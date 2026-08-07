Ngày 14 và 15/8 tới, 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ tham dự kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026, sau khi kết quả thi trước đó bị hủy do liên quan vụ án gian lận thi cử đang được cơ quan chức năng điều tra.

Theo Kế hoạch số 305/KH-UBND của UBND tỉnh Tuyên Quang , Công an tỉnh được giao tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, nhất là việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận, phát tán đề thi trên không gian mạng. Đồng thời, công an tỉnh cũng sẽ phối hợp xử lý thông tin xấu, độc, sai sự thật liên quan đến kỳ thi.

Kỳ thi lại được tổ chức tại 15 phòng thi đặt tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang (phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang). (Ảnh: Viên Minh)

Công an tỉnh cũng được giao xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy, bố trí bảo vệ các khu vực in sao, vận chuyển đề thi, điểm thi, nơi làm phách, chấm thi và phúc khảo.

Theo phụ lục về nhu cầu nhân sự, một cán bộ công an được phân công tham gia nhận đề thi tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại khâu in sao đề thi, 2 cán bộ công an được bố trí làm nhiệm vụ, cùng một nhân viên y tế và một nhân viên điện lực.

Tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, 6 cán bộ công an phối hợp bảo đảm an ninh trong thời gian coi thi. Khâu làm phách bài thi tự luận có 2 cán bộ công an tham gia, bắt đầu từ 14h ngày 15/8 và thực hiện cho đến khi hoàn thành việc chấm thi.

Lịch thi lại đối với 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: UBND tỉnh Tuyên Quang)

Ở khâu chấm thi, 6 cán bộ công an được bố trí làm nhiệm vụ từ 17h30 ngày 16/8. Nếu tổ chức phúc khảo, một cán bộ tham gia làm phách bài thi tự luận và 3 cán bộ phối hợp bảo đảm an ninh tại khâu phúc khảo.

Ngoài lực lượng trực tiếp tham gia các khâu của kỳ thi, Công an tỉnh bố trí 3 cán bộ kiểm tra an ninh, an toàn thiết bị phục vụ in sao đề thi. Nhiệm vụ được thực hiện trong ngày 12/8, gồm hỗ trợ thiết bị áp chế thông tin vô tuyến điện và cổng kiểm soát an ninh.

Từ 14h ngày 12/8, 5 cán bộ công an tiếp tục kiểm tra an ninh, an toàn các thiết bị phục vụ coi thi và chấm thi. Các thiết bị nằm trong phạm vi kiểm tra gồm máy tính, máy in, máy quét, thiết bị lưu trữ và hệ thống camera.