Lương Thùy Linh, Jun Vũ cùng nhau thả dáng, nhìn là thấy mùa hè rực rỡ rồi

Không hẹn mà gặp, sàn catwalk hot nhất những ngày vừa qua không nằm trong các khán phòng lung linh ánh đèn, mà lại là không gian lộng gió của chiếc du thuyền hạng sang Lagoon Seventy 8. Nơi diễn ra sự kiện Maje chính thức giới thiệu Bộ sưu tập Xuân Hè 2026.

Dàn It Girl đình đám của V-biz gồm Thảo Nhi Lê, Jun Vũ, Phí Phương Anh, Lương Thùy Linh, Mai Vân Trang… đã có một cuộc “hội ngộ thượng lưu” đầy mãn nhãn, biến chuyến viễn du trên sông thành một bữa tiệc visual đúng nghĩa.

Ngắm loạt ảnh "thả dáng" của hội chị em này, cư dân mạng chỉ biết xuýt xoa vì gu thời trang đậm chất "nautical" (phong cách hàng hải) vừa phóng khoáng, vừa sang chảnh.

Mở màn cho bữa tiệc visual là "Á hậu Việt kiều" Thảo Nhi Lê. Cô nàng nhanh chóng chiếm trọn tâm điểm khi gia nhập hội chị em du thuyền với chiếc đầm trắng phối ren mỏng manh, đầy nữ tính. Thảo Nhi Lê chứng minh đẳng cấp fashionista khi lăng xê loạt công thức mix-and-match cực tôn dáng như sơ mi thanh lịch phối cùng corset cá tính, hay quần âu cạp xếp ly đi liền áo khoác lửng hiện đại.

Chọn style ngọt ngào và trong trẻo không kém cạnh, cô nàng Yeolan làm bừng sáng cả khung hình trong thiết kế đầm hai dây cúp ngực mang tông màu vàng bơ dịu mát.

Trong khi đó, Jun Vũ lại trung thành với phong cách thanh thoát quen thuộc. Nữ diễn viên lựa chọn set đồ crochet họa tiết hoa đầy nữ tính, khéo léo khoe những "khoảng hở" tinh tế để tôn lên vóc dáng mảnh mai.

Không đứng ngoài cuộc đua phong cách, "mẹ bỉm thông thái" Mai Vân Trang lại chọn cho mình diện mạo chuẩn thanh lịch kiểu Pháp. Cô nàng diện trang phục họa tiết sọc kẻ hải quân mang đậm hơi thở Paris, vừa cổ điển vừa không bao giờ lỗi mốt.

Cô nàng JN Lee lại ghi điểm năng động khi phối áo khoác không tay màu xanh navy cùng quần trắng kinh điển, nhấn nhá thêm chiếc vòng choker nhỏ xinh làm điểm xuyết.

Khép lại sàn diễn phóng khoáng giữa lộng gió sông Sài Gòn là Hoa hậu Lương Thùy Linh. Nàng hậu chọn set đồ “ton-sur-ton” với họa tiết hoa trắng nổi bật trên nền vải xanh navy đậm, toát lên tinh thần tự do và phóng khoáng của những chuyến viễn du mùa hè.

Được biết, chuyến đi xa hoa và loạt trang phục "mười điểm không có nhưng" của dàn người đẹp đều nằm trong sự kiện ra mắt Bộ sưu tập Xuân – Hè 2026 của thương hiệu Maje.

Gác lại những khuôn mẫu cứng nhắc của đời sống đô thị, các "quý cô" đã mang đến những gợi ý lên đồ hoàn hảo cho mùa du lịch năm nay: Dịch chuyển mượt mà giữa cảm hứng hàng hải năng động và nét lãng mạn, tự do của nghệ thuật.