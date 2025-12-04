Phường Hoàng Liệt yêu cầu HH Linh Đàm rút quyết định ngừng nhận xe điện

Hầm để xe chung cư HH Linh Đàm. Ảnh: Đông Hùng

Trước đó, chiều 1/12/2025, Ban Quản lý khu HH Linh Đàm (thuộc Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm – đơn vị đại diện chủ đầu tư) phát đi thông báo tạm dừng tiếp nhận mới và tiến tới dừng hoàn toàn hoạt động trông giữ xe máy điện, xe đạp điện tại các tầng hầm của tòa nhà.

Lý giải từ Ban quản lý

Khu chung cư HH Linh Đàm là một trong những tổ hợp nhà ở đông dân nhất Hà Nội, nằm tại phường Hoàng Liệt. Với hơn 10.000 căn hộ và hàng chục nghìn cư dân sinh sống, nơi đây được ví như "thành phố thu nhỏ" với đầy đủ tiện ích: trung tâm thương mại, trường học, siêu thị, bãi đỗ xe và các dịch vụ dân sinh. HH Linh Đàm nổi bật bởi mật độ dân cư lớn, nhịp sống sôi động, giao thương tấp nập cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên, áp lực hạ tầng và công tác quản lý vận hành luôn là thách thức, khiến khu vực này thường xuyên trở thành tâm điểm dư luận.

Theo Ban quản lý, lượng xe điện tăng nhanh trong thời gian gần đây khiến khu vực để xe rơi vào tình trạng quá tải, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ do pin. Đây là không gian kín, nếu xảy ra sự cố, đám cháy có thể lan nhanh, sinh khói độc, gây khó khăn cho việc thoát nạn. Ban quản lý cho rằng số lượng xe hiện tại đã vượt quá khả năng chịu tải theo thiết kế, đồng thời lối đi và các vị trí thoát hiểm có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Một số lượng lớn các phương tiện giao thông của người dân gửi tại đây. Ảnh: Nguyễn Quân.

Thông báo gửi tới khoảng 10.000 hộ dân nêu hai giai đoạn: từ 1/12/2025 dừng tiếp nhận mới xe điện; từ 1/2/2026 dừng toàn bộ việc trông giữ, kể cả xe gửi trước đó, và đề nghị cư dân chủ động tìm bãi gửi bên ngoài.

Quyết định này ngay lập tức vấp phải phản ứng mạnh từ cư dân. Nhiều ý kiến cho rằng việc cấm gửi xe điện đi ngược lại chính sách khuyến khích phương tiện xanh, đồng thời có dấu hiệu vi phạm quyền lợi hợp pháp của người dân. Luật sư Trần Xuân Tiền (Văn phòng luật sư Đồng Đội, phường Hoàng Liệt) khẳng định cư dân hoàn toàn có quyền khởi kiện nếu ban quản lý đơn phương áp dụng quy định trái pháp luật.

Đây là một trong những khu chung cư có số lượng cư dân đông của Hà Nội.

Chính quyền phường vào cuộc

Nhận được phản ánh, UBND phường Hoàng Liệt đã cử cán bộ phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị làm việc với Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm. Đại diện phường, ông Tạ Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết Luật Nhà ở 2023 quy định khu để xe của chung cư phải bố trí cho cả ô tô, xe máy, bao gồm phương tiện chạy xăng và điện. Thành phố cũng vừa ban hành Nghị quyết 57/2025 về vùng phát thải thấp, trong đó định hướng phát triển phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Chính quyền, doanh nghiệp, người dân có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, không ai có quyền đứng trên pháp luật, ban hành các văn bản trái luật.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Tạ Việt Dũng thì Luật phòng cháy chữa cháy hiện nay cũng không có quy định việc cấm/hạn chế để xe điện, sạc xe điện tại chung cư. Thực tế cho đến nay chưa có kết luận chính thức hoặc công trình nghiên cứu khoa học nào khẳng định xe điện có nguy cơ cháy nổ cao và là phương tiện mất an toàn cháy nổ. Xe điện là xu hướng chung trên toàn thế giới, việc sử dụng xe điện có rất nhiều ưu điểm so với xe xăng.

