Con trai 14 tuổi của Đăng Khôi cao 1,7m, điển trai ngời ngời, gia thế khủng nhưng không tự nhận là thiếu gia

Đăng Khôi (sinh năm 1983) là nam ca sĩ nổi tiếng của Vpop, từng được mệnh danh là một trong những "hoàng tử" nhạc Việt đầu những năm 2000.

Anh ghi dấu ấn với loạt ca khúc như Cô bé mùa đông, Thiên đường vắng em, Chiếc lá tình yêu và Vì sao trong anh. Sau thời gian dài tạm rời showbiz để chăm sóc gia đình, Đăng Khôi trở lại trong chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" cũng như cuộc thi "Silk Way Star".

Đăng Khôi kết hôn với Thủy Anh năm 2009. Đến nay, cặp vợ chồng đã có 3 cậu con trai. Trong đó, Đăng Khang là con trai cả của cặp đôi và được nhận xét là bản sao của bố thời trẻ.

Đăng Khang - con trai nam ca sĩ Đăng Khôi được ví như bản sao của bố thời trẻ.

Nguyễn Đăng Khang (tên ở nhà là Ken) là con trai cả của ca sĩ Đăng Khôi và bà xã Thủy Anh, sinh ngày 14/2/2012. Càng lớn, Đăng Khang càng nhận được sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật.

Ở tuổi 14, cậu bé đã cao khoảng 1m70, sở hữu vóc dáng cao ráo, gương mặt sáng và phong thái khá chững chạc. Nhiều khán giả nhận xét Đăng Khang có nhiều đường nét giống bố Đăng Khôi thời trẻ.

Vẻ ngoài điển trai của cậu cả nhà Đăng Khôi - Thủy Anh.

Không chỉ gây chú ý về ngoại hình, Đăng Khang còn có thành tích học tập tốt và khả năng tiếng Anh nổi bật. Cậu bé tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là cờ vua và robotics, đồng thời từng đạt một số thành tích trong các cuộc thi học thuật.

Là "cậu ấm" sinh trưởng trong gia đình có điều kiện, Đăng Khang vẫn sống giản dị như bạn bè cùng trang lứa. Thủy Anh - vợ ca sĩ Đăng Khôi từng phủ nhận chuyện con trai mình là thiếu gia. Chị cho biết Đăng Khang học trường công lập tiểu học. Lên cấp 2, cậu tự thi vào trường điểm của quận.

Đăng Khang sống giản dị, tiết kiệm, không tự nhận mình là thiếu gia.

Không những thế, cậu bé sống giản dị, tiết kiệm vì hiểu được rằng để kiếm tiền, bố mẹ phải lao động vất vả. Thủy Anh cho biết chị tâm lý với con nhưng cũng nghiêm khắc khi dạy con, để con không nghĩ mình được sống trong gia đình có điều kiện và được bao bọc quá nhiều.

Dù là con trai của một ca sĩ nổi tiếng, Đăng Khang được gia đình định hướng tập trung vào việc học và phát triển những sở thích riêng. Gia đình nam ca sĩ chưa tiết lộ về chuyện con trai sẽ nối nghiệp bố, theo đuổi nghệ thuật.

Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh nuôi dạy con theo hướng cân bằng giữa kỷ luật, tự lập và thấu hiểu cảm xúc, không quát mắng hay dùng đòn roi.

Gia đình hạnh phúc của nam ca sĩ Đăng Khôi.

Hai vợ chồng tôn trọng cảm xúc của con nhưng vẫn đặt ra nguyên tắc rõ ràng, khuyến khích trẻ tự làm việc phù hợp với lứa tuổi và chia sẻ việc nhà.

Bên cạnh đó, họ cho con trải nghiệm cuộc sống qua những chuyến về quê, gần gũi thiên nhiên và tìm hiểu các giá trị truyền thống. Đặc biệt, các con được trang bị kỹ năng tự bảo vệ và nhận biết tình huống không an toàn.

Với Đăng Khôi - Thủy Anh, nuôi dạy con là quá trình đồng hành, giúp trẻ hình thành sự tự tin, trách nhiệm, lòng biết ơn và tính tự lập.