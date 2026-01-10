Thiều Bảo Trâm và Lê Hoàng Phương không hẹn mà gặp, thái độ ra sao hậu drama yêu chung trai trẻ?

Kể từ khi loạt hint hẹn hò giữa Matthis - tình cũ Thiều Bảo Trâm - và Lê Hoàng Phương bất ngờ rộ lên trên mạng xã hội, câu chuyện tình cảm của bộ ba nhanh chóng trở thành đề tài được cư dân mạng bàn tán không ngơi. Mỗi lần một trong ba cái tên xuất hiện trên MXH, netizen lại lập tức "réo tên" hai người còn lại, kéo theo hàng loạt suy đoán, so sánh và đào lại những diễn biến cũ.

Giữa lúc drama tình ái, việc Thiều Bảo Trâm và Lê Hoàng Phương mới đây bất ngờ "đụng độ" tại cùng một sự kiện càng khiến sự chú ý dồn lên gấp bội. Trong clip được chia sẻ, 2 mỹ nhân có mặt trong cùng không gian, đứng khá gần nhau nhưng mỗi người lại trò chuyện với hội bạn riêng. Cả hai giữ thái độ bình thản, tập trung vào cuộc trò chuyện trước mắt, cho thấy sự thoải mái và dường như không để những ồn ào cũ ảnh hưởng đến mình.

Khoảnh khắc "chung khung hình nhưng khác thế giới" này nhanh chóng làm dấy lên nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận cư dân mạng soi kỹ phản ứng của hai nhân vật chính, cho rằng cả Thiều Bảo Trâm lẫn Lê Hoàng Phương đều khá chuyên nghiệp và điềm tĩnh. Trong khi đó, không ít người lại tranh thủ so sánh nhan sắc, phong thái của hai mỹ nhân, thậm chí đào lại những diễn biến của drama tình cảm từng gây xôn xao trước đây.

Thiều Bảo Trâm và Lê Hoàng Phương chạm mặt nhau tại cùng 1 sự kiện (Clip: @langleshobiz)

Thiều Bảo Trâm và Lê Hoàng Phương mỗi người một hướng, thái độ vui vẻ khi trò chuyện với nhóm riêng. Ảnh: @langleshobiz

Vào tháng 3/2024, thông tin Thiều Bảo Trâm và Matthis có mối quan hệ tình cảm rầm rộ mạng xã hội. Cả hai bị soi đi cùng nhau trong một hội bạn và hint xịn xò nhất có lẽ là bức ảnh đàng trai hôn má cô gái được cho là Thiều Bảo Trâm.

Thiều Bảo Trâm và Matthis cũng không ít lần bị team qua đường tóm gọn nhiều bằng chứng đáng ngờ, từ việc xuất hiện cùng nhau trong trung tâm thương mại ở TP.HCM cho đến khi cả hai liên tục du lịch cùng nhau. Tuy nhiên, đến tháng 1/2025, Thiều Bảo Trâm thông báo trong nhóm chat với fan về chuyện đã kết thúc mối quan hệ với người yêu kém tuổi.

Thiều Bảo Trâm và Matthis bị phát hiện hẹn hò chưa đến 1 năm thì đường ai nấy đi. Ảnh: Tổng hợp

Hậu chia tay nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm, Matthis vướng tin hẹn hò Lê Hoàng Phương. Cụ thể, cư dân mạng phát hiện Hoa hậu Lê Hoàng Phương từng đăng tải hình ảnh chụp bánh sinh nhật lên trang cá nhân và đồn thổi nàng hậu đón tuổi mới cùng Matthis. Không dừng lại ở đó, netizen còn tinh mắt "soi" được cả hai thường xuyên diện mẫu kính có kiểu dáng tương đồng, từ đó đưa ra suy đoán đây chính là đồ đôi ngầm của Matthis - Lê Hoàng Phương. Khi thông tin hẹn hò rộ lên, đại diện của Hoa hậu Lê Hoàng Phương phản hồi với chúng tôi đây là chuyện đời tư của nàng hậu, không thể trả lời.

Đến dịp Halloween vừa qua, Lê Hoàng Phương và Matthis cùng xuất hiện tại một sự kiện. Cả hai không cùng đi chung mà xuất hiện tách biệt tại sự kiện, ngồi ở hai khu vực bàn khác nhau. Tuy vậy, không khó để nhận ra ánh nhìn của Matthis liên tục hướng về phía nàng hậu giữa không gian tiệc đông người.

Sau một thời gian ngắn, nam người mẫu chủ động rời bàn tiệc, tiến thẳng về phía nơi Lê Hoàng Phương đang ngồi cùng MC Thanh Thanh Huyền. Khi Matthis vừa đến, Lê Hoàng Phương lập tức đứng dậy, cả hai trao nhau những cử chỉ thoải mái và tự nhiên. Không khí giữa cả hai cho thấy sự thân thiết rõ rệt, hoàn toàn không giống kiểu xã giao hay lần đầu gặp mặt. Đáng chú ý, Matthis còn chủ động cầm máy chụp lại hình ảnh của Lê Hoàng Phương, nhiều lần bị bắt gặp ánh mắt "rất gì và này nọ" hướng về phía nàng hậu. Từ đó, những bàn tán về tình cảm của cả hai càng trở nên có cơ sở.

Tóm dính Lê Hoàng Phương và tình cũ Thiều Bảo Trâm tại sự kiện (Clip: Đi Soi Sao Đi)