Cả MXH đẩy thuyền cặp sao Việt lệch nhau 13 tuổi: Visual cực phẩm cả đôi, chemistry đỉnh quá đi mất

Những ngày qua, rạp chiếu Việt ghi nhận màn đổ bộ của đông đảo khán giả tới ủng hộ và xem Thiên Đường Máu , nhờ kịch bản xoay quanh chủ đề mang tính thời sự: nạn lừa đảo, buôn người sang những khu tự trị vô nhân tính. Ra mắt vào đúng dịp đầu năm 2026, Thiên Đường Máu hiện là phim điện ảnh hot nhất Việt Nam, vượt mặt bom tấn Avatar: Lửa Và Tro Tàn .

Sau hơn 1 tuần công chiếu, bên cạnh mạch truyện gay cấn và màn thể hiện của dàn diễn viên, sự chú ý của người hâm mộ dần chuyển hướng sang cặp đôi Tâm và Phú do Bích Ngọc và Quách Ngọc Ngoan thủ vai. Tại sự kiện cine tour quảng bá phim mới đây, 2 diễn viên bị bắt gặp thường xuyên đứng cạnh nhau, tương tác nhỏ nhẹ nhưng chemistry vẫn nổ "đùng đùng" qua ống kính cam thuờng.

Quách Ngọc Ngoan và Bích Ngọc tràn ngập visual qua ống kính cam thường

Bích Ngọc diện bộ váy ngắn màu trắng đơn giản, khoe nhan sắc thanh thuần, ngọt ngào chuẩn nàng thơ mới của làng phim nước nhà. Trong vòng vây người hâm mộ, Bích Ngọc tươi cười rạng rỡ, toát lên vẻ dịu dàng, nữ tính khó rời mắt. Nổi tiếng với visual kết hợp của nhiều mỹ nhân nổi tiếng như Lưu Diệc Phi, Lâm Y Thần và Lý Thấm, nữ diễn viên là tâm điểm spotlight tại rạp phim ngày hôm nay.

Quách Ngọc Quan gây ấn tượng với ngoại hình bảnh bao, lịch lãm trong bộ trang phục all-black. Nam thần một thời vẫn duy trì được phong độ điển trai, nam tính; từ dáng vẻ đến các đường nét trên khuôn mặt hiện rõ vẻ đạo mạo, phong trần từng "hớp hồn" hàng triệu chị em. Dù cách nhau 13 tuổi nhưng cặp diễn viên không để lộ khoảng cách tuổi là mấy, khiến netizen đẩy thuyền nhiệt huyết.

Dưới các bài đăng, nhiều khán giả không giấu được sự thích thú trước phản ứng hoá học tự nhiên của cặp đôi, cho rằng dù chỉ là những tương tác rất nhỏ nhưng lại toát lên cảm giác thân quen, dễ chịu. Thậm chí, một bộ phận netizen còn hài hước liên tưởng tới một câu chuyện tình dang dở bước ra từ phim. Dẫu vậy, cũng có ý kiến cho rằng cả hai chỉ đang giữ thái độ chuyên nghiệp trong khuôn khổ quảng bá phim.

Một số bình luận của netizen: - Tui luỵ Tâm với Phú quá mấy bà ơi. - Biết kết phim sẽ không có hậu mấy nhưng vẫn muốn đôi này đến với nhau. - Có ai đu cặp này từ phim tới đời thực không. - Thấy con gái của anh Quách Ngọc Ngoan quý Bích Ngọc lắm. - Ui nhìn nhau xíu thôi mà tình hết biết. - Người đâu, ban 100 kịch bản ngôn tình.

Trong Thiên Đường Máu, Phú là kẻ đứng đầu tại khu tự trị lừa đảo. Tâm bị lừa bán sang nơi đây và phải phục tùng dưới sự quản lý của Phú. Không biết tự bao giờ, Phú nảy sinh tình cảm với Tâm. Nhờ đó, Tâm cũng được chút đặc quyền và được Phú bảo vệ. Tuy nhiên, trong bối cảnh tăm tối và đầy rẫy tội phạm, thứ tình cảm này trở nên ngang trái và éo le, khi xuất thân của 2 người khác nhau hoàn toàn.

Phân cảnh gây sốt giữa Tâm và Phú