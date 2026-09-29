Nhà văn nổi tiếng chia sẻ: Dù kì thi vào 10 năm học 2027 – 2028 chốt hai hay ba môn, áp lực vẫn sẽ không giảm nếu vẫn không giải quyết được điểm này

Dự thảo Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến đề xuất, nếu tổ chức thi tuyển vào lớp 10, học sinh sẽ thi 2 môn gồm Toán và Ngữ văn. So với quy định hiện hành, phương án này giảm một môn thi.

Thông tin này lập tức tạo ra những phản ứng khác nhau. Có phụ huynh thở phào vì con sẽ bớt một môn phải ôn luyện, nhưng cũng có học sinh, giáo viên lo ngại áp lực không biến mất mà chỉ chuyển từ môn thứ ba sang Toán và Ngữ văn.

Với những gia đình có con sinh năm 2012, chuẩn bị bước vào kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2027-2028, câu hỏi được đặt ra không chỉ là thi 2 hay 3 môn, mà còn là: số môn thi giảm, liệu áp lực cạnh tranh có thực sự giảm theo?

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Bớt một môn thi, nhiều gia đình thấy nhẹ nhõm

Một số phụ huynh cho biết nếu phương án hai môn được áp dụng, con sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi và giảm một phần lịch học thêm.

Một phụ huynh cho rằng việc bỏ một môn thi có thể giúp gia đình giảm đáng kể thời gian đưa đón con học thêm tiếng Anh. Thay vì phải chia lịch cho ba môn, con có thể tập trung sâu hơn vào Toán và Ngữ văn.

Tương tự, người khác nhận định giảm một môn đồng nghĩa với việc học sinh và phụ huynh có thể tiết kiệm một phần thời gian, chi phí và công sức. Với những học sinh có năng lực không đồng đều giữa các môn, việc cùng lúc ôn luyện ba môn cho một kỳ thi có tính cạnh tranh cao cũng tạo ra không ít áp lực.

Đây là lợi ích dễ nhìn thấy nhất của phương án mới: một môn thi được cắt bỏ, một phần thời gian ôn luyện có thể được trả lại cho học sinh.

Tuy nhiên, bài toán áp lực thi lớp 10 không chỉ nằm ở số lượng môn thi.

Áp lực vẫn khó giảm nếu số trường THPT chưa đáp ứng được nhu cầu

Nhà văn Bùi Ngọc Phúc, đồng tác giả của cuốn sách "Cùng con bước qua các kỳ thi", người thường xuyên đồng hành cùng phụ huynh, học sinh trong lĩnh vực giáo dục cho rằng: điều quyết định áp lực của học sinh không đơn thuần là kỳ thi có hai hay ba môn.

Bởi nếu chỉ còn Toán và Ngữ văn, phụ huynh hoàn toàn có thể chuyển sự đầu tư sang hai môn này.

Thực tế, ngay khi còn lo ngại môn thi thứ ba có thể là Khoa học tự nhiên, một số gia đình đã chủ động cho con học thêm Vật lý, Hóa học. Không học thêm hai môn Vật lý và Hóa học, nhiều con lứa 2k12 được phụ huynh cho ôn luyện ba môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh nhưng có môn học 2 buổi một tuần, tính ra vẫn học thêm kín lịch.

"Giả sử năm học 2027 - 2028 kì thi vào 10 chỉ có hai môn Toán và Ngữ văn, đảm bảo các con vẫn học thêm cả tuần vì số môn thi giảm, nhưng số buổi học thêm vẫn tăng. Phụ huynh sẽ cho con học tăng cường hai môn đó, bởi không phải bạn nào cũng học tốt cả môn Toán và Ngữ văn. Không ai muốn con mình học thêm cả tuần, học từ sáng đến khuya đến phờ phạc, chưa kể gia đinh phải chi một khoản tiền không nhỏ, nhưng đó là cách nhằm đảm bảo con sẽ đỗ vào lớp 10 công lập", ông Phúc chia sẻ.

Có một vấn đề khác đáng được nhìn thẳng: áp lực thi lớp 10 không chỉ được tạo ra bởi đề thi, mà còn bởi sự chênh lệch giữa số học sinh có nhu cầu vào trường công lập và khả năng tiếp nhận của hệ thống.

Vì vậy, theo ông Phúc, "dù kì thi vào 10 năm học 2027 – 2028 chốt hai hay ba môn, số trường THPT xây mới và hiện có chưa đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của phụ huynh và học sinh lứa 2k12, áp lực của kì thi vẫn chẳng hề giảm".