm lý của trẻ giảm sút, trở nên nhạy cảm quá mức và dễ suy sụp trước những va vấp nhỏ.

- Khi lớn lên, nếu gặp phải bất công hay uất ức ngoài xã hội, trẻ có xu hướng chịu đựng trong im lặng thay vì mở lòng tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân.

Bằng những trò đùa vô tâm, cha mẹ đang tự tay đóng chặt cánh cửa kết nối cảm xúc và đánh mất cơ hội thấu hiểu con cái.

Tương tác vui vẻ và ghi lại khoảnh khắc đời thường cùng con là nhu cầu chính đáng. Nhưng mọi sự hài hước đều cần có ranh giới, và mọi sự đồng hành đều phải có sự thấu cảm.

Trào lưu mạng xã hội rồi sẽ nhanh chóng qua đi, nhưng tổn thương thời thơ ấu có thể theo đứa trẻ suốt cả cuộc đời. Lượng tương tác ảo hay vài lời tán dương nhất thời không bao giờ đánh đổi được sức khỏe tinh thần và niềm tin son trẻ của con.

Ký ức tuổi thơ tựa như một hạt mầm, sẽ âm thầm lớn lên và định hình nên cốt cách của cả một đời người. Đừng nhân danh tình yêu thương để đem cảm xúc của con ra tiêu khiển; đừng dùng những giọt nước mắt non nớt để đổi lấy vài lượt xem vô nghĩa. Thay vì bị cuốn theo thuật toán mạng xã hội, các bậc phụ huynh hãy dùng sự dịu dàng và trách nhiệm để thực sự trở thành bến đỗ bình yên, là chỗ dựa vững chắc nhất cho con trẻ.

(Nguồn: Sohu)