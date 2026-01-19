Thí sinh "Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023" công khai cưới vợ

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ khi Mây Phạm (tên thật Phạm Chánh Tính) - thí sinh từng gây nhiều tranh cãi tại đấu trường nhan sắc dành cho người chuyển giới - Miss International Queen Vietnam 2023, tổ chức đám cưới. Đáng chú ý hơn, khác với diện mạo nữ tính với tóc dài, đầm xòe,... Mây Phạm xuất hiện trong bộ trang phục vest bảnh bao, là chú rể hạnh phúc bên người vợ của mình.

Điều này khiến không ít người ngỡ ngàng, thậm chí còn nghi ngờ chỉ là “còn-ten” để thu hút sự chú ý. Tuy nhiên trên trang cá nhân của mình, Mây Phạm cũng đăng tải nhiều hình ảnh từ ảnh cưới đến cập nhật buổi hôn lễ vừa qua, có sự góp mặt của 2 bên gia đình.

Từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp chuyển giới, Mây Phạm bất ngờ "quay xe" làm chú rể, kết hôn khiến netizen bất ngờ

Dù công khai hình ảnh tình tứ bên vợ nhưng netizen vẫn tưởng anh chàng làm "còn-ten"

Trong ngày vui của mình, Mây Phạm bày tỏ niềm hạnh phúc, thể hiện đây là một ngày hết sức đặc biệt trong cuộc đời. Anh cũng gửi những lời ngọt ngào, chân thành đến với cô dâu: “Em sẽ là người đồng hành với anh từ nay về sau. Đôi khi, trong cuộc sống vợ chồng không đơn thuần chỉ có tiếng cười, chắc chắn sẽ có những thử thách nhưng anh hứa rằng dù có vui hay buồn, anh sẽ cùng em, nắm tay em đi hết con đường này”.

Về phía cô dâu, Mây Phạm không chia sẻ quá nhiều thông tin về vợ của mình. Cộng đồng mạng chỉ biết cô gái tên Thảo Nguyên, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thu hút. Cặp đôi cũng nhận được nhiều lời khen, chúc phúc từ dân tình.

Cặp đôi có nhiều khoảnh khắc hạnh phúc trong đám cưới

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Bất ngờ quá vậy, dù sao thì cũng chúc mừng 2 vợ chồng nha”.

- “Nhớ bạn này vẫn còn đi thi một cuộc thi gần đây, giờ công khai lấy vợ cũng hơi ngỡ ngàng”.

- “Hi vọng không phải là content đó nha. Thấy 2 bạn cũng dễ thương lắm, chúc mừng hạnh phúc gia đình”.

- “Đám cưới quậy banh, vui ghê. Chúc mừng cô dâu chú rể”.

- Sốc nha. Mà thấy cô dâu dễ thương, lành quá nè. Chú rể cũng chăm sóc vợ nữa, mừng hạnh phúc cả hai”.

Mây Phạm tên thật Phạm Chánh Tính, SN 1994, từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới. Năm 2021, Mây Phạm cũng ghi tên tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021, gây ấn tượng với gương mặt sắc sảo, hình thể nóng bỏng. Tuy nhiên trong phần lớn các cuộc thi, Mây Phạm đều chỉ dừng chân ở vòng loại, chưa gặt hái được thành tích cao như mong muốn.

Hiện tại, dù đã kết hôn, trên trang cá nhân Mây Phạm vẫn tham gia một số hoạt động drag queen. Ngoài ra, anh cũng có một cửa hàng kinh doanh riêng, dành nhiều thời gian cho công việc và gia đình.

Mây Phạm tham gia nhiều hoạt động drag queen