Thi trượt đại học 2 lần, theo đuổi 25 cô gái đều bị từ chối: Chàng trai quê nghèo "lội ngược dòng" thành tỷ phú giáo dục với tài sản 44.000 tỷ đồng

Không phải ai cũng có một khởi đầu thuận lợi về sự nghiệp hay tài chính. Có những người ở tuổi đôi mươi vẫn loay hoay với thất bại, công việc chưa ổn định, thậm chí từng bị xem là “không có tương lai”. Nhưng cũng chính từ những giai đoạn chật vật ấy, nhiều người dần tạo dựng được sự nghiệp lớn bằng lòng kiên trì, thức thời và khả năng tự thay đổi bản thân.

Câu chuyện của Du Mẫn Hồng (1962) - nhà sáng lập tập đoàn giáo dục nổi tiếng New Oriental (Tân Đông Phương) của Trung Quốc là một ví dụ như vậy. Ít ai biết rằng trước khi trở thành doanh nhân giáo dục nổi tiếng tại Trung Quốc, Du Mẫn Hồng từng có quãng thời gian vô cùng chật vật. Xuất thân từ vùng nông thôn nghèo, ông thi đại học 2 lần đều thất bại, mãi đến lần thứ 3 mới đỗ vào Đại học Bắc Kinh chuyên ngành tiếng Anh.

Thế nhưng sau khi vào đại học, ông lại không hoàn toàn tập trung cho việc học như mọi người kỳ vọng. Thay vào đó, Du Mẫn Hồng dành rất nhiều thời gian cho một mục tiêu khác là tìm bạn gái. Tuy nhiên, chuyện này với ông dường như còn khó hơn cả thi đại học.

Trong suốt thời gian học tại Bắc Đại, Du Mẫn Hồng từng theo đuổi tổng cộng 25 cô gái nhưng không ai đồng ý hẹn hò với ông. Tất cả đều kết thúc trong thất bại. Những lần bị từ chối liên tiếp khiến ông chịu cú sốc lớn, thậm chí từng tự hỏi liệu việc tìm bạn gái có còn khó hơn học tiếng Anh hay không.

Sau đó, cuộc sống của ông gặp biến cố khi ông mắc bệnh về phổi, vấn đề sức khỏe buộc ông phải tạm gác chuyện tình cảm để tập trung vào học tập và công việc. Chính khoảng thời gian ấy lại giúp Du Mẫn Hồng dần lấy lại phương hướng. Sau khi tốt nghiệp, ông được giữ lại trường làm giảng viên tiếng Anh.

Trong thời gian giảng dạy tại Đại học Bắc Kinh, Du Mẫn Hồng gặp Dương Quế Thanh - nữ sinh nổi bật của trường lúc bấy giờ. Sau thời gian dài theo đuổi kiên trì, cuối cùng ông cũng nhận được cái gật đầu từ bà và hai người trở thành vợ chồng. Tuy nhiên, sự nghiệp của Du Mẫn Hồng khi đó vẫn chưa thực sự bứt phá.

Thời điểm ấy, nhiều đồng nghiệp của ông lựa chọn ra nước ngoài học tập rồi quay về với mức thu nhập đáng mơ ước. Thấy vậy, vợ ông bắt đầu sốt ruột và mong chồng có thể tạo dựng sự nghiệp tốt hơn để cải thiện cuộc sống gia đình. Dưới sự động viên liên tục từ vợ, Du Mẫn Hồng quyết định mở lớp dạy thêm tiếng Anh.

Nhờ kinh nghiệm giảng dạy tại Bắc Đại, các lớp học của ông nhanh chóng thu hút đông đảo học sinh và mang lại nguồn thu đáng kể. Tuy nhiên, vì quy định của trường không cho phép giảng viên mở lớp bên ngoài, ông quyết định nghỉ việc để toàn tâm phát triển con đường riêng. Năm 1993, New Oriental ra đời.

Nhờ tận dụng kinh nghiệm làm giáo dục cùng nhu cầu học ngoại ngữ tăng mạnh tại Trung Quốc thời điểm đó, sự nghiệp của Du Mẫn Hồng phát triển nhanh chóng. Từ một lớp học nhỏ, New Oriental dần trở thành thương hiệu giáo dục nổi tiếng khắp Trung Quốc. Bản thân ông cũng nhận được nhiều danh hiệu doanh nhân tiêu biểu, từng được vinh danh là “Nhân vật kinh tế của năm”.

Đến năm 2016, New Oriental Education & Technology đã sở hữu 67 trường đào tạo ngắn hạn cùng 771 trung tâm đào tạo trên khắp Trung Quốc, với hơn 26,6 triệu lượt học viên tích lũy. Thời điểm đó, vốn hóa thị trường của công ty đạt khoảng 14 tỷ USD.

Tính đến tháng 5/2021, doanh nghiệp này có khoảng 70.000 nhân viên và 12.000 giáo viên hợp đồng hoạt động tại hơn 100 thành phố. Tổng số học viên từng theo học tại New Oriental kể từ khi thành lập đã lên gần 65 triệu người.

Dù nhanh chóng sở hữu khối tài sản khổng lồ, ông Du và vợ vẫn lựa chọn lối sống khá giản dị. Trong một chia sẻ năm 2009, ông cho biết bản thân không theo đuổi các món đồ xa xỉ như siêu xe hay du thuyền. “Nếu cần du thuyền, tôi có nhiều bạn bè sở hữu rồi”, ông nói.

Tuy nhiên, hành trình phát triển của ông sau đó tiếp tục đối mặt với không ít thử thách khi Chính phủ Trung Quốc siết chặt quản lý lĩnh vực giáo dục tư nhân. Năm 2022, New Oriental Education từng phải cắt giảm 60.000 nhân sự sau lệnh cấm dạy thêm của Bắc Kinh.

Sau khi buộc phải dừng hoàn toàn hoạt động dạy thêm đối với các môn học chính trong chương trình phổ thông theo quy định mới, công ty chuyển hướng sang mở các lớp âm nhạc, thể thao, dịch vụ gia sư cho sinh viên đại học và các khóa dạy tiếng Trung dành cho thị trường quốc tế.

Ngoài ra, New Oriental còn mở rộng sang lĩnh vực livestream bán nông sản. Có thời điểm, trong một buổi phát trực tiếp kéo dài 3 giờ, chính ông Du đã tự giới thiệu các sản phẩm như rau củ, thịt bò và gạo, mang về gần 800.000 USD doanh thu. Theo Forbes, ông Du hiện sở hữu khối tài sản khoảng 1,7 tỷ USD (hơn 44.000 tỷ đồng).