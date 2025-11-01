Thí sinh Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam thăm điểm trường vùng cao

Trong tập 4 – cũng là tập cuối của series truyền hình thực tế “Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025”, các thí sinh xuất sắc nhất đã có một ngày đầy ý nghĩa khi đến thăm và giao lưu cùng học sinh Điểm trường Tà Số 1, thuộc Trường Tiểu học và THCS Chiềng Hắc (Mộc Châu, Sơn La). Đây là nơi phần lớn học sinh là người Mông, với điều kiện học tập còn nhiều khó khăn.

Để hòa mình vào đời sống bản địa, các thí sinh đã hóa thân thành những cô gái Mông duyên dáng, tự tay chuẩn bị quà, giao lưu và lắng nghe câu chuyện “giữ trẻ đến lớp” của thầy cô nơi đây. Nhiều thí sinh xúc động khi chứng kiến nghị lực của học trò vùng cao – những em nhỏ vượt đèo dốc mỗi ngày để được đến trường.

Rời điểm trường, các thí sinh tiếp tục hành trình đến Hang Táu, điểm đến được mệnh danh là “ngôi làng tách biệt với thế giới hiện đại”. Không sóng điện thoại, không wifi, không bê tông, Hang Táu là nơi sinh sống của đồng bào Mông giữa thiên nhiên hoang sơ. Tại đây, các thí sinh đã hòa mình vào không khí văn hóa bản địa – cùng múa khèn, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm đời sống nguyên sơ của người dân.

Bên cạnh đó, Top 30 còn tìm hiểu các sản phẩm du lịch đặc trưng của Mộc Châu như trượt cỏ, chèo phao, cưỡi ngựa, cầu kính, hái chè và tham quan các điểm check-in nổi tiếng nhằm quảng bá nét đẹp văn hóa, ẩm thực và cảnh quan vùng cao nguyên xanh mát.

Theo Thạc sĩ Đàm Hương Thủy, Chủ tịch Học viện SMT – Trưởng ban tổ chức cuộc thi, sau bốn tập trải nghiệm thực tế tại Mộc Châu, các thí sinh đã thực sự trở thành những đại sứ du lịch Tây Bắc: “Sứ mệnh của họ không chỉ nằm ở vẻ đẹp bên ngoài mà còn ở tinh thần lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè trong và ngoài nước. Hành trình này không chỉ là chinh phục vương miện, mà còn là hành trình của lòng tự hào dân tộc.”

Đồng hành cùng thí sinh là Hội đồng Giám khảo gồm NSND Lan Hương (Trưởng ban giám khảo), Tiến sĩ nhân trắc học Vũ Thị Thu Hương và Nhà báo Ngô Bá Lục – những người trực tiếp chấm điểm, theo dõi thí sinh trong từng hoạt động.

Trước đó, các tập 1–3 của series đã đưa thí sinh khám phá Bản Vặt (xã Mường Sang), thác Dải Yếm, nghề dệt thổ cẩm, hái chè trên đồi bát ngát, trải nghiệm ẩm thực đặc trưng của vùng đất Mộc Châu – qua đó thể hiện mục tiêu tôn vinh giá trị văn hóa, du lịch và tinh thần đoàn kết 54 dân tộc anh em.

Sau khi kết thúc hành trình truyền hình thực tế, Top 30 thí sinh sẽ bước vào giai đoạn tập luyện, trình diễn thời trang và thi phụ, trước khi tiến đến vòng Bán kết và Chung kết.

Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 là sân chơi lần đầu tiên được tổ chức, tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam trong sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Cuộc thi hướng tới phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Tây Bắc đến du khách trong và ngoài nước.

Đêm Chung kết dự kiến diễn ra ngày 15/11/2025 tại Mộc Châu, Sơn La, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Sơn La, tiếp sóng trên nhiều kênh truyền hình địa phương và nền tảng trực tuyến.



