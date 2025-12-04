Chiều 4/12, ca sĩ Nhật Minh - chồng của ca sĩ Bình Tinh thông báo cả hai đã nộp đơn ly hôn từ tháng 11/2025 gây xôn xao dư luận. Cụ thể, Nhật Minh chia sẻ: "Mình và Bình Tinh ly hôn rồi, mong mọi chuyện tốt đẹp. Mọi người đừng công kích đôi bên nữa, xin lỗi vì đã làm phiền mấy ngày qua". Thời gian gần đây, Nhật Minh bị soi xuất hiện thân thiết bên một cô gái lạ nhưng anh cho biết cả hai chỉ là bạn bè.

Trước khi đường ai nấy đi, Bình Minh và Nhật Minh có 20 năm chung sống, có con gái chung tên Bella Cát Tiên. Về phía ca sĩ Bình Tinh, cô chỉ cập nhật hình ảnh đi diễn, dự sự kiện và chưa có chia sẻ mới liên quan đến chuyện kết thúc cuộc hôn nhân gần 2 thập kỷ này.

Bình Tinh sinh năm 1986 là con gái của cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng Đức Lợi - Bạch Mai và là thế hệ thứ 3 của đại gia đình cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Hôn nhân của Bình Tinh và ca sĩ Nhật Minh từng được công chúng xem như một chuyện tình đẹp, bền bỉ giữa showbiz đầy biến động. Cả hai quen nhau từ khi còn rất trẻ, trải qua hơn một thập kỷ đồng hành trước khi chính thức công khai. Trong suốt quãng thời gian gắn bó, họ luôn xuất hiện với hình ảnh giản dị, không phô trương, cùng nhau chăm lo đoàn tuồng cổ và vượt qua nhiều biến cố gia đình, đặc biệt là giai đoạn Bình Tinh mất đi hàng loạt người thân vì dịch bệnh.

Sau 12 năm gắn bó, Bình Tinh mới quyết định công khai chồng vào năm 2018. Khi đó, Bình Tinh chia sẻ: "Nhiều năm qua chúng tôi chưa công bố vì có nỗi niềm riêng. Là nghệ sĩ trẻ chưa có tên tuổi, chưa được công chúng biết nhiều, nên việc hôn nhân vẫn còn là một 'án treo' đối với chúng tôi. Chưa có đám cưới nhưng chúng tôi đã thương yêu nhau và chăm sóc, lo lắng cho nhau. Khi bé Bella chào đời, chúng tôi có nghĩ đến việc tổ chức ngày sinh nhật của con gái, rồi tuyên bố lễ thành hôn, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được".

Nhật Minh được biết đến là người đàn ông đứng phía sau hỗ trợ vợ, ít xuất hiện trước truyền thông nhưng luôn lo hậu cần, chăm sóc gia đình để Bình Tinh toàn tâm làm nghề. Ngược lại, Bình Tinh đảm nhiệm vai trò trụ cột kinh tế, gánh vác đoàn hát, tập trung giữ gìn nghệ thuật truyền thống. Bình Tinh từng chia sẻ: "Nghề này ngộ lắm, khán giả khi đã thích một cô đào hay anh kép nào đó mà chỉ cần biết họ có người yêu hoặc có vợ có chồng là tự dưng quay qua hết thích nữa, bởi vậy tôi giấu dữ lắm. Cho nên hầu như tôi đi hát, đi diễn đều tự một mình".