Giữa lúc tranh cãi xoay quanh lời ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, một cái tên khác bất ngờ bị réo gọi, đó là diễn viên Lãnh Thanh. Chỉ với một dòng trạng thái mang tính quan điểm cá nhân, nam diễn viên lập tức trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

Cụ thể, Lãnh Thanh chia sẻ góc nhìn liên quan đến hình ảnh cây lúa, trong đó khẳng định: "Sinh ra và lớn lên cùng với cây lúa, tôi khẳng định thiếu gì cây lúa đã chín mà bông vẫn ngẩng đầu". Nam diễn viên còn đưa ra cách xử lý cụ thể về những "cây lúa cá tính": "Chúng tôi sẽ đi cắt từ từng bông về tuốt hạt, giữ lại cọng rơm phơi khô để làm chổi. Còn mấy cây lúa chín nặng thì bông gãy gục xuống rụng hết. Như vật sẽ coi như bị mất mùa".

Dòng trạng thái gây tranh cãi của Lãnh Thanh

Bài đăng này nhanh chóng gây ra làn sóng phản ứng trái chiều. Phần lớn ý kiến từ cộng đồng mạng cho rằng lập luận của nam diễn viên khó hiểu, thiếu tính thuyết phục. Nhiều người đặt dấu hỏi về việc trong bối cảnh tranh cãi đang nhạy cảm, việc một nghệ sĩ lên tiếng với quan điểm cá nhân như vậy dễ khiến câu chuyện bị đẩy đi xa hơn. Không ít bình luận thẳng thắn nhận xét nội dung chia sẻ của Lãnh Thanh thiếu logic, thậm chí gây "rối não".

Chi tiết về "cây lúa cá tính" vẫn ngẩng đầu của nam diễn viên cũng trở thành điểm bị tranh luận. Việc lúa đến mùa chín và vẫn ngẩng đầu thì nguyên nhân phần lớn đến từ hạt lúa kém chất lượng, không đạt năng suất. Netizen cho rằng Lãnh Thanh lấy ví dụ về hình ảnh "cây lúa cá tính" rồi sau đó diễn giải quy trình làm chổi từ những cọng rơm tuốt ra từ "cây lúa cá tính" của Lãnh Thanh khiến dân tình khó hiểu và thiếu trực quan, bởi lẽ ai cũng muốn thu hoạch vụ mùa bội thu chứ không phải có những trường hợp "cá tính".

Đáng chú ý, câu khẳng định "sinh ra và lớn lên cùng cây lúa" của nam diễn viên càng khiến dân tình thêm tranh luận. Bên cạnh tranh cãi thì một số khán giả cho rằng cần có những người có kiến thức chuyên môn về nông nghiệp lý giải những luận điểm của Lãnh Thanh để làm rõ.

Nam diễn viên có động thái mới trên trang cá nhân sau bài đăng gây tranh luận

Trước phản ứng từ dư luận, Lãnh Thanh đã nhanh chóng cho ẩn bài viết gây tranh cãi. Đến trưa 29/4, nam diễn viên đăng tải một status mới với nội dung mang tính khép lại ồn ào.

Lãnh Thanh viết: "Hello mọi người, vốn dĩ mọi thứ chỉ dừng lại ở quan điểm cá nhân vui vẻ, nhưng mình quên mất rằng 'cái biết' của mỗi người chúng khác nhau. Nên mình chỉ muốn nói ngắn gọn rằng, mình xin lỗi vì khơi lên sự hăng máu trong lòng mọi người, mong mọi người giữ lại phần lương thiện của bản thân. Mình xin phép 'cúi đầu' trước".

Dưới bài đăng, nam diễn viên bình luận thêm: "Còn phần chổi nếp chổi tẻ là cách nói trong đời sống để phân biệt chổi làm từ rơm nếp thơm và dai để quét trong nhà, còn một số loại dùng rơm lúa tẻ tuyển chọn để làm, loại đó thường dùng quét sân vì nó giòn và nhanh mòn lại rẻ nữa (nông thôn nhiều nhà có sân rộng mà, mọi nguyên liệu đời sống đều được tận dụng hết). Mọi người không biết không có nghĩa là nó không tồn tại. Thôi thì 'lúa chín cúi đầu'".

Lãnh Thanh sinh năm 1993, nổi tiếng bởi sở hữu gương mặt được đánh giá là "rất điện ảnh", khá điển trai, nam tính. Anh từng được biết đến với một số phim chiếu rạp như T hưa Mẹ Con Đi, Chị Chị Em Em, Cô Gái Từ Quá Khứ,... và loạt MV đình đám của các ca sĩ nổi tiếng như Chi Pu, Hương Tràm. Ở những tác phẩm này, Lãnh Thanh được đánh giá cao bởi sự táo bạo của mình, anh không ngại đóng cảnh nóng hay những phân cảnh nặng đô, nhạy cảm.

Không thể phủ nhận, một trong những yếu tố giúp Lãnh Thanh ghi dấu ấn trong lòng khán giả chính là ngoại hình nổi bật. Nam diễn viên sở hữu gương mặt điển trai, nam tính với đôi mắt sâu, sống mũi cao cùng vóc dáng rắn rỏi. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, tần suất xuất hiện của Lãnh Thanh trong các dự án nghệ thuật lại không còn dày đặc như giai đoạn trước.

Lãnh Thanh nổi tiếng qua các vai điển trai, tâm lý

Những ngày qua, ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau do Cẩm Ly và Hòa Minzy thể hiện đang gây tranh luận xoay quanh câu hát: "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu". Chi tiết này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán khi nhiều khán giả cho rằng hình ảnh được sử dụng khá gượng, thậm chí mâu thuẫn với cách hiểu quen thuộc về thành ngữ "lúa chín cúi đầu".

Theo quan niệm dân gian, khi lúa vào độ chín, bông thường nặng hạt và trĩu xuống. Từ hình ảnh đó, người Việt mượn để ví von những người càng có tri thức, thành tựu càng sống khiêm nhường, điềm đạm và không phô trương bản thân. Đây là một ẩn dụ phổ biến, gắn với bài học ứng xử và sự khiêm tốn trong văn hóa Á Đông.

Chính vì vậy, câu hát "lúa chín nhưng chẳng hề cúi đầu" khiến không ít người cảm thấy khó lý giải. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng cách đặt để này dễ tạo ra liên tưởng ngược, vô tình đi chệch khỏi ý nghĩa vốn có của hình ảnh "lúa chín". Thậm chí, có ý kiến nhận định nếu bông lúa đã chín mà vẫn đứng thẳng, điều đó lại gợi đến hình ảnh lép hạt hoặc không đạt chất lượng - hàm ý mang sắc thái không mấy tích cực.

Sáng 28/4, Châu Đăng Khoa - tác giả ca khúc - đăng tải status mới, cho biết sẽ có động thái điều chỉnh phần lời gây tranh cãi. Cuối cùng, đoạn "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" được điều chỉnh thành "dẫu bão giông kiên cường luôn vững vàng" như phiên bản Hoà Minzy và Cẩm Ly biểu diễn.

Người Việt Mình Thương Nhau do Cẩm Ly và Hòa Minzy thể hiện nhận không ít tranh cãi vì lời bài hát

Ảnh: FBNV