Thiên thần Victoria’s Secret nhận 571 tỷ đồng, lên chức khủng trong gia tộc trùm sòng bạc Macau sau 7 năm làm dâu

Ngày 16/5, tờ 163 đưa tin địa vị thăng hạng của Hề Mộng Dao trong gia tộc trùm sòng bạc Macau đang nhận được sự chú ý lớn. Theo đó, cô đã chính thức nhúng tay vào chuyện kinh doanh, khi được giao vị trí giám đốc trong nhiều công ty thuộc sở hữu của mẹ chồng Lương An Kỳ. Mới nhất, Hề Mộng Dao và bà Lương An Kỳ đã chi ra gần 170 triệu HKD (571 tỷ đồng) để mua trọn 3 căn hộ cao cấp thuộc cùng 1 tầng tại khu Mid-Levels, Hong Kong (Trung Quốc). Bất động sản này được mẹ chồng giao cho Hề Mộng Dao quản lý, kinh doanh và thụ hưởng tiền lời nếu có.

Trước đó, vào cuối năm 2022, nữ người mẫu được mẹ chồng cho vào danh sách người tiếp quản khối tài sản riêng 3,2 tỷ USD (hơn 78 nghìn tỷ đồng) của bà. Vào tháng 3/2024, siêu mẫu Victoria's Secret được gia tộc trùm sòng bạc Macau tặng 1 chiếc tàu chở hàng trị giá 4,6 tỷ HKD (14,5 nghìn tỷ đồng) nhân dịp sinh nhật tuổi 35 của cô. Lợi nhuận sau khi tàu chở hàng này vận hành đều sẽ chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của Hề Mộng Dao. Việc trở thành giám đốc, nhận tài sản tiền tỷ của nhà chồng cho thấy siêu mẫu đang có chỗ đứng vững vàng, được mẹ chồng tỷ phú và gia tộc sòng bạc rất tin tưởng, yêu quý.

Hề Mộng Dao trở thành giám đốc trong nhiều công ty thuộc đế chế kinh doanh của gia tộc trùm sòng bạc. Cô còn được mẹ chồng giao quản lý, kinh doanh và thụ hưởng tiền lời 3 căn hộ cao cấp có tổng giá trị 571 tỷ đồng.

Năm 2024, siêu mẫu nội y được gia đình chồng tặng 1 chiếc tàu chở hàng trị giá 4,6 tỷ HKD (14,5 nghìn tỷ đồng) nhân dịp sinh nhật.

Sau khi trở thành sếp lớn trong đế chế kinh doanh của gia tộc trùm sòng bạc Macau, Hề Mộng Dao được bắt gặp đi ăn quán vỉa hè cùng Hà Du Quân. Theo sát và thậm chí ngồi ăn cùng cặp đôi hào môn sở hữu tài sản hơn 50 tỷ HKD (168 nghìn tỷ đồng) là vệ sĩ nước ngoài cao lớn. Gia tộc vua sòng bạc quy định các thành viên khi ra ngoài phải có ít nhất 1 vệ sĩ đi theo vì lý do an toàn. Theo tờ On, người vệ sĩ nước ngoài thân tín của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân đã đi theo bảo vệ cặp đôi trong nhiều năm. Hà Du Quân và vợ siêu mẫu xem vệ sĩ này như bạn bè, chủ nhà ăn gì thì vệ sĩ ăn đó.

Hà Du Quân và Hề Mộng Dao đăng ký kết hôn vào năm 2019. Siêu mẫu thừa nhận mối quan hệ tình cảm giữa cô và Hà Du Quân không dễ dàng. Từ lúc bắt đầu hẹn hò đến khi kết hôn, chuyện tình của họ đối mặt với không ít định kiến vì chênh lệch tuổi tác, xuất thân. Cô từng bị mẹ Hà Du Quân coi thường, hắt hủi ngay ở lần gặp mặt đầu tiên vì gia cảnh không môn đăng hộ đối. Theo Hề Mộng Dao, cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ ngoại hình đến quà tặng cho buổi ra mắt mẹ Hà Du Quân. Tuy nhiên, khi gặp nhau, bà tư Lương An Kỳ trưng vẻ mặt lạnh tanh, không 1 nụ cười và không 1 lời chào đáp lại câu hỏi thăm của Hề Mộng Dao.

Siêu mẫu Victoria's Secret chia sẻ thái độ của mẹ bạn trai khiến cô vô cùng lúng túng, chỉ biết ngồi nép sang 1 bên nhìn bà Lương An Kỳ và Hà Du Quân bàn bạc chuyện công ty. Sau khi kết thúc buổi ra mắt, cô đã ôm mặt khóc nức nở vì quá tủi thân. Thậm chí, nữ người mẫu còn nghĩ đến việc chia tay Hà Du Quân vì cô biết rằng mình không được mẹ chồng tương lai chấp nhận. Hà Du Quân phải an ủi và thuyết phục Hề Mộng Dao tiếp tục thể hiện bản thân, chứng minh tình cảm để được mẹ anh tán thành mối quan hệ.

Với xuất thân không có gì nổi bật, Hề Mộng Dao bị bà Lương An Kỳ chê bai, không chấp nhận cho cô qua lại với Hà Du Quân.

Phải đến khi cô sinh quý tử giúp mẹ con Hà Du Quân lấy thêm 1 phần tài sản từ cha chồng quá cố - tỷ phú Hà Hồng Sân, bà tư Lương An Kỳ mới thay đổi thái độ, đồng ý cho cô trở thành con dâu gia tộc trùm sòng bạc. Sau khi bước chân vào nhà hào môn, nhờ độc lập kiếm tiền, giúp nhà chồng khuếch trương danh tiếng bằng tên tuổi của mình trong lĩnh vực giải trí, tính cách khôn khéo, biết nghe lời và chịu khó học hỏi, Hề Mộng Dao được mẹ chồng Lương An Kỳ tin tưởng, thương yêu.

Siêu mẫu sinh năm 1989 nhận được 2 triệu HKD (khoảng 6 tỷ đồng) tiền tiêu vặt mỗi tháng. Trên sóng livestream vào năm 2023, Hề Mộng Dao từng cho biết gia đình cô toàn mua sắm đồ dùng, quần áo của các thương hiệu đẳng cấp thế giới. Do sinh đủ nếp đủ tẻ và đặc biệt là sinh được quý tử nối dõi đời thứ 5 cho gia tộc trùm sòng bạc Macau, Hề Mộng Dao được cha chồng thưởng biệt thự có giá hơn 300 triệu HKD (942 tỷ đồng), mẹ chồng tặng 1 căn hộ cao cấp và còn được ông xã Hà Du Quân sang tên biệt thự 500 triệu HKD (hơn 1.500 tỷ đồng).

Hề Mộng Dao được thưởng nóng nhiều biệt thự tiền tỷ sau khi sinh được cháu đích tôn.

Nguồn: Sina, Sohu