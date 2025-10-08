Thi ĐH đạt Á khoa toàn quốc nhưng vẫn bị đánh trượt, nữ sinh 20 tuổi kiện Sở Giáo dục và đòi bồi thường 3.000 đồng

Ngày 4/3/2021, tại Tòa án Đường sắt Nam Xương (tỉnh Giang Tây, Trung Quốc), vụ kiện hành chính đầu tiên trong đời của nữ sinh họ Lý (20 tuổi) đã được đưa ra xét xử. Nữ sinh này khởi kiện Sở Khảo thí tỉnh Giang Tây vì cho rằng cơ quan này đã không thực hiện đúng chức trách, khiến mình mất cơ hội vào đại học dù đạt kết quả xuất sắc.

Theo hồ sơ của tòa, sự việc bắt nguồn từ kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2020. Khi đó, nữ sinh họ Lý dự thi vào Học viện Múa Bắc Kinh - một trong những ngôi trường nghệ thuật danh tiếng nhất Trung Quốc và đạt hạng nhì toàn quốc trong số thí sinh nữ ngành Biên đạo. Điểm thi văn hóa của cô là 301 điểm, cao hơn ngưỡng điểm chuẩn 285 do trường tự quy định. Tuy nhiên, hồ sơ của nữ sinh lại không được Sở Khảo thí Giang Tây gửi lên trường, lý do được đưa ra là không “đạt mức điểm chuẩn văn hóa toàn tỉnh” dành cho khối múa là 347 điểm.

Nữ sinh cho rằng, theo quy định của Bộ Giáo dục Trung Quốc và đề án tuyển sinh của Học viện Múa Bắc Kinh, mình hoàn toàn đủ điều kiện trúng tuyển. Nhưng vì quy định riêng của tỉnh Giang Tây, giấc mơ đại học của cô tan vỡ. Trong đơn khởi kiện, nữ sinh yêu cầu tòa xác định việc “không chuyển hồ sơ” là trái luật, buộc cơ quan này công khai xin lỗi và bồi thường mang tính tượng trưng 1 nhân dân tệ.

Vụ việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân tình. (Ảnh minh họa)

Vì sao “vượt chuẩn vẫn trượt”?

Theo tìm hiểu, năm 2020, nữ sinh họ Lý tốt nghiệp Trường Trung cấp Múa trực thuộc Học viện Sân khấu Thượng Hải. Cô vượt qua cả vòng sơ khảo và chung khảo của Học viện Múa Bắc Kinh với kết quả xuất sắc. Theo quy chế tuyển sinh của trường, thí sinh đạt điểm chuyên môn đạt chuẩn và điểm thi văn hóa vượt ngưỡng do trường quy định sẽ được xét tuyển dựa trên thứ hạng chuyên môn.

Nữ sinh này đáp ứng đủ cả hai điều kiện này. Tuy nhiên, vì điểm thi văn hóa của cô thấp hơn “điểm chuẩn văn hóa tỉnh” của Giang Tây, nên hồ sơ của cô bị loại trước khi chuyển đến trường. Nữ sinh cho biết, trước đây từng có thí sinh rơi vào hoàn cảnh tương tự nhưng vẫn được nhận nên cô vẫn nộp nguyện vọng và chờ đợi.

Một thời gian ngắn sau đó, Học viện Múa Bắc Kinh gọi điện hỏi cô có đăng ký xét tuyển hay không. Khi cô xác nhận có, trường cho biết không thấy tên cô trong danh sách hồ sơ do tỉnh gửi lên. Cha mẹ nữ sinh họ Lý đến Sở Khảo thí Giang Tây tìm hiểu thì được thông báo rằng, vì cô không đạt điểm chuẩn văn hóa tỉnh nên hồ sơ bị loại. Sau nhiều lần kiến nghị bất thành, nữ sinh quyết định khởi kiện hành chính để đòi lại công bằng.

Tranh cãi

Theo quy định của Bộ Giáo dục Trung Quốc ban hành năm 2020, một số trường đại học nghệ thuật được phép tự xác định ngưỡng điểm chuẩn phù hợp với đặc thù ngành. Học viện Múa Bắc Kinh là một trong số đó, và các quy chế của trường đều đã được Bộ phê duyệt.

Luật sư Hồ Kiệt – đại diện pháp lý của nữ sinh họ Lý thời điểm đó cho rằng chính sách của tỉnh Giang Tây đã vô hiệu hóa quyền tự chủ do Bộ trao cho các trường. “Về mặt pháp lý, quy định của tỉnh Giang Tây trái với văn bản cấp bộ. Vì vậy, hành vi hành chính loại hồ sơ của nữ sinh họ Lý cần bị hủy bỏ”, ông nói.

Theo quy định, một số trường đại học nghệ thuật tại Trung Quốc được phép tự xác định ngưỡng điểm chuẩn phù hợp với đặc thù ngành

Tuy nhiên, phía Sở Khảo thí Giang Tây trong bản phản hồi khẳng định việc không chuyển hồ sơ là hoàn toàn hợp lệ. Cơ quan này lập luận rằng, điểm chuẩn của trường không được thấp hơn ngưỡng điểm toàn tỉnh và việc Học viện Múa Bắc Kinh đặt ngưỡng quá thấp là do trường chưa nghiên cứu kỹ quy định của địa phương, chứ không phải lỗi của Sở.

Sở cũng nhấn mạnh rằng, quy định tuyển sinh được áp dụng thống nhất cho tất cả các trường và thí sinh trong tỉnh, không thể điều chỉnh riêng cho một trường cụ thể. “Nếu vì một trường hợp đặc biệt mà phủ nhận tính hợp pháp của quy định tỉnh, sẽ tạo tiền lệ xấu”, văn bản phản hồi nêu rõ.