Thiên Minh, Tú Hảo cùng loạt gương mặt đình đám hội ngộ tại "khu vườn khứu giác đương đại"

Mới đây, dàn nghệ sĩ và những gương mặt có gu bậc nhất giới mộ điệu như Thiên Minh, Tú Hảo, Chloe Nguyễn, Kelbin Lei… đã cùng có mặt tại một sự kiện đặc biệt tại TP.HCM.

Không chọn bối cảnh ở mảnh vườn hay bìa rừng hoang sơ, không gian này vẫn biết cách tạo nên một “herbarium of scents” khu vườn khứu giác đương đại để chào đón màn "tái sinh" đầy cảm hứng của bộ sưu tập nến Classic Candle.

Thiên Minh

Để vinh danh cột mốc đầy hứa hẹn này, Diptyque đã có cuộc gặp gỡ ấm cúng cùng những người bạn thân thiết. Xuất hiện tại không gian đậm chất nghệ thuật, những cái tên đình đám như Nhiếp ảnh gia Thiên Minh, Quán quân The Face Tú Hảo, Beauty Blogger Chloe Nguyễn, cùng dàn KOLs tên tuổi như Kelbin Lei, Tim Phạm, Huang Long, Ty Lê, Sok Vy, Thư Đan, Chi Lemon… đã cùng nhau bước vào hành trình khứu giác mới, cảm nhận tinh thần sáng tạo tự do được gửi gắm trong từng tạo tác.

Kelbin Lei

Từ cách bài trí giàu tính thẩm mỹ cho đến sự hòa quyện của ánh sáng, thủy tinh và hương thơm, mọi trải nghiệm tại đây đều dẫn dắt khách mời bước sâu hơn vào thế giới quan của nhà hương Pháp nơi mùi hương không chỉ hiện diện trong không gian sống, mà còn trở thành chất liệu khơi gợi cảm xúc và ký ức.

Không gian ngập tràn ánh sáng được kiến tạo như một trải nghiệm đa tầng, nơi những phản chiếu mềm mại trên bề mặt cốc nến thủy tinh mới hòa quyện cùng tinh thần nghệ thuật đặc trưng. Ở đó, từng chi tiết sắp đặt đều gợi cảm giác như đang bước vào một khu vườn lưu giữ ký ức bằng mùi hương và chất liệu.

Cho chương mới của dòng nến biểu tượng, năm sáng tạo mới gồm Café, Rhubarbe, Ortie, Sésame Noir và Shiso đã chính thức lộ diện. Mỗi mùi hương được dàn khách mời đón nhận như một lát cắt cảm xúc riêng biệt: sự ấm áp và sâu lắng của Café, nét mọng nước đầy sống động từ Rhubarbe, cảm giác xanh mát tự nhiên của Ortie, chiều sâu bí ẩn của Sésame Noir hay dư vị thanh thoát đầy tinh tế từ Shiso.

Không chỉ mang đến những tầng hương mới, bộ sưu tập còn đánh dấu màn “tái sinh” của dòng Classic Candle với thiết kế cốc nến thủy tinh được làm mới đầy tinh tế. Được lấy cảm hứng từ nghệ thuật và thiên nhiên hai yếu tố luôn hiện diện trong DNA sáng tạo của Diptyque thiết kế mới sở hữu bề mặt thủy tinh trong suốt với hiệu ứng phản chiếu ánh sáng mềm mại, làm nổi bật ngọn lửa và chiều sâu màu sắc của từng hương nến.

Thiên Minh và Tú Hảo

Từ chất liệu, hình khối cho đến trải nghiệm thị giác khi thắp sáng, mỗi tạo tác đều được chăm chút như một vật phẩm trang trí mang tính nghệ thuật, đồng thời tiếp nối tinh thần thủ công và sự tự do sáng tạo của bộ ba nhà sáng lập. Bộ sưu tập cũng mở ra cách cảm nhận mới về nến thơm: không chỉ là hương thơm cho không gian, mà còn là một phần của cảm xúc, ký ức và phong cách sống đương đại.

Được thành lập tại Paris vào năm 1961 bởi ba nghệ sĩ Desmond Knox-Leet, Christiane Gautrot và Yves Coueslant, Diptyque khởi nguồn như một không gian sáng tạo giao thoa giữa nghệ thuật, thiết kế và khứu giác. Từ những bản in vải, vật phẩm trang trí cho đến các sáng tạo hương thơm mang tính biểu tượng, thương hiệu luôn duy trì tinh thần tự do, giàu chất thơ và cảm hứng du hành xuyên suốt lịch sử.

Chính sự kết hợp giữa tay nghề thủ công, óc thẩm mỹ đậm chất nghệ thuật và khả năng kể chuyện bằng mùi hương đã giúp nhà hương niche này mang một dấu ấn riêng biệt. Qua thời gian, mỗi sáng tạo mới không đơn thuần là một món đồ hương thơm, mà còn là lời mời bước vào thế giới của ký ức, thiên nhiên và trí tưởng tượng, hé lộ về thế giới ẩn giấu trong từng giọt hương mà dàn khách mời có cơ hội tự mình trải nghiệm trong sự kiện vừa qua.

