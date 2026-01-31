Công an TPHCM thông tin đang điều tra vụ phát hiện thi thể một người đàn ông trên sông Sài Gòn (phường Bình Lợi Trung, TPHCM).

Thi thể trôi sông Sài Gòn, phía sau chùa Diệu Pháp.

Lúc 10 giờ sáng 16-12-2025, ông Nguyễn Văn Chúc (người chuyên "vớt xác" đoạn cầu Bình Lợi) phát hiện thi thể trôi sông phía sau chùa Diệu Pháp (đường Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung).

Do sợ thi thể trôi mất, ông Chúc dùng ghe kéo vào gần cổng sau chùa và trình báo lực lượng chức năng.

Công an phường Bình Lợi Trung phối hợp Công an TPHCM đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định thi thể cao khoảng 1,69 m, mặc áo thun ngắn tay màu đen, quần dài kaki màu vàng nhạt, trên túi quần sau có số 233, bên trong mặc quần đùi thun đen.

Công an TPHCM đề nghị ai là thân nhân của nạn nhân hoặc biết thông tin thì đến địa chỉ 47 Thành Thái, phường Diên Hồng để trình báo hoặc liên lạc qua số điện thoại: 0903784397.