Thi lớp 10 chỉ Toán, Văn: Hai môn có đủ để phân loại học sinh?

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp, trong đó đề xuất nếu tổ chức thi tuyển vào lớp 10 thì chỉ thi hai môn Toán và Ngữ văn.

Theo dự thảo, việc tiếp nhận học sinh được thực hiện theo một trong ba phương thức gồm xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển. Trong đó, thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển chỉ được áp dụng khi số học sinh đăng ký vượt khả năng tiếp nhận của cơ sở giáo dục và không thể giải quyết bằng phương án điều phối, phân bổ học sinh.

Nếu tổ chức thi tuyển, số môn thi dự kiến được rút từ 3 môn xuống còn 2 môn là Toán và Ngữ văn. Đây là thay đổi đáng chú ý với một kỳ thi vốn được xem là áp lực đối với học sinh lớp 9 và gia đình. Tuy nhiên, việc giảm môn thi cũng đặt ra câu hỏi liệu hai môn có đủ để vừa giảm áp lực, vừa bảo đảm khả năng phân loại thí sinh trong tuyển sinh hay không.

Thầy Trần Nhật Minh - Sáng lập và điều hành hệ thống trung tâm Toán MathExpress, cho rằng việc giảm từ 3 môn xuống còn Toán và Ngữ văn là thay đổi đáng cân nhắc, bởi có thể giúp giảm áp lực thi cử cho học sinh và gia đình, đồng thời hạn chế tình trạng phải học dàn trải, luyện thi quá nhiều môn.

Tuy nhiên, mục tiêu của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không chỉ dừng ở việc giảm áp lực mà còn phải phân loại được học sinh một cách công bằng, phù hợp với yêu cầu học tập ở bậc THPT.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được đánh giá gây nhiều áp lực cho học sinh. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

“Toán và Ngữ văn là hai môn học nền tảng, chắc chắn có giá trị trong việc đánh giá năng lực học sinh. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào hai môn này thì khả năng phân loại thí sinh, đặc biệt ở những trường có mức độ cạnh tranh cao, sẽ là vấn đề cần được tính toán kỹ”, thầy Minh nói.

Theo ông, khi số môn thi giảm, đề thi và cách ra đề càng phải được thiết kế tốt hơn, có độ phân hóa phù hợp. Nếu không, điểm số có thể không phản ánh rõ ranh giới năng lực giữa các nhóm học sinh, nhất là ở nhóm khá và giỏi.

Về việc dùng kỳ thi tuyển sinh lớp 10 để “định hướng học tập”, thầy Minh cho rằng không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào kỳ thi này. Việc định hướng cần được thực hiện xuyên suốt quá trình học THCS thông qua chương trình giáo dục, hoạt động trải nghiệm, tư vấn hướng nghiệp và việc lựa chọn môn học sau khi vào THPT.

“Kỳ thi tuyển sinh nên tập trung trước hết vào việc đánh giá tương đối công bằng năng lực học sinh và tạo cơ hội phù hợp cho các em”, thầy Minh nêu quan điểm.

Thi Văn, Toán, siết đánh giá các môn còn lại

Ông Nguyễn Văn Quý - Giáo viên chuyên luyện thi Toán tại Hà Nội, cho biết từ khoảng hai năm trước ông đã ủng hộ quan điểm nếu cần thi chuyển cấp thì chỉ nên thi những môn thực sự cần thiết.

Vì vậy, ông ủng hộ đề xuất trong dự thảo của Bộ GD&ĐT, nếu tổ chức thi tuyển vào lớp 10 thì thi hai môn Toán và Ngữ văn. Tuy nhiên, thầy Quý lưu ý nên giảm số môn thi thay vì bỏ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 để chuyển hoàn toàn sang xét học bạ.

Nếu giảm số môn thi cần tăng cường kiểm tra đánh giá các môn học còn lại. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Theo ông, học bạ có ý nghĩa trong việc phản ánh quá trình học tập của một học sinh, nhưng khi sử dụng để cạnh tranh tuyển sinh giữa học sinh của nhiều trường khác nhau, hình thức này có hạn chế rõ ràng: điểm số được tạo ra bởi những giáo viên khác nhau, đề kiểm tra khác nhau, cách đánh giá khác nhau và mặt bằng học sinh cũng không giống nhau.

“Vì vậy, theo tôi, vẫn cần một kỳ thi chung để có một thước đo chung, khách quan và có khả năng so sánh”, thầy Quý nói.

Vị giáo viên bày tỏ giảm số môn thi không đồng nghĩa với việc giảm yêu cầu đánh giá. Toán và Ngữ văn đều là những môn nền tảng. Trong đó Toán có thể đánh giá khả năng tư duy logic, phân tích và giải quyết vấn đề, còn Ngữ văn đánh giá khả năng đọc hiểu, diễn đạt và sử dụng tiếng Việt.

“Nếu đề thi được xây dựng tốt, có mức độ từ cơ bản đến phân hóa, hai môn hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu của một kỳ thi tuyển sinh đại trà” , ông nhận định. Theo thầy Quý, đây cũng là cách giảm áp lực trực tiếp và thực chất: vẫn duy trì một thước đo chung trong tuyển sinh nhưng giảm số môn học sinh phải tập trung luyện thi.

Một vấn đề khác được đặt ra là nếu chỉ thi Toán và Ngữ văn, học sinh có thể coi nhẹ Ngoại ngữ và những môn không nằm trong kỳ thi.

Thầy Quý cho rằng một môn học quan trọng không đồng nghĩa với việc nhất thiết phải biến nó thành môn thi tuyển sinh bắt buộc. Đặc biệt, không thể mỗi khi thấy học sinh coi nhẹ một môn lại đưa môn đó vào một kỳ thi căng thẳng để “ép học”.

“Muốn học sinh học nghiêm túc tất cả các môn, giải pháp phải nằm ở chất lượng dạy học và kiểm tra, đánh giá trong nhà trường”, thầy Quý nêu quan điểm.

Ông nhấn mạnh, việc chỉ thi hai môn không có nghĩa học sinh chỉ cần học hai môn. Ngược lại, nếu giảm số môn thi, yêu cầu đặt ra là các môn không thi vẫn phải được tổ chức dạy học và đánh giá một cách thực chất.