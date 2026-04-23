Thí sinh tự do dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo Chương trình GD phổ thông mới hay cũ?

Xin hỏi, nếu tổ hợp xét tuyển của trường đại học không có môn thí sinh dự thi thì thí sinh sẽ đáp ứng điều kiện điểm sàn 15 điểm như thế nào? (minhthu***@gmail.com)

* Trả lời:

Căn cứ Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT, mức 15,00 điểm (thang 30) được xác định là điều kiện tối thiểu mang tính bắt buộc (nguồn tuyển) đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. Thí sinh tốt nghiệp từ năm 2026 trở đi phải có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT (hoặc Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt từ 15,00 điểm trở lên mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển.

Quy định này không phụ thuộc vào tổ hợp xét tuyển của từng trường. Vì vậy, ngay cả khi tổ hợp xét tuyển của cơ sở đào tạo không có môn mà thí sinh đã dự thi, thì điều kiện ban đầu vẫn được xét trên tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp theo quy định.

Trường hợp thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp dưới 15,00 điểm sẽ không đủ điều kiện nguồn tuyển để xét tuyển vào đại học cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Thí sinh Nguyễn Thục Anh hỏi, thí sinh tự do sẽ dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới hay chương trình cũ? Nguyễn Thục Anh (thucanh***@gmail.com)

* Trả lời:

Từ năm 2026, Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó, tất cả thí sinh tham dự kỳ thi, bao gồm cả thí sinh tự do nếu có nhu cầu, đều phải thi theo nội dung và cấu trúc của chương trình mới. Như vậy, từ kỳ thi năm 2026, chương trình giáo dục phổ thông cũ sẽ không còn được áp dụng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT.