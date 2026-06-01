Chân dung người vừa có tác phẩm được vào đề Văn 10 TP.HCM: Tốt nghiệp Harvard nhưng chọn về nước cống hiến, là người trẻ nhất làm được điều này!

Sáng nay (1/6), hơn 151.000 học sinh TPHCM thi môn Ngữ văn trong ngày thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Thời gian làm bài thi là 120 phút, từ 8 giờ đến 10 giờ.

Truyện "Chú robot tưởng mình là người" của Tiến sĩ toán Đại học Harvard - Lê Anh Vinh trở thành ngữ liệu cho đề thi Văn năm nay. Cụ thể, Phần đọc hiểu (5 điểm) cho đoạn ngữ liệu trong truyện "Chú robot tưởng mình là người". Từ câu chuyện của một chú robot tên là Biết Điều, thí sinh được yêu cầu so sánh giữa robot và con người về mặt cảm xúc, trả lời 4 câu hỏi và viết đoạn văn 200 chữ phân tích chủ đề đoạn trích hoặc một số nét đặc sắc nghệ thuật.

Nói riêng về Tiến sĩ Lê Anh Vinh, anh từng gây bão mạng xã hội vì những thành tích học thuật vô cùng ấn tượng.

Cựu học sinh trường chuyên, từng giành Huy chương quốc tế, tốt nghiệp Harvard, 37 tuổi trở thành Giáo sư

Giáo sư Lê Anh Vinh sinh năm 1983, từng là cựu học sinh chuyên Toán trường THPT Chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên. Ngay từ nhỏ, tài năng Toán học của Lê Anh Vinh đã được các thầy trường THPT chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên phát hiện và "chăm bón".

Năm 2001 khi đang học lớp 12, Lê Anh Vinh đã giành Huy chương Bạc Toán quốc tế và Huy chương Vàng Toán châu Á - Thái Bình Dương. Nhờ thành tích học tập xuất sắc, anh được tuyển thẳng vào Khoa Toán - Cơ - Tin học (trường Đại học Khoa học Tự nhiên).

Năm 2003, anh đã được Chính phủ Australia cấp học bổng toàn phần sang du học ngành Công nghệ Thông tin tại Đại học New SouthWales. Sau 3 năm học tập, Lê Anh Vinh có được hai tấm bằng cử nhân chuyên ngành Toán và Công nghệ thông tin với điểm tốt nghiệp gần như tuyệt đối. Đây được xem là thành tích cao nhất trong suốt 15 năm trở lại của trường đại học này.

Nhờ đó, anh nhận được học bổng Tiến sĩ toàn phần của rất nhiều trường đại học danh giá hàng đầu thế giới như: MIT, Stanford, Yale, Harvard, Cambridge, Oxford,... Lê Anh Vinh quyết định chọn Đại học Harvard làm điểm đến học tập và xuất sắc nhận được bằng Tiến sĩ vào tháng 5/2010 khi mới 27 tuổi.

Tiến sĩ Lê Anh Vinh

Được biết, Tiến sĩ Lê Anh Vinh khi ấy nhận được rất nhiều lời mời giảng dạy ở quốc tế với đãi ngộ cực khủng, nhưng anh quyết định trở về Việt Nam để cống hiến. Năm 2011, Lê Anh Vinh trở về Việt Nam đầu quân cho trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội). Năm 2013, Tiến sĩ Lê Anh Vinh là người trẻ nhất Việt Nam được công nhận chức danh Phó Giáo sư khi mới tròn 30 tuổi, đồng thời là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô năm 2013 do Thành đoàn Hà Nội công bố.

Đến năm 2017, PGS.TS (Phó Giáo sư Tiến sĩ) Lê Anh Vinh được bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Cũng trong năm này, anh đã dẫn dắt đội tuyển Olympic Toán quốc tế (IMO) Việt Nam đi thi với vị trí trưởng đoàn và đạt thành tích vô tiền khoáng hậu trong 43 năm lịch sử tham gia IMO của Việt Nam với 4 Huy chương Vàng, giành vị trí thứ 3/112 nước tham dự.

Từ ngày 1/11/2020, PGS.TS Lê Anh Vinh được Bộ GD&ĐT giao phụ trách Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Cùng năm, anh được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận chức danh Giáo sư. Trong số các ứng viên được Hội đồng Giáo sư Nhà nước đồng ý xét duyệt chức danh Giáo sư năm 2020, Lê Anh Vinh là người trẻ tuổi nhất, mới 37 tuổi.

Sáng ngày 6/12/2021, tại hội trường A4, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đối với GS.TS. Lê Anh Vinh.