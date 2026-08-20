Thêm tình tiết lật mặt tính xấu không thể chấp nhận của mỹ nam 2K2 bị bóc phốt trong ngày Thất Tịch

Vào ngày 19/8 (7/7 âm lịch - Thất Tịch), "trai ngoan" của màn ảnh Hàn Quốc Hong Min Gi bất ngờ bị bạn gái cũ bóc phốt nhân cách. Cô A là influencer có 20.000 người theo dõi, không ngại tag thẳng tên Hong Min Gi vào loạt bài phốt nam diễn viên có hành vi bạo lực trong lúc yêu đương.

Cô A đã đưa ra hàng loạt cáo buộc nhắm vào Hong Min Gi như đe dọa, đánh đập, xâm phạm đời tư, lái xe khi say gây thương tích. Theo hot girl, Hong Min Gi mắc chứng đa nghi, lúc nào cũng cho rằng cô có người đàn ông khác nên từng gọi hơn 40 cuộc điện thoại chất vấn, lén lút đọc tin nhắn KakaoTalk trên điện thoại của cô. Trong quá trình đó, nam diễn viên sinh năm 2002 đã buông lời đe dọa. Sau đó, Hong Min Gi còn "tác động vật lý" mạnh vào cổ, vai và xô đẩy cô. Không chỉ vậy, cô A. còn tố cáo Hong Min Gi từng lái xe trượt điện (kickboard) chở cô trong tình trạng say rượu, gây tai nạn khiến cô bị thương nặng. Nữ influencer cũng đính kèm những hình ảnh vết thương mà cô gặp phải sau vụ tai nạn.

Hong Min Gi bị bóc phốt nghiêm trọng. Ảnh: MK

Trước loạt cáo buộc, phía Hong Min Gi đã phủ nhận các cáo buộc, khẳng định rằng những tuyên bố này là “hoàn toàn không đúng sự thật”. Phía nam diễn viên cũng cho biết họ đã chuẩn bị phản hồi về vấn đề này từ lâu và sẽ sớm đưa ra một tuyên bố chính thức rõ ràng. Nhưng ngay sau đó, cô A tiếp tục bóc trần những mặt trái khác của mỹ nam sinh năm 2002 như coi thường phụ nữ, coi thường người hâm mộ, nói xấu đồng nghiệp, bạo hành động vật.

Cụ thể, trong các tin nhắn, Hong Min Gi được cho là đã nói "Phụ nữ hấp dẫn nhất ở tuổi đầu 30, sau đó trở thành các bà cô", "Đàn ông là trời, phụ nữ là đất", cùng những nhận xét bất lịch sự về các nữ quân nhân, phàn nàn về nghĩa vụ quân sự. Hong Min Gi cũng bị tố thường xuyên nói xấu các đồng nghiệp mà anh từng làm việc cùng, bao gồm các diễn viên, nhân viên và đạo diễn. Với fan, Hong Min Gi nói họ "nghèo, chỉ hành xử như những fan cuồng để được lợi dụng".

Cô A tiếp tục đưa ra những cáo buộc liên quan đến chú chó cưng Leo của Hong Min Gi. Dù nam diễn viên thường xuyên khoe Leo trên mạng, nhưng lại lăng mạ và đá chú chó này khi ở riêng. Người phụ nữ này còn tố thêm rằng sau khi cô gửi thư bảo đảm đến nhà Hong Min Gi, nam diễn viên đã biến mất và bỏ mặc chú chó một mình trong nhiều ngày.

Mỹ nam Gen Z bị tố coi thường phụ nữ, coi thường người hâm mộ, nói xấu đồng nghiệp, bạo hành động vật. Ảnh: News1

Cuối cùng, A cho biết cô đã phải chịu đựng sự lăng mạ bằng lời nói kéo dài và những gì cô mô tả là thao túng tâm lý trong suốt mối quan hệ của họ. Cô A khẳng định rằng ngay cả sau khi mối quan hệ kết thúc, cô vẫn tiếp tục cảm thấy tội lỗi vì lầm tưởng rằng chứng rối loạn hoảng sợ của Hong Min Gi là do cô gây ra.

Theo lời A, cô đã đến nhà nam diễn viên nhiều lần, quỳ xuống và xin lỗi vì cảm giác tội lỗi. Cô cáo buộc rằng Hong Min Gi đã đáp trả bằng những lời lẽ lăng mạ nặng nề và đá phá đồ đạc xung quanh trong khoảng 20 đến 30 phút. A cho biết chỉ khoảng 3 tuần sau khi chia tay, cô mới nhận ra những gì mình đã trải qua là bạo lực và bóc lột. Cô cho rằng nỗi sợ hãi đã gây ra các triệu chứng về thể chất như đổ mồ hôi lạnh và run tay chân, khiến cô khó ngủ hoặc tiếp tục sinh hoạt hàng ngày. A nói cuối cùng đã kể hết mọi chuyện cho bố mẹ và quyết định khởi kiện bằng cách gửi thư bảo đảm.

A nhấn mạnh rằng cô chỉ là một sinh viên đại học bình thường và ban đầu không muốn vấn đề này trở thành một vụ tranh cãi công khai. “Tôi còn rất nhiều điều muốn nói. Tuy nhiên, tôi chỉ là một người bình thường đang theo học đại học. Tôi không muốn sự việc này trở thành chuyện tầm phào hay được đưa tin trên các phương tiện truyền thông”. Cô giải thích rằng cô quyết định lên tiếng công khai vì muốn Hong Min Gi suy ngẫm về những hành động bị cáo buộc của mình và thành tâm xin lỗi: “Tôi đăng bài này vì muốn anh ta nhìn lại bản thân, thừa nhận những sai lầm đã gây ra trước khi trở thành diễn viên, và thành tâm xin lỗi tôi".

Cô A vì muốn Hong Min Gi suy ngẫm về những hành động bị cáo buộc của mình và thành tâm xin lỗi. Ảnh: iMBC

Nếu lời tố cáo của cô A là thật, Hong Min Gi đối mặt với tình cảnh sụp đổ hình tượng "trai ngoan" và sự nghiệp mới chớm nở. Hong Min Gi sinh năm 2002, đang theo học tại Học viện Nghệ thuật Seoul (Seoul Institute of the Arts). Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2020, và gây ấn tượng với hình ảnh thư sinh, hiền lành. Năm 2024, tên tuổi của Hong Min Gi bùng nổ sau khi vào vai thời trẻ của nhân vật Seok Ji Won (tài tử Joo Ji Hoon thủ vai nhân vật lúc trưởng thành) trong bộ phim Love Your Enemy. Vai diễn ấy giúp Hong Min Gi trở thành gương mặt diễn viên gen Z được săn đón ở showbiz Hàn. Những năm qua, anh lần lượt ghi dấu ấn với các phim như Study Group, Crushology 101, Trigger, To My Beloved Thief, Doctor on the Edge. Hong Min Gi vừa hoàn tất quá trình quay dự án Study Group 2 thì đã dính vào scandal tình ái nghiêm trọng.

Hong Min Gi là sao Gen Z đang lên. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom



