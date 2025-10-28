Theo chân Tóc Tiên về Hội An: Ở chỗ này thơm mùi lúa, yên bình tới mức chỉ muốn ở mãi không về

Mới đây, những loạt ảnh đi nghỉ dưỡng của Tóc Tiên khiến mạng xã hội dậy sóng vì đẹp như trong mơ. Trong ảnh, Tóc Tiên diện bikini họa tiết cherry, đứng giữa cánh đồng lúa xanh rì ở Hội An, nụ cười rạng rỡ dưới nắng vàng.

Một hình ảnh vừa gợi cảm vừa bình yên như thể cô gái thành thị nổi tiếng vì sự cá tính và mạnh mẽ ấy, bỗng tìm thấy một nhịp thở khác cho tâm hồn.





Ít ai biết, nơi Tóc Tiên chọn để “trốn phố” lần này là Rêu Boutique Hotel, một khách sạn nhỏ nằm giữa cánh đồng lúa ở phường Cẩm Châu, Hội An.

Chỉ cách phố cổ chưa đầy 10 phút đi xe, nhưng nơi này lại mang đến cảm giác tách biệt hoàn toàn với thế giới náo nhiệt bên ngoài: chậm rãi, trong lành và thơm mùi lúa non.

Nơi nghỉ dưỡng giữa đồng lúa, trốn phố đúng nghĩa

Rêu Boutique Hotel tọa lạc tại 128/9 Lý Thái Tổ, Cẩm Châu, Hội An, với kiến trúc thân thiện môi trường: tường đất nung, gỗ tự nhiên và ánh sáng chan hòa khắp phòng. Mỗi ô cửa sổ đều mở ra một “bức tranh đồng quê”, cánh đồng lúa trải dài đến tận đường chân trời.





Trên website chính thức, khách sạn tự mô tả là “nơi con người và thiên nhiên sống cùng nhau trong sự chuyển mình của lúa qua từng mùa.” Đúng như vậy, dù là mùa lúa non hay mùa gặt, không khí nơi đây vẫn ngập tràn mùi hương đồng nội, thứ hương làm mềm lòng bất cứ ai đã quá quen với khói bụi thành phố.





Không khó hiểu vì sao Tóc Tiên chọn nơi này để nghỉ ngơi. Cô từng chia sẻ rằng bản thân luôn tìm đến những không gian “chạm được vào thiên nhiên”, nơi có thể buông bỏ mọi ồn ào để “thở cho sâu và sống cho thật.”

Và giữa cánh đồng yên ả ấy, hình ảnh Tóc Tiên cười tươi, mái tóc đỏ rực dưới nắng, hóa ra lại hợp với Hội An đến lạ.

Một ngày ở Rêu, bài thực hành sống chậm

Buổi sáng, mở mắt ra đã thấy mảng xanh mướt của đồng lúa qua khung cửa. Bạn có thể ngồi ngay ban công, nhấp ngụm cà phê, ngửi mùi gió và nghe tiếng lá khẽ lay.

Sau đó, ghé hồ bơi ngoài trời – nơi mặt nước như hòa làm một với đồng lúa phía xa. Tại đây, du khách thường chọn đọc sách, tắm nắng hoặc đơn giản chỉ là nằm yên để nghe tiếng chim hót.

Những khung cảnh đẹp như 1 bức tranh tại Rêu (ảnh Fanpage Rêu Boutique Hotel)

Chiều đến, hãy thử đạp xe qua những con đường nhỏ dẫn ra đồng. Mỗi đoạn đường là một khung cảnh: Bờ tre, khóm hoa dại, hay người nông dân đang thu hoạch. Khi hoàng hôn buông, bạn có thể lên rooftop bar “FiEELd” của khách sạn, thưởng một ly cocktail nhẹ và ngắm mặt trời lặn trên nền ruộng vàng rực, một khoảnh khắc mà bất kỳ tấm ảnh nào cũng khó truyền tải hết vẻ nên thơ.

Không gian thơm mùi lúa của Rêu

Hình ảnh Tóc Tiên giữa cánh đồng Hội An không chỉ đẹp ở vóc dáng hay thời trang, mà ở tinh thần “vừa mạnh mẽ vừa biết chậm lại để yêu lấy bình yên”.

Cô gái của ánh đèn sân khấu, sau bao năm giữa Vbiz, vẫn giữ cho mình một khoảng tĩnh, điều mà nhiều phụ nữ hiện đại luôn khao khát.

Ở Rêu, người ta thấy Tóc Tiên không còn là ngôi sao trên sân khấu, mà là một người phụ nữ đang tận hưởng chính mình: cười tươi giữa nắng, nằm dài trên ghế gỗ, trò chuyện cùng bạn bè giữa tiếng ve râm ran. Những khoảnh khắc tưởng giản dị ấy lại khiến người xem cảm thấy gần gũi – vì ai trong chúng ta mà chẳng từng muốn một lần sống như vậy.

Giá phòng tại Rêu dao động khoảng 2–3 triệu đồng/đêm, tùy loại phòng và mùa du lịch. Mỗi phòng đều có tầm nhìn khác nhau: Hướng hồ bơi, hướng vườn, hoặc hướng thẳng ra cánh đồng lúa – nơi chỉ cần mở cửa là gió đồng ùa vào.





Khách lưu trú từng nhận xét: “Phòng rộng, view lúa tuyệt đẹp. Buổi sáng tỉnh dậy thấy nắng xuyên qua rèm, mùi lúa non thơm phức. Nhân viên thân thiện, đồ ăn ngon, cảm giác đúng nghĩa nghỉ dưỡng.”

Không quá cầu kỳ, không xa hoa, Rêu Boutique Hotel ghi điểm nhờ sự yên bình – điều mà các khu nghỉ dưỡng cao cấp đôi khi lại thiếu. Và khi nhìn lại những khung hình của Tóc Tiên, có lẽ ai cũng sẽ hiểu: Bình yên thật ra rất gần, chỉ cần dừng lại đúng nơi.





Nếu bạn cũng đang tìm một nơi để “trốn phố”, để tạm xa công việc, hay chỉ để hít thở một chút mùi lúa, hãy thử theo chân Tóc Tiên về Hội An.

Ở đó, có Rêu – một góc nhỏ giữa đồng, nơi bạn có thể sống chậm, ăn ngon, ngủ sâu và mỉm cười thật lòng.

Giữa thế giới lúc nào cũng vội, có lẽ chúng ta đều cần một “Rêu” cho riêng mình, nơi chỉ cần mở cửa ra là thấy bình yên đang chờ.