Ngày 26/4, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Mỹ Phụng cùng chồng là Phạm Tuấn Thanh (cùng 44 tuổi, ngụ phường Tân Tạo) để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Ngày 16/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Tân Tạo và các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra cơ sở sản xuất của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Phụng tại phường Tân Tạo, đồng thời kiểm tra nhiều đầu mối tiêu thụ tại phường Phú Định, phường Bình Đông.

Vợ chồng Nguyễn Thị Mỹ Phụng tại cơ quan điều tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ gần 700 kg mì tươi, 10,2 kg bột hàn the, 27 can nhựa chứa dung dịch thủy tinh lỏng, 10 lít chất lỏng màu vàng cùng nhiều công cụ, phương tiện phục vụ sản xuất.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2014 đến nay, Phụng và Thanh trực tiếp tổ chức, thuê nhân công sản xuất mì tươi. Trong quá trình sản xuất, hai người bị cáo buộc sử dụng hàn the, dung dịch thủy tinh lỏng - đều là các chất cấm dùng trong thực phẩm - cùng một số phẩm màu khác để trộn vào mì.

Theo lời khai, các chất này được sử dụng nhằm làm sợi mì dai hơn, khó gãy vỡ, kéo dài thời gian bảo quản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tang vật vụ án.

Cơ quan điều tra xác định hoạt động sản xuất mì tươi chứa chất cấm diễn ra trong thời gian dài, với lượng thành phẩm đưa ra thị trường ước tính hơn 2.800 tấn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tiêu thụ, phân phối sản phẩm để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an TP.HCM, vụ việc nằm trong đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm, đồng thời thể hiện quyết tâm siết chặt kiểm soát vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân.