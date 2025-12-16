Chuyện hợp rồi tan trong showbiz vốn không xa lạ với công chúng, nhưng khi một mối quan hệ đi từ bạn thân sang yêu đương rồi lại kết thúc bằng chia tay, cảm giác tiếc nuối vẫn là điều khó tránh. Câu chuyện mà "bà hàng xóm" sắp kể chắc khiến nhiều người có cảm giác tương tự.

Nữ chính tạm gọi là P, một ca sĩ sở hữu giọng hát ngọt ngào và xây dựng hình tượng "nữ thần quốc dân" nhưng đời tư kín tiếng. Nam chính tạm gọi là A, nghệ sĩ cá tính, phong cách ngầu lòi và từng có không ít chuyện tình được netizen đem ra bàn tán. P và A có hơn 10 năm làm bạn bè và sau đó mối quan hệ "thăng cấp" trở thành người yêu.

Hồi còn mặn nồng, P và A xuất hiện cạnh nhau theo kiểu không cần đứng chung khung hình vẫn đủ khiến người ta hiểu chuyện. Khi thì bị bắt gặp đi du lịch cùng nhau, lúc thì lộ cả khoảnh khắc khóa môi cực ngọt. Mỗi khi xuất hiện chung, cả hai luôn bị soi mọi cử chỉ, từ ánh mắt, ngồi sát nhau cho đến việc đưa đón nhau chơi pickleball. Mạng xã hội thời điểm đó cũng rôm rả không kém, chỉ cần một story đăng cùng địa điểm, một bài nhạc thả thính đúng mood là đủ để hội "đẩy thuyền" đồn đoán suốt mấy ngày.

Cũng có giai đoạn, cả hai tương tác khá thoải mái. Thả tim, xuất hiện trong những nhóm chat chung với fan, đi đâu cũng thấy thấp thoáng bóng dáng của người kia. Ai theo dõi kỹ thì đều hiểu, mối quan hệ này đã vượt xa mức đồng nghiệp bình thường từ lâu, chỉ là chưa đến mức gọi tên. Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng đến. Từ một thời điểm nào đó, "bà hàng xóm" bắt đầu thấy P và A không còn tương tác công khai, không còn thả tim qua lại. Các dịp quan trọng trong sự nghiệp của người này thì người kia im thin thít như chưa từng quen biết. Những nơi từng là "địa bàn chung" cũng không còn xuất hiện dấu vết của cả hai cùng lúc. Đến cả nhóm chat với fan - nơi từng được xem là chỗ lộ hint nhiều nhất - cũng âm thầm biến mất sự hiện diện của cả hai.

Những dấu hiệu thân thiết dần biến mất, tương tác công khai cũng không còn. Hai người gần như lui về hai thế giới riêng, giữ khoảng cách rõ rệt đến mức bà hàng xóm cũng phải gật gù: có biến rồi.

Theo nguồn tin thân cận mà "bà hàng xóm" hóng được, P và A đã chính thức chia tay. Lý do cụ thể thì không ai rõ, chỉ biết rằng mọi thứ kết thúc khá lặng lẽ. Không ồn ào, không đấu tố, không ai nhắc xấu ai. Nhưng cũng chính vì từng là bạn thân rồi mới yêu, nên sau chia tay, việc quay lại làm bạn gần như là điều rất khó. Sự thoải mái vô tư ngày xưa đã không còn, mà ranh giới mới thì cả hai đều chọn cách giữ im lặng.

Thế nên nếu dạo này có thấy P và A hoàn toàn không còn liên quan đến nhau, cũng đừng quá ngạc nhiên. "Bà hàng xóm" chỉ xin nói nhẹ một câu: chuyện đã qua thì để nó qua, mỗi người đi tiếp con đường của mình, vậy là đủ.