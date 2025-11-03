Nghịch lý iPhone 17: Rớt giá chưa từng có sau 1 tháng, riêng một phiên bản siêu hot vẫn bị săn lùng

Giá iPhone 17 giảm chưa từng có

Theo ghi nhận, giá bán iPhone 17 series năm nay hoàn toàn khác so với các năm trước. Tình trạng khan hàng, đặc biệt với các phiên bản Pro và Pro Max, đã không hề xuất hiện. Các phiên bản cao cấp vốn được ưa chuộng nhất đều có sẵn hàng, thậm chí những màu mới cũng luôn đủ để đáp ứng nhu cầu.

Trước đây, các mẫu iPhone mới mở bán sẽ giữ giá được vài tháng, nhưng năm nay thị trường chỉ sôi động vài ngày đầu rồi nhanh chóng chững lại. Sức mua chung không như kỳ vọng và nguồn cung dồi dào đã khiến lượng hàng tồn kho tăng lên, buộc các nhà bán lẻ phải sớm kích hoạt các chương trình giảm giá chỉ sau một tháng mở bán.

Hiện tại, mức giảm đang được áp dụng trên diện rộng:

iPhone 17 Pro (bản 1TB): Ghi nhận mức giảm sâu nhất, tới 2 triệu đồng, còn 45,99 triệu đồng.

iPhone 17 (bản 512GB): Giảm mạnh 1 triệu đồng, còn 30,59 triệu đồng.

iPhone 17 Pro Max (bản 2TB): Giảm 1 triệu đồng, còn 62,99 triệu đồng.

Các phiên bản khác cũng giảm từ 200.000 đến 1 triệu đồng tùy dung lượng.

Làn sóng giảm giá này cũng lan tỏa mạnh mẽ sang các thế hệ cũ, với iPhone 16 series giảm đến 3,7 triệu đồng và iPhone 15 series giảm đến 7 triệu đồng tại nhiều hệ thống.

Nghịch lý màu Bạc: "Sốt" hàng ngược xu hướng

Trong khi thị trường chung đang hạ nhiệt, một nghịch lý thú vị đã xảy ra với việc lựa chọn màu sắc.

Ban đầu, màu Cam Vũ Trụ (màu mới của năm nay) được người dùng săn đón kịch liệt, khiến giá bị đội lên nhiều triệu đồng. Tuy nhiên, sau gần một tháng, phiên bản "gây sốt" này bắt đầu giảm sức hút, đặc biệt sau khi có thông tin về sự cố máy tự động đổi màu.

Thay vào đó, người dùng có xu hướng tìm mua iPhone 17 Pro Max màu Bạc. Màu sắc truyền thống này được đánh giá là không gặp sự cố, đồng thời cũng khó nhận ra các vết xước hơn trong quá trình sử dụng.

Kết quả là giá của phiên bản màu Cam Vũ Trụ đã điều chỉnh, chỉ còn chênh vài trăm nghìn đồng so với giá niêm yết (dao động từ 38,5 triệu đồng cho bản 256 GB). Ngược lại, giá của phiên bản màu Bạc đã tăng đáng kể. Người có nhu cầu sở hữu ngay có thể phải chi hơn 40 triệu đồng để lấy máy, trở thành phiên bản màu có giá bán cao nhất hiện nay.

Theo phân tích từ các chuyên gia thị trường, iPhone 17 series năm nay ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong giai đoạn đầu mở bán. Khác với mọi năm, không chỉ dòng Pro, mà cả phiên bản iPhone 17 thường cũng "cháy suất đặt cọc", với tổng doanh số toàn ngành được ghi nhận tăng 30-50% so với cùng kỳ 2024 trong tuần lễ đầu tiên. Điều này phản ánh xu hướng muốn lên đời sớm của người dùng.

Tuy nhiên, sau đợt "sốt" ban đầu, sức mua chung nhanh chóng chững lại. Các chuyên gia nhận định, tình trạng rớt giá hiện nay đến từ hai nguyên nhân chính:

Sức mua yếu: Nhu cầu chung của các sản phẩm công nghệ đang suy yếu, thời tiết mưa bão kéo dài cũng ảnh" hưởng tiêu cực đến nhu cầu mua sắm. Nguồn cung dồi dào: Apple đã chuẩn bị nguồn hàng rất tốt cho thị trường Việt Nam, không còn tình trạng "hiếm" như trước, buộc các doanh nghiệp phải giảm giá để kích cầu và xoay vòng hàng tồn kho.

Dù nguồn hàng dồi dào, các chuyên gia cho biết nhiều khách hàng vẫn chấp nhận đổi màu hoặc dung lượng để được nhận máy sớm trong thời gian đầu. Phiên bản 256 GB vẫn được ưa chuộng nhất trên tất cả các model. Dự kiến từ nay tới cuối năm, lượng hàng sẽ đáp ứng đủ nhu cầu, nhưng phân bổ dịp cận Tết vẫn phụ thuộc vào kế hoạch từ hãng.