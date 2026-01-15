Thí điểm hệ thống quản trị trường học số 'Cầu Giấy Digital School'

Lãnh đạo TP Hà Nội cùng đại biểu bấm nút khởi động hệ thống quản trị trường học số.

Sáng 13/1, UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) tổ chức Ngày hội "khoa học - công nghệ" và triển khai hệ thống quản trị trường học số Cầu Giấy Digital School tại Trường THCS Cầu Giấy. Ông Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Phạm Quốc Toản - Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội tham dự.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Minh Cường - Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa nhấn mạnh, ứng dụng công nghệ thông tin không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng dạy và học. UBND phường Yên Hòa xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thể hiện quyết tâm của phường nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và TP Hà Nội về khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực GD&ĐT.

Đại biểu dự ngày hội.

Phường Yên Hòa hiện có 81 cơ sở giáo dục (42 trường Mầm non, Tiểu học, THCS và 39 nhóm lớp mầm non độc lập), việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực GD&ĐT không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả, chất lượng và sự phát triển bền vững của các nhà trường.

Ông Nguyễn Minh Cường đánh giá, hệ thống quản trị trường học số không đơn thuần là một phần mềm mới, đó còn là một bước tiến trong việc hỗ trợ đắc lực cho công tác lãnh đạo, điều hành thông qua hệ thống quản lý số, lãnh đạo nhà trường có thể nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của nhà trường, từ đó đưa ra quyết định chính xác, khoa học và hiệu quả.

Ông Nguyễn Minh Cường - Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa.

Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa tin tưởng, hệ thống quản trị trường học số được vận hành tại Trường THCS Cầu Giấy là bước khởi đầu quan trọng trong việc xây dựng mô hình quản trị nhà trường hiện đại, dựa trên dữ liệu, hỗ trợ công tác điều hành, quản lý và dạy học.

"Hệ thống quản trị trường học số không chỉ là một phần mềm đơn lẻ, mà còn là một công cụ quản trị tổng thể, hướng tới việc quản lý tập trung dữ liệu giáo viên, học sinh, lớp học, kế hoạch chuyên môn và các hoạt động giáo dục. Đồng thời, tạo nền tảng để các nhà trường từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu theo định hướng chung của ngành và của thành phố.

Sau quá trình triển khai thí điểm, rút kinh nghiệm để hoàn thiện mô hình, UBND phường Yên Hòa xem xét và nhân rộng tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo lộ trình phù hợp..."- ông Cường nói.

Gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo TP Hà Nội, UBND phường Yên Hòa quan tâm, tạo điều kiện thí điểm hệ thống quản trị trường học số Cầu Giấy Digital School, nhà giáo Lưu Văn Thông - Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy bày tỏ, việc xây dựng một hệ thống quản trị thống nhất không còn là mong muốn mang tính thử nghiệm, mà là nhu cầu tự thân của nhà trường - để công việc được gọn hơn, dữ liệu được tập trung hơn, và giáo viên có thêm thời gian cho chuyên môn, cho học sinh.

Chung kết cuộc thi "Robot Soccer Championship - Cầu Giấy 2026".

Trường THCS Cầu Giấy xác định chủ đề xuyên suốt cho toàn bộ hoạt động giáo dục là “tiên phong sáng tạo". Với việc ra mắt và bắt đầu vận hành hệ thống quản trị Trường học số - Cầu Giấy Digital School - đây là hệ thống được nhà trường xây dựng với mục tiêu hướng tới mô hình trường học số, trong đó các hoạt động dạy học, quản lý và điều hành được hỗ trợ bởi một nền tảng thống nhất.

"Việc đưa hệ thống vào vận hành từ hôm nay đánh dấu một bước chuyển trong cách nhà trường tiếp cận công nghệ: từ chuẩn bị sang sử dụng, từ thử nghiệm sang gắn với công việc hằng ngày..."- nhà giáo Lưu Văn Thông tin tưởng.

Đại biểu giao lưu với sản phẩm robot của Misa tại ngày hội.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra lễ ký biên bản ghi nhớ triển khai hợp tác hệ thống quản trị nhà trường trên nền tảng LMS, đồng thời bấm nút khởi động hệ thống. Ngay sau đó, vòng chung kết cuộc thi “Robot Soccer Championship - Cầu Giấy 2026” đã diễn ra sôi động, đánh dấu sự khởi động của Ngày hội khoa học và công nghệ của nhà trường.