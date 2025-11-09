Thị trường iPhone 'loạn giá' cuối 2025: Giá iPhone 17 giảm mạnh, nhiều mẫu iPhone cũ giảm sâu chưa từng có

iPhone 17: Hết "sốt" chỉ sau một tháng

Khác xa với cảnh khan hàng, "bia kèm lạc" của những năm trước, thị trường iPhone 17 năm nay lại diễn ra ảm đạm. Ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ lớn, ngay cả các phiên bản Pro và Pro Max vốn được săn đón nhất, kể cả các màu hiếm, đều có sẵn hàng.

iPhone 17 giảm nhiệt nhanh chóng sau khi ra mắt

Chính sức mua yếu và nguồn cung dồi dào đã buộc các nhà bán lẻ phải sớm điều chỉnh giá chỉ sau khoảng một tháng. iPhone 17 Pro 256GB đã ghi nhận giảm 1 triệu đồng, trong khi bản 1TB thậm chí giảm 2 triệu đồng. Các phiên bản Pro Max cũng giảm từ vài trăm nghìn đến khoảng 1 triệu đồng.

Cụ thể, giá iPhone 17 Pro 256GB đã giảm 1 triệu đồng, còn 33,49 triệu đồng; bản 1TB thậm chí giảm 2 triệu đồng. iPhone 17 Pro Max cũng ghi nhận mức giảm từ vài trăm nghìn đến khoảng 1 triệu đồng cho các phiên bản. Ngay cả bản tiêu chuẩn iPhone 17 512GB cũng giảm mạnh 1 triệu đồng.

Chỉ riêng dòng iPhone 17 Pro Max màu bạc vẫn được ưa chuộng và giữ được sức nóng

"Món hời" iPhone cũ: Nhiều mẫu giảm giá sâu nhất lịch sử

Việc iPhone 17 "kém nhiệt" và giữ giá bán quá cao đã tạo một cú hích ngược, khiến nhu cầu của người tiêu dùng chuyển dịch mạnh sang thế hệ iPhone 16. Nắm bắt tâm lý này, các hệ thống bán lẻ đồng loạt "tháo phanh" giá cho dòng máy 1 năm tuổi.

Tốc độ giảm giá của iPhone 16 năm nay được nhận định là nhanh và sâu hơn bất kỳ chu kỳ nào trước đó.

iPhone 16 và nhiều dòng iPhone cũ trở thành lựa chọn ưu tiên bởi mức giá lẫn hiệu năng

iPhone 16 Pro Max (256GB): Mẫu máy được ưa chuộng nhất giảm 13-15%, hiện được niêm yết chỉ còn 29,6 - 30,5 triệu đồng.

iPhone 16 Pro (128GB): Giảm gần 4 triệu đồng, chỉ còn 24,9 triệu đồng.

iPhone 16 tiêu chuẩn (128GB): Giảm tới 2 triệu đồng, dao động quanh mốc 20,9 - 21,3 triệu đồng.

Chưa hết, các dòng iPhone cũ khác cũng giảm mạnh.

iPhone 15 series: Giảm đến 7 triệu đồng, giá khởi điểm chỉ còn từ 17,39 triệu đồng. Một số đại lý nhỏ thậm chí đưa ra mức 15,89 triệu đồng.

Với iPhone 14 series, mức giảm đến 5 triệu đồng, còn từ 13,79 triệu đồng. iPhone 13 giảm 2,4 triệu đồng, còn từ 12,29 triệu đồng.

Các mẫu iPhone cũ khác cũng được ưa chuộng

Một quản lý hệ thống phân phối nhận định, tốc độ giảm giá năm nay diễn ra sớm hơn khoảng một tháng. Nguyên nhân chính là do giá iPhone 17 ra mắt cao, khiến người dùng muốn nâng cấp từ iPhone 13 hay 14 quyết định chọn iPhone 16. Họ nhận thấy "hiệu năng không thua kém nhiều" trong khi chênh lệch giá lên tới 6 - 8 triệu đồng.

Giới phân tích nhận định, đợt "bão giá" này đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố: sức mua chung của sản phẩm công nghệ suy yếu, nguồn cung iPhone 17 dồi dào và quan trọng nhất là sự thay đổi trong hành vi người tiêu dùng. Họ đang có xu hướng "chọn thông minh thay vì mới nhất".

Với hiệu năng vẫn cực kỳ mạnh mẽ, thiết kế hiện đại và mức giá mềm hơn đáng kể, iPhone 16, chứ không phải iPhone 17, đang trở thành "át chủ bài" doanh số thực sự trong mùa mua sắm cuối năm 2025.