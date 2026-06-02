Ngày 1/6, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Mạnh Hiển (SN 1994, trú thôn Xuân Đồng, xã Yên Từ) và Phạm Thị Thu (SN 1975, trú xóm Cầu, xã Yên Từ) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CQCA

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất bánh đúc của hộ kinh doanh Dương Mạnh Hiển ở xã Yên Từ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 467 kg bánh đúc có chứa hàn the (borax, natri tetraborat) - chất không nằm trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm theo quy định hiện hành.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong quá trình sản xuất bánh đúc, Dương Mạnh Hiển đã thống nhất với Phạm Thị Thu sử dụng hàn the trong quá trình chế biến nhằm giúp sản phẩm có độ bóng đẹp, tăng độ dai, độ giòn, rút ngắn thời gian nấu và kéo dài thời gian bảo quản trước khi bán ra thị trường.

Cơ quan điều tra xác định tổng giá trị của 467 kg bánh đúc chứa hàn the bị thu giữ là hơn 11 triệu đồng. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.