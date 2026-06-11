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Thiếu 5 phút cuối giờ, thí sinh tiếc nuối lỡ cơ hội chạm mốc 9 điểm Toán

Minh Đức/VTC News,
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Rời phòng thi với nụ cười xen lẫn tiếc nuối, nam sinh Trường THPT Phan Đình Phùng cho biết chỉ cần thêm 5 phút là có thể chạm mốc 9 điểm môn Toán.

Chiều 11/6, gần 1,2 triệu thí sinh trên cả nước hoàn thành bài thi môn Toán, môn thi thứ hai của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, khép lại ngày thi đầu tiên với nhiều cung bậc cảm xúc và kỳ vọng.

Giữa cơn mưa chiều Hà Nội, hàng trăm phụ huynh vẫn kiên nhẫn đứng chờ trước cổng điểm thi THPT Phan Đình Phùng (phường Ba Đình). Dù còn gần một giờ nữa mới hết thời gian làm bài, nhiều người vẫn không rời đi, lặng lẽ dõi theo cánh cổng trường với tâm trạng thấp thỏm, mong ngóng con em hoàn thành tốt bài thi.

Các tình nguyện viên đội mưa, cầm ô hỗ trợ và che chắn cho thí sinh trước cổng điểm thi.

Đúng 16h, các thí sinh lần lượt rời phòng thi sau khi hoàn thành bài thi môn Toán, khép lại ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với nhiều cảm xúc đan xen.

Các thí sinh lần lượt bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi, nhiều em nở nụ cười rạng rỡ khi tự tin đã hoàn thành tốt bài thi của mình.

Rời phòng thi với chút tiếc nuối, em Nguyễn Quang Huy, học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng, cho biết bản thân chưa kịp hoàn thành toàn bộ bài làm do thiếu khoảng 5 phút ở cuối giờ. "Nếu có thêm khoảng 5 phút nữa, em chắc chắn có thể hoàn thiện hết đáp án và bài thi có thể đạt khoảng 9 điểm. Theo em, đề Toán năm nay không quá đánh đố thí sinh, các câu hỏi khá rõ ràng và không có nhiều yếu tố gây nhiễu. So với những năm trước, đề thi dễ tiếp cận hơn, giúp học sinh tự tin thể hiện năng lực của mình", Quang Huy chia sẻ.

Nhận xét về đề thi năm nay, em Hoàng Nam Cường, học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng, cho rằng đề Toán có độ khó vừa phải và phù hợp với mặt bằng chung của thí sinh. "Theo em, đề thi năm nay dễ tiếp cận, tạo điều kiện cho những học sinh không lấy Toán làm môn thế mạnh vẫn có thể đạt kết quả tốt. Với các bạn xét tuyển những tổ hợp không đặt nặng môn Toán, đây là một lợi thế. Tuy nhiên, em cũng cảm nhận độ phân hóa của đề không quá cao so với một số năm trước", Nam Cường chia sẻ.

Những nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt nhiều thí sinh khi rời phòng thi. Theo đánh giá của các em, đề thi Toán năm nay có mức độ phù hợp, dễ tiếp cận hơn so với năm trước, giúp thí sinh tự tin và thoải mái hơn khi làm bài.

Ngay sau khi rời phòng thi, nhiều thí sinh tranh thủ đối chiếu đáp án, trao đổi bài làm và tự ước lượng số điểm có thể đạt được trong môn Toán.

Sáng mai (12/6), các thí sinh tiếp tục bước vào ngày thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với hai môn tự chọn, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút. Trong số các môn được lựa chọn, Lịch sử có số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất với 570.800 em, tiếp đến là Vật lý với 389.630 em, Ngoại ngữ 347.455 em và Hóa học 253.966 em.

Theo VTC News Copy link 06/11/2026 18:16 (GMT +7)
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