Thông tin dừng không nhận trông xe điện khiến cư dân xôn xao.

Ông Dũng khẳng định, Hà Nội đang nổi lên là địa phương đi đầu trong phát triển giao thông xanh, hướng tới một đô thị hiện đại và bền vững. Thành phố đẩy mạnh chuyển đổi từ phương tiện xăng sang xe điện, mở rộng hạ tầng sạc, khuyến khích xe buýt điện và xây dựng các tuyến đường ưu tiên phương tiện sạch. Các chính sách như vùng phát thải thấp, hạn chế ô tô – xe máy cũ, và ưu đãi cho phương tiện xanh cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Hà Nội. Những bước đi này không chỉ giảm ô nhiễm mà còn đưa Thủ đô tiệm cận xu thế giao thông tiên tiến của thế giới. Theo quy định pháp luật hiện hành thì người dân thuê, mua nhà ở trong chung cư phải có diện tích tối thiểu để xe.

Để đảm bảo an toàn, các BQL chung cư, nhất là những chung cư xây dựng cách đây 15-20 năm phải đưa ra phương án khắc phúc: bố trí khu vực sạc riêng, bảo đảm an toàn, phương tiện chữa cháy, kiểm tra giám sát chứ không thể đơn phương "cấm toàn diện, vô điều kiện". Ngay cả trong trường hợp thiếu hạ tầng, các cơ quan chức năng không cho phép gửi xe điện dưới tầng hầm thì Ban quản trị chung cư vẫn tiến hành các thủ tục đúng quy định tại Luật Nhà ở, thông qua Hội nghị nhà chung cư.

UBND phường Hoàng Liệt đang vào cuộc. Ảnh: Đông Hùng.

Quyết định thấu tình, đạt lý

UBND phường Hoàng Liệt đã chính thức yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên (chủ đầu tư tổ hợp chung cư HH) và Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm (đơn vị đại diện chủ đầu tư thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư): "Không được từ chối trông giữ xe điện theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 144 Luật Nhà ở năm 2023 (trù trường hợp có yêu cầu chính thức của cơ quan có thẩm quyền)". Đồng thời, phường yêu cầu tăng cường tuần tra, xử lý sự cố và kiểm tra định kỳ hệ thống phòng cháy chữa cháy để bảo đảm an toàn trong quá trình trông giữ phương tiện.

Về giải pháp, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hoàng Liệt Vũ Đức Minh chia sẻ: Về lâu dài, với các chung cư có đủ không gian, cần bố trí khu sạc pin riêng cho xe máy điện và xe đạp điện. Khu vực này phải có đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy, nguồn điện ổn định, khoảng cách giữa các phương tiện rộng rãi và có người ứng trực thường xuyên, đồng thời được phép thu phí sạc và phí trông giữ. Khi bắt buộc để xe ở tầng hầm, nên thiết lập một số vị trí sạc thông thoáng, gần lối ra vào, gần thiết bị phòng cháy chữa cháy và có nhân viên giám sát 24/24.

Để đi đến hướng xử lý thấu tình đạt lý. Ảnh: Nguyễn Quân

"Điều quan trọng là Nhà nước sớm hoàn thiện hành lang pháp lý để thống nhất quản lý việc sạc xe điện trong chung cư, đồng thời bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, tránh ảnh hưởng đến đời sống cư dân," ông Vũ Đức Minh kiến nghị.

Người dân bày tỏ sự hài lòng khi chứng kiến chính quyền hai cấp lắng nghe và hành động kịp thời trước những bức xúc chính đáng của cộng đồng. Việc cán bộ phường Hoàng Liệt sớm xuống cơ sở, gặp gỡ trực tiếp và đưa ra quyết định tháo gỡ vướng mắc cho dân đã tạo nên niềm tin mạnh mẽ.

"Người dân chúng tôi cảm nhận rõ sự sát sao, tinh thần phục vụ và trách nhiệm của chính quyền địa phương, từ đó thêm tin tưởng vào một nền quản lý "vì dân, gần dân", nơi tiếng nói của cư dân được tôn trọng và bảo vệ" bà Nguyễn Hậu Chi tòa HH3A chia sẻ.