Thiếu 5 phút cuối giờ, thí sinh tiếc nuối lỡ cơ hội chạm mốc 9 điểm Toán

Rời phòng thi với chút tiếc nuối, em Nguyễn Quang Huy, học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng, cho biết bản thân chưa kịp hoàn thành toàn bộ bài làm do thiếu khoảng 5 phút ở cuối giờ. "Nếu có thêm khoảng 5 phút nữa, em chắc chắn có thể hoàn thiện hết đáp án và bài thi có thể đạt khoảng 9 điểm. Theo em, đề Toán năm nay không quá đánh đố thí sinh, các câu hỏi khá rõ ràng và không có nhiều yếu tố gây nhiễu. So với những năm trước, đề thi dễ tiếp cận hơn, giúp học sinh tự tin thể hiện năng lực của mình", Quang Huy chia sẻ.