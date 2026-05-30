Thi lớp 10 Hà Nội môn Văn: 390 thí sinh vắng, 1 em vi phạm quy chế

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trưa 30/5, môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 - diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Thành phố có 123.692 thí sinh dự thi trên tổng số 124.082 thí sinh đăng ký, đạt tỷ lệ 99,69%. 390 thí sinh vắng mặt.

Trong buổi thi, có 5 thí sinh cần hỗ trợ làm bài do vấn đề sức khỏe và được hỗ trợ y tế theo quy định.

Sáng nay 30/5, hơn 99,6% thí sinh dự thi môn Ngữ văn vào lớp 10 Hà Nội.

Toàn thành phố có 224 điểm thi với 5.300 phòng thi không chuyên và 385 phòng thi dự phòng được bố trí phục vụ kỳ thi.

Về công tác tổ chức, không ghi nhận trường hợp cán bộ coi thi vi phạm quy chế. Tuy nhiên, một thí sinh bị xử lý vi phạm do mang điện thoại vào phòng thi.

Theo báo cáo, tính đến 9h50 ngày 30/5, các điểm thi trên địa bàn thành phố diễn ra bình thường, bảo đảm an toàn, nghiêm túc và thực hiện đúng quy chế thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm học 2026-2027 có hơn 124.000 thí sinh đăng ký dự thi, là một trong những kỳ thi có quy mô lớn nhất cả nước. Sau môn Ngữ văn, thí sinh tiếp tục dự thi các môn còn lại theo lịch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

