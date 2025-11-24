Thí sinh Olympia gây sốt với màn lột xác ngoạn mục: Từng đạt 2 danh hiệu Hoa khôi, sự nghiệp hiện tại mới thật sự đỉnh!

Cuộc sống ngày ấy - bây giờ của các thí sinh Olympia luôn khiến dân mạng tò mò không dứt. Từ những gương mặt học trò ngây ngô hồi còn thi đấu cho đến hình ảnh trưởng thành, chỉn chu của họ ở hiện tại, mỗi câu chuyện đều mang một hành trình riêng đầy bất ngờ. Có người trở thành tiến sĩ nghiên cứu ở trời Tây, có người theo đuổi công việc giảng dạy, có người rẽ sang con đường nghệ thuật hay kinh doanh. Và cũng có những màn “lột xác” khiến ai xem lại cũng ngỡ ngàng.

Vòng thi Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 2 của Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2013 từng gây chú ý bởi sự góp mặt của 4 gương mặt học sinh: Nguyễn Thị Thanh Nga (THPT Hòa Bình, Vũng Tàu cũ), Trần Mai Khánh Linh (THPT Lạng Giang số 1, Bắc Giang cũ), Đỗ Minh Ngọc (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội) và Huỳnh Thanh Nhân (THPT Võ Trường Toản, TP.HCM).

Trong số 4 thí sinh, Thanh Nga - cô nữ sinh đến từ Vũng Tàu cũ và nay là TP.HCM gây thiện cảm ngay từ khi xuất hiện với nụ cười tươi, má lúm đồng tiền và vẻ hồn nhiên rất đỗi dễ thương. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc ở vòng thi tuần năm đó không nghiêng về phía Thanh Nga khi người về nhất là Trần Mai Linh với 210 điểm, còn cô nàng chỉ xếp thứ 4 với 70 điểm. Dẫu vậy, sự lạc quan, tự tin và nét duyên mộc mạc vẫn khiến Thanh Nga trở thành một trong những thí sinh để lại dấu ấn đẹp trong lòng người xem.

Nhiều năm trôi qua, cộng đồng mạng bất ngờ "đào lại" hình ảnh cũ của Thanh Nga và nhận ra cô gái Olympia năm nào nay đã có màn lột xác ngoạn mục đến khó tin. Từ một cô bạn giản dị, giờ Thanh Nga đã trở thành hoa khôi giảng đường và thậm chí là giảng viên đại học.

Từ thí sinh Olympia đến Hoa khôi sinh viên và giảng viên đại học

Sau khi hoàn thành chương trình THPT, Thanh Nga thi đỗ vào khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế - Luật (TP.HCM) - một trong những đơn vị đào tạo kinh tế và quản lý hàng đầu khu vực phía Nam. Khoa Quản trị Kinh doanh cũng nằm trong nhóm ngành có điểm chuẩn cao nhất trường, vì vậy việc thi đỗ nơi đây đã phần nào chứng minh năng lực của cô gái trẻ.

Không chỉ học giỏi, Thanh Nga còn khiến bạn bè ngưỡng mộ bởi số lượng hoạt động ngoại khóa đáng nể. Cô theo học Taekwondo từ năm lớp 10 và gắn bó đến tận khi lên đại học. Năm 2017, cô tham gia cuộc thi Nét đẹp sinh viên TP.HCM và xuất sắc chạm tay vào ngôi vị Hoa khôi, cùng với đó là hàng loạt giải phụ như giải thí sinh ứng xử hay nhất và giải thưởng từ nhà tài trợ. Chưa dừng lại ở đó, Thanh Nga còn từng trở thành quán quân cuộc thi Nét đẹp sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM.

Mới đây nhất vào năm 2024, cô Nguyễn Thị Thanh Nga cũng giảnh giải Nhì cuộc thi Nét Đẹp Thanh Lịch 2024 do trường Đại học Văn Lang tổ chức. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Thanh Nga giành đến 3 giải thưởng trong các cuộc thi sắc đẹp.

Sau khi tốt nghiệp đại học, hành trình của Thanh Nga rẽ sang một hướng đầy bất ngờ. Cụ thể, cô theo học Thạc sĩ và hiện đang là giảng viên Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành của Khoa Du lịch, Trường Đại học Văn Lang. Cô giảng dạy các học phần như: Luật du lịch. Văn hóa du lịch toàn cầu, Du lịch cộng đồng

Trước khi trở thành giảng viên, Thạc sĩ Thanh Nga từng đảm nhận vị trí Phó Chánh văn phòng Đoàn Thanh niên và chuyên viên đào tạo của Phòng Nhân sự, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM. Theo thông tin trên website của nhà trường, lĩnh vực nghiên cứu của cô là hoạt động Du lịch Lữ hành và quản lý nhà nước về Du lịch, các vấn đề liên quan đến pháp lý trong Du lịch.

Với Thanh Nga, Đường Lên Đỉnh Olympia không chỉ là kỷ niệm tuổi học trò mà còn là nơi giúp cô quen biết nhiều bạn bè và duy trì tình bạn ấy suốt nhiều năm. Mỗi mùa chung kết Olympia hằng năm, cô đều thu xếp thời gian để theo dõi chương trình. Từ một cô bạn hồn nhiên trên sân khấu Olympia đến hình ảnh một hoa khôi tri thức và giảng viên đại học như hiện tại, hành trình lột xác của Thanh Nga khiến nhiều người trầm trồ.