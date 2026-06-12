Thiên Ân nói gì về đề Văn thi tốt nghiệp 2026 mà khiến dân tình tranh cãi gắt thế này?

Đề thi Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tiếp tục là chủ đề nóng trên mạng xã hội những ngày qua. Bên cạnh các cuộc thảo luận về độ khó, tính thời sự và khả năng phân hóa của đề thi, một chia sẻ của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi.

Cụ thể, ở phần nghị luận xã hội, đề thi yêu cầu thí sinh trả lời câu hỏi: "Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?". Đây được xem là một đề mở, gắn với câu chuyện đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và khát vọng xây dựng những cá nhân có khả năng tạo ra các sản phẩm, công nghệ có sức ảnh hưởng lớn đến xã hội.

Ngay sau khi đề thi được công bố, Đoàn Thiên Ân đã đăng tải một dòng trạng thái trên Threads: "Làm thế nào để có những 'Steve Jobs Việt Nam'? Sao phải làm Steve Jobs trong khi mình là mình mà? Có ai làm phần đề không giơ tay cho chị biết đi".

Dù đồng tình hay không với quan điểm của Thiên Ân, câu chuyện này một lần nữa cho thấy sức hút đặc biệt của đề thi Ngữ văn năm nay

Chia sẻ này nhanh chóng được lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội kéo theo hàng loạt ý kiến trái chiều.

Nhiều cư dân mạng cho rằng Thiên Ân đã hiểu theo nghĩa đen của đề bài, trong khi mục đích của câu hỏi không phải yêu cầu mỗi cá nhân trở thành Steve Jobs hay từ bỏ bản sắc riêng của mình.

Một tài khoản bình luận: "Câu hỏi của đề là ẩn dụ cho việc làm sao để Việt Nam có nhiều sáng kiến đột phá, có thêm những nhân tài công nghệ có thể tạo ra các sản phẩm ảnh hưởng đến thế giới như Steve Jobs. Chứ đâu phải bắt ai phải trở thành Steve Jobs".

Một ý kiến khác cũng nhận được nhiều lượt tương tác: "Xác định chủ thể ở đây là 'chúng ta' hay 'Việt Nam', chứ không phải ép từng cá nhân phải biến thành ai khác. Đề mở như vậy mà lại hiểu theo hướng quá hẹp".

Không ít người cho rằng đề bài đang hướng thí sinh đến việc bàn luận về môi trường giáo dục, chính sách phát triển nhân tài, tinh thần sáng tạo và điều kiện để đất nước xuất hiện thêm những cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Nước Mỹ có Steve Jobs, Mark Zuckerberg... nhờ những con người như vậy mà công nghệ phát triển, tạo ra ảnh hưởng lớn trên toàn cầu. Câu hỏi đặt ra là Việt Nam cần làm gì để có thêm những người tài tương tự, chứ không phải yêu cầu học sinh trở thành bản sao của bất kỳ ai.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến chỉ trích, cũng có không ít người lên tiếng bênh vực Đoàn Thiên Ân. Theo nhóm này, bản chất của nghị luận xã hội là khuyến khích người viết đưa ra quan điểm cá nhân, thậm chí có thể tiếp cận vấn đề từ góc nhìn phản biện hoặc phản đề nếu lập luận hợp lý. Việc Thiên Ân đặt câu hỏi ngược lại đề bài không đồng nghĩa với việc cô hiểu sai đề.

Đoàn Thiên Ân

Cách tiếp cận theo hướng phản biện không phải là điều xa lạ trong các bài văn nghị luận. Người viết hoàn toàn có thể bắt đầu bằng việc chất vấn chính vấn đề được đặt ra, sau đó phân tích sâu hơn để làm rõ bản chất câu chuyện.

Trên thực tế, câu nghị luận xã hội năm nay được đánh giá là đề mở, cho phép học sinh trình bày quan điểm đa chiều miễn là lập luận hợp lý, có dẫn chứng và bám sát yêu cầu đề.

Hiện tại, bài đăng của Đoàn Thiên Ân vẫn tiếp tục được chia sẻ rộng rãi, kéo theo nhiều cuộc tranh luận về cách hiểu đề văn cũng như giới hạn giữa tư duy phản biện và việc đọc đúng yêu cầu của đề bài.

Dù đồng tình hay không với quan điểm của Thiên Ân, câu chuyện này một lần nữa cho thấy sức hút đặc biệt của đề thi Ngữ văn năm nay, khi không chỉ thí sinh mà cả người nổi tiếng và cộng đồng mạng cũng bị cuốn vào những cuộc thảo luận sôi nổi xoay quanh một câu hỏi tưởng chừng rất ngắn: "Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?".