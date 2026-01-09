Ít nhất 70% học sinh vào lớp 10 công lập ở Tp.HCM: Cánh cửa rộng mở hay cuộc cạnh tranh mới?

"Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 là kỳ thi đầu tiên sau khi Tp.HCM sáp nhập. Tính cả 3 khu vực Tp.HCM, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) thì dự kiến Thành phố sẽ huy động ít nhất 70% học sinh hoàn thành chương trình THCS vào lớp 10 công lập", một lãnh đạo Sở GD&ĐT Tp.HCM cho biết.

Ảnh minh họa.

Năm học 2025-2026 này Tp.HCM có 171.716 học sinh lớp 9. Tỉ lệ học sinh vào học lớp 10 công lập nếu lấy đúng 70% thì sẽ có khoảng 120.000 học sinh thi đậu vào lớp 10.

"Tuy nhiên, Sở đang rà soát tình hình cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên ở các trường THPT. Sau đó mới tiến hành duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho từng trường. Do đó tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình THCS vào học lớp 10 công lập năm học 2026 - 2027 có thể cao hơn con số 70%" - lãnh đạo Sở GD&ĐT Tp.HCM cho biết thêm.

Hiện Tp.HCM có 174 trường THPT công lập ở cả 3 khu vực.

Một tiết học toán của học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Du, phường Bến Thành, Tp.HCM. Năm nay, TP sẽ tuyển ít nhất 70% học sinh vào lớp 10 công lập - Ảnh: NHƯ HÙNG



Trước đó, Sở GD&ĐT Tp.HCM đã có văn bản công bố 3 môn thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 là: Văn, Toán, Ngoại ngữ.

Trong đó Văn, Toán có thời gian làm bài 120 phút/môn; Ngoại ngữ có thời gian làm bài là 90 phút.

Dịp này sở cũng đã công bố cấu trúc cùng với đề thi minh họa của 3 môn thi tuyển sinh lớp 10.

Đây được xem là căn cứ để các trường THCS chủ động định hướng, xây dựng kế hoạch dạy học và ôn tập phù hợp cho học sinh lớp 9.

Từ cuối tháng 10/2025, Sở GD&ĐT Tp.HCM đã công bố môn thi, cấu trúc định dạng, bảng năng lực cấp độ tư duy ở từng môn thi và đề thi tham khảo với 3 môn thi tuyển sinh 10. Đây là căn cứ để các trường THCS, giáo viên chủ động định hướng, kế hoạch dạy học và ôn tập phù hợp cho học sinh, bám sát vào yêu cầu của kỳ thi tuyển sinh.

Hiệu trưởng nhiều trường THCS trên địa bàn Tp.HCM kiến nghị Sở GD&ĐT TP cần sớm công bố thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay để nhà trường, giáo viên và phụ huynh, học sinh chủ động trong kế hoạch ôn tập, giảng dạy, ổn định tâm lý.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 Tp.HCM sẽ diễn ra vào đầu tháng 6-2026. Tuy nhiên, nhiều khả năng sẽ khó có thể diễn ra theo thời gian như mọi năm (ngày 6 đến 7/6), do năm nay kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được Bộ GD&ĐT tổ chức vào ngày 11 và 12/6, sớm hơn 2 tuần so với các năm học trước đó. Việc điều chỉnh thời gian thi tốt nghiệp THPT chắc chắn sẽ tác động đến công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh 10, kéo theo đó là những điều chỉnh liên quan đến kỳ thi. “TP.Hà Nội đã có thông tin dự kiến kỳ thi vào lớp 10 năm 2026 ở Hà Nội diễn ra vào cuối tháng 6, tức là muộn khoảng 2 tuần so với mọi năm để tránh trùng với lịch thi tốt nghiệp THPT. Như vậy, năm nay Tp.HCM nếu tổ chức kỳ thi vào lớp 10 sớm hơn hoặc muộn hơn so với mọi năm cũng cần thiết phải công bố sớm” – một hiệu trưởng thẳng thắn.

(theo Tuổi trẻ, Giáo dục)