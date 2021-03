Thêm người nhập viện vì ngộ độc botulinum, chuyên gia Bộ Y tế lưu ý trào lưu "hút chân không" thực phẩm

Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga cảnh báo, những thực phẩm chứa độc tố nguy hiểm như vụ pate chay có thể hiện diện ngay trong bếp, trong tủ lạnh của mỗi gia đình do việc bảo quản, sử dụng thực phẩm không đúng cách...

Liên quan đến vụ ngộ độc độc tố botulinum sau bữa ăn trưa chay ở huyện Thuận An- Bình Dương, ngoài 1 trường hợp đã tử vong và 2 người khác đang trong quá trình điều trị, BV Nhân Dân 115 (TP.HCM) vừa tiếp nhận thêm 3 người trong tình trạng nguy kịch sau khi ăn pate chay tại Bình Dương.

BS Trần Văn Sóng, Phó giám đốc BV Nhân Dân 115 cho biết, tổng số bệnh nhân trong vụ ngộ độc này được bệnh viện tiếp nhận là 4 trường hợp.

Tất cả các trường hợp vừa nhập viện đều ở Bình Dương đã cùng ăn bún riêu chay, chả chay, pate chay vào ngày 20/3 do gia đình bà C.N.H. nấu tại miếu Chiêu Liêu ở thị trấn An Thạnh (huyện Thuận An, Bình Dương) cho nhiều người cùng ăn. Trong đó món pate bị phồng nắp, khi ăn mọi người đều cảm nhận có vị chua.

Sau bữa ăn, các bệnh nhân đều gặp những biểu hiện tương tự như khó nói, yếu cơ, khó thở, diễn tiến suy hô hấp nhanh.

Các bệnh nhân mới nhập viện gồm Đ.Đ.L.U. (SN: 1979, ngụ thị xã Thủ Dầu Một) đã tiếp xúc, sức cơ tứ chi cải thiện tích cực, vẫn còn sụp mi, hé mắt khi được gọi tên. Bệnh nhân T.T.N.Đ. (SN: 1978, ngụ thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) sức chi đã đạt 3/5, tiếp xúc được. Bệnh nhân T.N.K.N. (SN: 1999) có cải thiện sức cơ, nhưng tình trạng sụp mi còn nặng. Hiện cả 4 bệnh nhân đã được đặt nội khí quản, thở máy, điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện.



Đến nay, vụ ngộ độc này đã xác định được 6 nạn nhân, trong đó 4 bệnh nhân điều trị tại BV Nhân Dân 115, một ca bệnh điều trị tại BV Chợ Rẫy đã tử vong, một bệnh nhi đang điều trị tại BV Nhi Đồng 2 sức khỏe đang dần bình phục.

Không tự đóng gói, đóng kín thực phẩm (dạng hút chân không) để bảo quản trong thời gian dài

Theo bà Trần Việt Nga, thời gian gần đây lại nổi lên ngộ độc thực phẩm tại các hộ gia đình do người dân tự chế biến, tiệc trong làng, chế biến cho gia đình sử dụng. Các vụ ngộ độc xảy ra với triệu chứng nặng như vụ ngộ độc bún chay ở Bình Dương (đang điều trị tại TP Hồ Chí Minh); vụ ở Kon Tum khi người dân chế biến cá ủ muối đóng vào hộp, bỏ ra ăn. Các ca ngộ độc này nặng bởi nhiễm độc tố của botulinum.

Vi khuẩn clostridium botulinum sinh ra trong môi trường yếm khí. Vì thế, bất cứ sản phẩm nào đóng hộp (không riêng pate), thực phẩm hun khói, thực phẩm lên men yếm khí (thịt, cá ướp...), thực phẩm bảo quản trong môi trường yếm khí đều có thể sinh ra vi khuẩn này.

Các vụ ngộ độc do botulinum vốn rất hiếm gặp, nhưng thời gian gần đây gặp nhiều, liên quan nhiều đến những bữa ăn tự nấu, chế biến thủ công tại hộ gia đình, trào lưu bảo quản thực phẩm "hút chân không", đóng hộp thực phẩm không đúng cách là nguy cơ rất lớn nhiễm độc tố chết người botulinum. Hậu quả của ngộ độc botulinum thường rất nặng nề, nguy cơ tử vong cao hoặc ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe.

"Nguy cơ này không chỉ hiện hữu tại Việt Nam. Tổ chức Y tế thế giới cũng đã cảnh báo trên thế giới về trào lưu sử dụng túi "hút chân không" các hộ gia đình tự làm không đảm bảo an toàn thực phẩm, có nguy cơ gây ngộ độc, đặc biệt ngộ độc vi khuẩn yếm khí nguy hiểm như trong vụ pate chay" - Phó Cục trưởng Trần Việt Nga cho biết.

Vì thế chuyên gia Cục An toàn thực phẩm lưu ý, các hộ gia đình, cơ sở sản xuất thủ công không tự đóng gói, đóng kín thực phẩm (dạng hút chân không) để bảo quản trong thời gian dài. Vì những thực phẩm được đóng gói kín không đủ điều kiện công nghệ để tiệt trùng sẽ có nguy cơ sinh ra vi khuẩn yếm khí nguy hiểm.

Tốt nhất người dân nên sử dụng đồ ăn tươi mới, sau khi chế biến xong sử dụng trong 2 tiếng đồng hồ, nếu không ăn hết bảo quản trong tủ lạnh trong thời gian quy định để bảo đảm thực phẩm an toàn.



"Đối với thực phẩm đóng trong đồ hộp, khi sử dụng người dân cần kiểm tra kỹ hướng dẫn sử dụng, thời hạn sử dụng. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã hết hạn, kiểm tra kỹ xem hộp có phồng, bẹp, móp không, mở ra mùi vị màu sắc có thay đổi không thì mới được dùng" - bà Trần Việt Nga cảnh báo.

Khi có bất cứ triệu chứng gì liên quan đến sử dụng thực phẩm như nôn, đau bụng, đặc biệt là triệu chứng thần kinh liệt, sụp mi, nhìn mờ, đau họng, khó nuốt, khan tiếng, khô miệng… cần đến ngay cơ sở y tế để được điều trị kịp thời...