Việc quản lý xe điện tại các khu chung cư ở Hà Nội tiếp tục trở thành chủ đề nóng khi mới đây, Ban quản lý tòa CT1 Thạch Bàn (Hà Nội) thông báo tạm dừng tiếp nhận xe máy điện và xe đạp điện xuống tầng hầm.

Thông báo được gửi tới cư dân cho biết từ ngày 20/12, bãi xe sẽ không nhận thêm phương tiện mới thuộc nhóm này, những xe đã đăng ký trước đó chỉ được tiếp tục gửi tạm ở tầng 1 và việc bổ sung phải chờ theo năng lực đáp ứng thực tế.

Công ty cổ phần cung cấp Dịch vụ và Giải pháp (SASP - đơn vị vận hành toà nhà) lý giải rằng khu vực dành cho xe điện tại tòa nhà vốn chỉ thiết kế khoảng 25 chỗ, nhưng thời gian gần đây số lượng tăng gấp đôi, lên khoảng 60 xe. Mặt bằng trở nên quá tải, xe xếp chen chúc, gây khó kiểm soát và tiềm ẩn nhiều rủi ro trong vận hành.

Khu vực để xe điện tại một hầm chung cư trên địa bàn Hà Nội.

Đại diện Ban quản lý cho biết, tòa nhà hiện chưa có khu vực riêng đạt chuẩn để sạc và lưu giữ xe điện sử dụng pin Lithium-ion - loại pin có khả năng bốc cháy nếu gặp sự cố chập điện hoặc va chạm. Thiết bị chữa cháy chuyên dụng cho loại phương tiện này cũng chưa được trang bị đầy đủ, do đó việc để lẫn xe điện trong hầm kín được đánh giá là “nguy cơ lớn”.

Ban quản lý CT1 Thạch Bàn cho biết đã báo cáo ban quản trị và lực lượng phòng cháy chữa cháy để xin phương án bố trí một khu gửi - sạc pin riêng biệt, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Phương án này đang được cơ quan chức năng hướng dẫn để triển khai trong thời gian tới.

Trước đó, dư luận cũng xôn xao về việc đơn vị quản lý tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) phát đi thông báo tạm dừng và tiến tới ngừng hoàn toàn hoạt động tiếp nhận, trông giữ xe máy điện và xe đạp điện tại các tầng hầm chung cư.

Đến sáng nay, UBND phường Hoàng Liệt có văn bản yêu cầu đơn vị quản lý HH Linh Đàm không được từ chối tiếp nhận xe điện của cư dân. UBND phường yêu cầu chủ đầu tư và Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm xây dựng phương án bố trí chỗ để xe điện phù hợp với lộ trình của thành phố.

Bên cạnh đó, đơn vị quản lý phải tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình trông giữ xe tại tầng hầm. Đồng thời, ban quản lý phải thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy, đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chức năng khi có sự cố.

Phường Hoàng Liệt nhấn mạnh, nếu các đơn vị cố tình không tiếp nhận xe điện của cư dân, dẫn tới mất an ninh trật tự hoặc vi phạm quy định pháp luật, chủ đầu tư và đơn vị quản lý sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.