Thi vào lớp 10 TP.HCM buổi thứ 2: Bắt đầu làm bài môn Ngoại ngữ, cấu trúc đề mới, liệu còn "mưa" điểm 10?

Chiều nay (1/6), các thí sinh TP.HCM dự thi môn Ngoại ngữ trong kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.

Theo lịch thi của Sở GD&ĐT TP.HCM, thời gian bắt đầu làm bài là 14h, thời gian làm bài 90 phút. Thí sinh sẽ hoàn thành bài thi vào lúc 15h30.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, hơn 151.000 học sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngữ Văn - môn thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh năm nay. Đề thi được đánh giá bám sát chương trình học, có tính gợi mở và tạo điều kiện để học sinh bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc cá nhân. Ghi nhận tại nhiều điểm thi trên địa bàn thành phố sáng nay cho thấy phần lớn thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái, nhiều em cho biết đề thi vừa sức và có cơ hội để thể hiện quan điểm riêng.

13h30

Do thời gian thi môn thứ 2 không quá dài nên sự lựa chọn của hầu hết phụ huynh là nán lại quanh khu vực cổng trường thi để có thể đón con em mình thi xong nhanh và thuận tiện nhất.

13h20

Tại điểm thi trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, bầu trời đang xầm xì, có dấu hiệu sắp mưa. Dẫu vậy, phần đông các sĩ tử đã chủ động đã có mặt từ sớm.

13h15

Các thí sinh lần lượt có mặt tại điểm thi để chuẩn bị cho buổi thi thứ 2 của kỳ thi vào lớp 10 với môn Ngoại ngữ. Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Trưng Vương, sĩ tử đều đến từ rất sớm, bên cạnh các em là sự đồng hành của phụ huynh.

Năm nay, TP.HCM có hơn 151.300 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Thành phố tuyển khoảng 118.955 chỉ tiêu, tương đương tỷ lệ trúng tuyển gần 78%.

Theo kế hoạch, sau môn Ngoại ngữ chiều nay, sáng 2/6 các thí sinh sẽ tiếp tục dự thi môn Toán. Riêng những học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp chuyên hoặc lớp tích hợp sẽ làm thêm bài thi chuyên, bài thi tích hợp vào chiều 2/6.