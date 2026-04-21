Thí điểm dạy AI từ bậc mầm non: Trẻ 5 tuổi đã "làm nhạc cùng AI", nhưng giáo viên vẫn phải cực kỳ thận trọng

Một phóng sự trong chương trình Việt Nam Hôm Nay phát sóng trên trên VTV1 vào ngày 20/4 vừa qua đang thu hút sự quan tâm của khán giả khi phản ánh việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy từ bậc mầm non.

Cụ thể, tại một số trường mầm non của TP. Hải Phòng, trí tuệ nhân tạo (AI) đang được đưa vào giảng dạy theo cách nhẹ nhàng, phù hợp lứa tuổi. Trong một tiết học, các em nhỏ 5 tuổi cùng nhau góp ý tưởng để AI chuyển thành bài hát, cách tiếp cận giúp trẻ vừa học vừa chơi, khơi gợi sự tò mò. Không còn là những khái niệm công nghệ khô khan, AI ở đây được “biến hoá” thành công cụ hỗ trợ sáng tạo, giúp trẻ tương tác và thể hiện ý tưởng theo cách trực quan nhất.





Theo giáo viên, những giờ học có ứng dụng AI thường khiến trẻ hào hứng, tham gia tích cực. Tuy nhiên, mục tiêu không phải dạy công nghệ chuyên sâu mà chỉ giúp trẻ bước đầu làm quen, tránh gây quá tải hay tác dụng ngược. Nhà trường cần rất thận trọng khi triển khai.

Cô giáo Đào Thị Hồng Thắm, Trường Mầm non Sao Mai, TP. Hải Phòng chia sẻ: “Trong các giờ học có sử dụng các phần mềm AI thì các con sẽ tập trung và thể hiện được năng lượng của mình nhất có thể”.

Video cũng nhấn mạnh rằng những em bé này sẽ lớn lên cùng sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo. Vì thế cần phải tìm hiểu sớm, nhưng tìm hiểu chứ không phải học công nghệ. Nếu không sẽ gây ra tác dụng ngược ở lứa tuổi này.

Cô giáo Bùi Thị Tố Uyên, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai, TP. Hải Phòng cho biết: “Có những giờ học mà cần các con cần ôn tập, củng cố hay cần những hoạt động, những video clip để làm sinh động hơn thì chúng tôi khuyến khích giáo viên khai thác trí tuệ nhân tạo AI”.

“Tuy nhiên cũng có những hoạt động như kể chuyện, hay đọc thơ, hay những tiết tạo hình thì chúng tôi lại ưu tiên giáo viên trực tiếp hướng dẫn, định hướng các con và cho các con tham gia hoạt động bằng tay chân”, cô Uyên nói thêm.

Ở những bước thí điểm, các giáo viên cũng đã có những buổi tập huấn nhưng chưa thực sự bài bản. Nhiều ứng dụng giáo viên phải bỏ tiền túi để phục vụ bài giảng. Đây cũng là một thực tế cho thấy việc đưa AI vào trường học không chỉ là câu chuyện chuyên môn, mà còn liên quan đến nguồn lực và cơ chế hỗ trợ.

“Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sớm có văn bản chỉ đạo mang tính pháp lý, quy định rõ ràng về quản lý cũng như ứng dụng, sử dụng AI trong các nhà trường. Và tôi nghĩ rằng việc này sẽ tạo ra một hành lang an toàn, định hướng chính xác”, cô giáo Nguyễn Thị Mơ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Khê, TP. Hải Phòng cho biết.

Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật vẫn là một rào cản không nhỏ như tại Trường Mầm non Liên Khê, toàn trường chỉ có một màn hình tương tác, các lớp phải luân phiên sử dụng. Dù vậy, học sinh vẫn luôn háo hức chờ đến những giờ học có ứng dụng AI, đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự hấp dẫn của phương pháp mới.

Từ những bước đi ban đầu, có thể thấy việc đưa AI vào giáo dục mầm non không đơn thuần là thêm một môn học, mà là thay đổi cách tiếp cận. Khi công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ thay vì mục tiêu chính, trẻ vẫn được đặt ở vị trí trung tâm khi vừa khám phá cái mới, vừa giữ được những trải nghiệm học tập phù hợp với lứa tuổi.

Tuy nhiên, để mô hình này phát huy hiệu quả, không chỉ cần sự sáng tạo của giáo viên, mà còn cần một hệ thống đồng bộ về hướng dẫn, đào tạo và cơ sở vật chất. Bởi với trẻ nhỏ, tiếp xúc với AI từ sớm không đồng nghĩa với nhồi nhét mà là tiếp cận đúng cách, để AI thực sự là một phần hỗ trợ cho sự phát triển tự nhiên của các em.