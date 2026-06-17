Thí sinh có 5 ngày thực hành đăng ký nguyện vọng đại học và những lưu ý 'vàng'

Trong thời gian này, hệ thống tuyển sinh tại địa chỉ: http:// thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn mở để thí sinh thực hành đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển với đầy đủ các bước như quy trình chính thức, ngoại trừ khâu nộp lệ phí xét tuyển.

Theo Bộ GD&ĐT, đây là cơ hội để thí sinh làm quen với giao diện hệ thống, kiểm tra các thao tác thêm, sửa, sắp xếp nguyện vọng cũng như xác nhận thông tin cá nhân trước khi bước vào giai đoạn đăng ký chính thức.

Việc trải nghiệm trước giúp thí sinh hạn chế sai sót trong quá trình xét tuyển.

Thí sinh có 5 ngày để đăng ký thử nghiệm lên hệ thống.

Tuy nhiên, Bộ lưu ý đây chỉ là giai đoạn thử nghiệm. Toàn bộ dữ liệu và kết quả đăng ký trong thời gian từ 17-21/6 sẽ bị xóa sau khi kết thúc đợt tập dượt và không được sử dụng để xét tuyển chính thức.

Đợt đăng ký xét tuyển đại học chính thức sẽ diễn ra từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7.

Bên cạnh việc thực hành đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần đặc biệt lưu ý, dịp này chủ động rà soát toàn bộ dữ liệu cá nhân đã được cập nhật trên hệ thống.

Các thông tin cần kiểm tra kỹ gồm kết quả học tập THPT, điểm các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hoặc năng khiếu, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế (nếu có), cùng các thông tin về khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên và minh chứng liên quan.

Trường hợp phát hiện sai sót hoặc thiếu thông tin, thí sinh cần nhanh chóng liên hệ điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc cơ quan có thẩm quyền để được hỗ trợ điều chỉnh, cập nhật kịp thời.

Theo quy định tuyển sinh năm nay, tất cả nguyện vọng của thí sinh sẽ được hệ thống xử lý đồng thời.

Sau quá trình lọc ảo, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng duy nhất, là nguyện vọng cao nhất đủ điều kiện trúng tuyển.

Sau khi hoàn tất đăng ký nguyện vọng chính thức, từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh sẽ thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký.

Trong thời gian đăng ký chính thức, thí sinh được điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng không giới hạn số lần, nhưng tổng số nguyện vọng đăng ký không vượt quá 15 nguyện vọng theo quy định năm 2026.

Hệ thống sẽ khóa dữ liệu sau 17h ngày 14/7 để phục vụ công tác lọc ảo và xét tuyển.

Thời điểm này các địa phương đang tổ chức chấm thi Tốt nghiệp THPT cho hơn 1,2 triệu thí sinh trên toàn quốc.

Thí sinh nên tận dụng tối đa khoảng thời gian này để làm quen với hệ thống tuyển sinh, xây dựng danh sách nguyện vọng phù hợp.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ bây giờ sẽ giúp quá trình xét tuyển diễn ra thuận lợi, đồng thời giảm thiểu những sai sót không đáng có.